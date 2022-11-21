40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler







YAŞLANMA İLE BERABER BELİREN BELİRTİLER

HANGİ YİYECEKLER YENMELİ?







40 yaşından sonra hücreler yavaşlayınca 10-15 yıl hormonlar da azalmaya başlar. Hormonlar düştüğünde kilo vermek zordur, beyin bulanıklığına ve genel bir motivasyon eksikliğine yol açabilir. Sağlıklı bir vücut için beslenme çok önemlidir. İşte detaylar...Yaşlanmayla ilişkili hormonların azalması sonucunda; vücutta üretilen melanin miktarı azalır ve saç tellerinin beyazlaması başlayabilir. 40'lı yaşların başından ortalarına kadar gözleriniz daha kolay yorulabilir. Hücre yenilenmesi yavaşladığından cildiniz yerçekimine karşı koymakta zorlanır ve tedavi edilmezse zayıflar. Ayrıca işitme hassasiyeti azalmaya başlar ve ses tellerinizin esnekliğinin azaldığı söylenir. Ayrıca cildin yenilenme ve nemlenme kabiliyetini zayıflatır ve bu da kırışıklıkların artmasına neden olabilir. Ek olarak, kas erimesi meydana gelebilir ve laktoz intoleransı artarak şişmeye ve şişkinliğe yol açabilir. Peki hangi yiyecekleri yemelisiniz?Sebzelerin sağlıklı bir vücudun en büyük kurtarıcılarından biri olduğu söylenebilir. Çiğ sebzeler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, toksinlerin vücuttan atılmasını desteklerken antioksidan bakımından yüksektir. Ayrıca tam tahıllı beslenmek de çok önemlidir. Ekmek, makarna, pilavdan kaçınılmalıdır. Kepekli tahıllar yemek cilt ve sağlık için çok faydalıdır. Diyetinizde az yağlı ürünler yemek kemiklerinizi güçlendirir ve vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olur. Bu nedenle az yağlı süt, yoğurt, kefir tüketmek çok önemlidir. Ayrıca kas kaybını önlemek için öğünlerinizde proteine yer vermeniz çok önemlidir. Mercimek ve maş fasulyesi tüketimine özel dikkat gösterilmelidir. Yiyeceklere ek olarak, yiyecekler buharda pişirilebilir veya kaynatılıp kızartılabilir.