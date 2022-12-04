40 yıl sonra gelen gerçek: Duvarına astığı posterdeki kişinin annesinin katili olduğunu öğrendi!













KOÇU ONU İDOLÜ OLDU





40 YIL ÇÖZÜLEMEDİ

1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gece, Jeff Slaten ve kardeşi Tim Florida polisi tarafından uyandırıldı ve annelerinin hayatını kaybettiği söylendi. Polis çocukları dışarı çıkarırken Tim annesinin pijamalı cansız bedenini görür. Anne Linda'nın boğularak tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Yıllar sonra, cinayetlerle ilgili bir belgesel yayınlayan bir CBS kanalında, korkunç cinayetlerle ilgili bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkaran bilgiler ortaya çıktı.Cinayetten kısa bir süre sonra Jeff ve Tim, büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte yaşamaya başladılar. Olayın ilk zamanlarında bütün aile aynı odada uyurken büyükanne ve büyükbaba aylarca pompalı tüfeklerle nöbet tuttular.Birkaç hafta sonra küçük çocuklar okullarına başlarken Tim en sevdiği spor olan futbolla devam etti. Tim, o dönemde takım arkadaşı ve teknik direktörü "Koç Joe"nun kendisini her zaman desteklediğini söylemiş ancak örnek verdiği ismin koçu olduğunu vurgulamıştı. O sırada 20 yaşında olan Koç Joe, cinayetlerden çok önce Tim'i düzenli olarak futbol antrenmanına götürüyordu. Tim Slaten bir koçu o kadar taklit ediyordu ki, futbol takımının cinayetlerden sadece bir ay sonra çekilmiş bir resmini yıllarca yatak odasına gururla astı.Cinayetin ardından, Lakeland müfettişleri tecavüz soruşturması yürütürken Linda Slatten'in yatak odası penceresinden içinde katilin olduğu bir el izi yakaladılar. Dedektifler, Linda'nın istismarcı eski kocası Frank Slaten de dahil olmak üzere bir dizi şüpheliyi sorguladı, ancak herhangi bir suçlama yapılmadı.Davanın yaklaşık 40 yıl boyunca "çözülmemiş bir dava" olarak kalması uzun sürmedi. POSTERİNİ ASTIĞI KOÇU ANNESİNİN KATİLİ ÇIKTI Ancak DNA teknolojisindeki etkileyici gelişmeler umudu yeniden alevlendirdi ve bu dikkatlice gizlenmiş tecavüz kitinin bir şüpheliyi ortaya çıkardığı öğrenildi. Tim, CBS'ye gururla tuttuğu posterin kendisini hasta hissettirdiğini söyledi. Tim'in hemen arkasında, bir zamanlar güvendiği ve saygı duyduğu, annesinin katili Koç Joe vardı. Olayın hemen ardından ilk doprgulaması yapılan "Koç Joe" olayla ilgisi olmadığı numarası yaptı ve Linda ile yalnızca bir kez tanıştığını iddia etti. Ancak her şey ortaya çıktıktan sonra tutuklanan "Koç Joe", Linda ile seks yaptığını, onların rızasına aykırı hiçbir şey yapmadığını ve ilişki sırasında öldüğünü iddia ederek ifadesini değiştirdi. Ancak savcılar, "Joe'nun" iddialarını yalanladılar ve o gece olanların rızaya dayalı olmadığına dair kanıtlar sağladılar.