YAŞAM
21 Kasım 2021 - 11:30

4 yerinden bıçaklanan genç sağlıkçılara zor anlar yaşattı!

Aksaray’da aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kendisine yardıma gelen sağlıkçılara zor anlar yaşattı. Dikişten çok korktuğunu ve ölmek istemediğini söyleyen genci ikna etmek epey zaman aldı.

YAŞAM
21 Kasım 2021 - 11:30
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4 yerinden bıçaklanan genç sağlıkçılara zor anlar yaşattı!
Olay Aksaray'a bağlı  Hamidiye Mahallesi Kalealtı Cadde Üzerinde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ç. (19) ile aralarında alacak verecek meselesi olan Efraim A. (20) mahallede buluştu. Aralarındaki meseleyi konuşarak bir türlü çözemeyen 2 genç tartışmaya başladı.








Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerinde Mehmet Ç. cebindeki bıçağı çıkardı ve arkadaşı Efraim A.'ya saldırdı. Bacağından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçaklanan Efraim A., kanlar içinde yere yığılırken arkadaşını yaralayan Mehmet Ç. Hızla olay yerinden kaçtı.



Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaldırımın üzerinden kanlar içinde yatan yaralı gence sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, genci ambulansa almak isterken gencin itirazıyla karşı karşıya kaldılar.



Kendisine müdahale eden sağlıkçılara direnen yaralı genç, hastaneye gitmek istemediğini ve dikişten çok korktuğunu söyleyerek ölmek istemediğini de dile getirdi. Hem sağlık personeli hem de polis memurları tarafından konuşularak ikna edilmeye çalışılan genç ekiplere zorluk yalatırken, sonunda tedaviyi kabul eden genç ambulansa alınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, arkadaşını ağır şekilde yaralayan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yarım saatlik bir arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
 
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