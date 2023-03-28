Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 42 bin 500 yeni işe alım süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, istihdam başvurusunun İŞKUR tarafından doldurulduğunu ve bakanlığın 25-26 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kuraların çekeceğini söyledi. KPSS-2023/5 Öncelik Rehberi, ortaokul, önlisans ve lisans düzeyindeki olası sözleşmeli personel pozisyonlarını ve başvuru koşullarını detaylandırıldı. ÖSYM internet sitesinde yayınlanan tercih kılavuzu bilgisi sonrası 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sağlık çalışanı alımı için kura çekimi yapılacağı bildirildi.
GÜNDEM
28 Mart 2023 - 14:20
42 bin 500 yeni sağlık personeli alımı tercih dönemi başladı! Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihi, 2'inci alım başvuruları ve branş-kadro dağılımı..
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden Sağlık Bakanlığı'na başvurular 27 Mart tarihine kadar alındı ancak kura tarihi dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı 2. tur personel alımları için alım bilgileri İŞKUR'a gönderilmiş ancak tercih kılavuzu hazırlanması için ÖSYM'ye gönderilmiştir. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı Personel Başvurusu detayları...
GÜNDEM
28 Mart 2023 - 14:20