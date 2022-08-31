YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:33

4 Yıl Aradan Sonra Bodrum'a Sahne Için Geldi - Muğla

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
4 Yıl Aradan Sonra Bodrum'a Sahne Için Geldi - Muğla


Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Meltem Erensoylu, birlikte bir proje yaparak “Muhteşem İkili” olarak önceki gün ilk sahneleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen programda Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldılar.


Sahneye çıkmadan önce birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, “Birlikte aynı sahneyi paylaşacağımız yeni bir proje ürettik. Bu proje için çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi. Dört yıl aradan sonra Bodrum'a geldiğini söyleyen oldukça verimli geçiren komedyen, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olan haberlere ise “Mekanın sahibi geldi” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.




Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan Mehmet Ali Erbil, bir dönemin fenomen olmuş programı Çarkıfelek hakkında “Çarkıfelek'ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım” diyerek müzikseverleri güldürdü.


Stand-up gösterisiyle hayranlarını güldüren Mehmet Ali Erbil, sahneye partneri Meltem Erensoylu'yu çağırarak birlikte havai fişekler eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp, pasta kestiler. Sahnede birbirleriyle olan uyumları ve okudukları şarkılarla sevenlerinden büyük beğeni toplayan "Muhteşem İkili", programlarını alkışlar eşliğinde noktaladı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...