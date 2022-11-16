MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 12:32

40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!

DJ Mert Aydın'la geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Merve Boluğur, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle soru-cevap sohbeti gerçekleştirdi. Bir takipçisinin sorusu üzerine Merve Boluğur,"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 12:32
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40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!


Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir süre hayatına kimseyi almadı. 4 ay önce DJ Mert Aydın'a aşık olan Merve Boluğur, 2 Ekim'de Aydın ile nikah masasına oturdu.

Merve Boluğur



Sürekli evliliklerinin çok iyi gittiğinde bahseden Merve Boluğur'un son günlerde eşinin fotoğraflarını paylaşmadığı görülürken parmağındaki yüzüğü çıkardığı da dikkatlerden kaçmadı.

Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

2. sayfada yer alan habere göre bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, eşini paylaşmaktan kaçınıyor. Ayrıca; Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınladığı iddia ediliyor. Günlerdir yüzük takmadığı fark edilen ünlü isim, Instagram'da soru-cevap etkinliği düzenleyerek takipçileriyle sohbet etti. Kendisine yöneltilen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Merve Boluğur'un yanıtında dert yandığı anlaşıldı.

Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Instagram hesabı üzerinden düzenlediği soru-cevap etkinliğinde "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna yanıt verirken herkesi şaşkına çevirdi. "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" diye konuşan güzel oyuncunun paylaşımında kimi kastettiğini hala bilmiyor.

Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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