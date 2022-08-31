4 Yıl Aradan Sonra Bodrum'a Sahne Için Geldi - Muğla













Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Meltem Erensoylu, birlikte bir proje yaparak “Muhteşem İkili” olarak önceki gün ilk sahneleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen programda Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldılar.Sahneye çıkmadan önce birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, “Birlikte aynı sahneyi paylaşacağımız yeni bir proje ürettik. Bu proje için çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi. Dört yıl aradan sonra Bodrum'a geldiğini söyleyen oldukça verimli geçiren komedyen, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olan haberlere ise “Mekanın sahibi geldi” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan Mehmet Ali Erbil, bir dönemin fenomen olmuş programı Çarkıfelek hakkında “Çarkıfelek'ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım” diyerek müzikseverleri güldürdü.Stand-up gösterisiyle hayranlarını güldüren Mehmet Ali Erbil, sahneye partneri Meltem Erensoylu'yu çağırarak birlikte havai fişekler eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp, pasta kestiler. Sahnede birbirleriyle olan uyumları ve okudukları şarkılarla sevenlerinden büyük beğeni toplayan "Muhteşem İkili", programlarını alkışlar eşliğinde noktaladı.