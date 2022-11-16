40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!













"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir süre hayatına kimseyi almadı. 4 ay önce DJ Mert Aydın'a aşık olan Merve Boluğur, 2 Ekim'de Aydın ile nikah masasına oturdu.Sürekli evliliklerinin çok iyi gittiğinde bahseden Merve Boluğur'un son günlerde eşinin fotoğraflarını paylaşmadığı görülürken parmağındaki yüzüğü çıkardığı da dikkatlerden kaçmadı.2. sayfada yer alan habere göre bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, eşini paylaşmaktan kaçınıyor. Ayrıca; Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınladığı iddia ediliyor. Günlerdir yüzük takmadığı fark edilen ünlü isim, Instagram'da soru-cevap etkinliği düzenleyerek takipçileriyle sohbet etti. Kendisine yöneltilen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Merve Boluğur'un yanıtında dert yandığı anlaşıldı.Instagram hesabı üzerinden düzenlediği soru-cevap etkinliğinde "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna yanıt verirken herkesi şaşkına çevirdi. "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" diye konuşan güzel oyuncunun paylaşımında kimi kastettiğini hala bilmiyor.