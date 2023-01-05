40.cı yaşını kutlayan ünlü oyuncudan düğün tadında doğum günü partisi













Başarılı oyuncu Enis Arıkan 3 sezondur Camdaki Kız dizisinin Muzo’su olarak kameralar karşısına geliyor. Başarılı oyunculuğu ve renkli kişiliği ile sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncunun 40.cı yaş partisi uzun süre dillerden düşmeyecek. Adeta kına gecesi tadında kutladığı yeni yaşında ünlü oyuncu altınlara boğuldu.Başarılı oyuncunun doğum gününe ünlü simalar akın etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara nazar boncuğu koyarak paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini güldürdü. Enis Arıkan’ın 40.cı yaşı için yaptırdığı nazar boncuklu pasta ise dikkatlerden kaçmadı. Doğum günü hediyeleri arasında ise en çok dikkat çekeni aynı projede yer aldığı oyuncu arkadaşlarının beyaz kurdele ile bağladığı altınlar oldu. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuyu bu özel gününde yalnız bırakmayarak tam kadro olduğu gözlerden kaçmayan bir diğer detaydı. Arkadaşlarının kurdeleye bağlanmış altınları boynuna asmasıyla şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncunun tepkisi ‘ Bir dakika arkadaşlar. Hani bizim bütçemiz yoktu. Nur abla sen diziden ayrılmadın mı?’ Diyerek herkesi kahkahalara boğdu.Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı olduğu bilenen başarılı oyuncu Ezgi Mola da Enis Arıkan’ı bugününde yalnız bırakmadı. Enis Arıkan set arkadaşlarının taktığı altınlar için :’Gerçek dimi bunlar? Bak eve gidince sayacağım’ demesi üzerine yakın arkadaşı Ezgi Mola altınları ısırarak gerçek olup olmadığını test etti. Herkesi kahkahalara boğan bu hareket sonrası ünlü oyuncunun kına gecesi tadında geçen doğum günü partisinde felekten bir gece çaldı.Ünlü oyuncunun doğum günü kınasında katılımcıların her anı kameraya aldığı görüldü.Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın altınları şakayla karışık test ettiği anlar kameraya bu şekilde yansıdı.