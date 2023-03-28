GÜNDEM
28 Mart 2023 - 14:20

42 bin 500 yeni sağlık personeli alımı tercih dönemi başladı! Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihi, 2'inci alım başvuruları ve branş-kadro dağılımı..

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr ​​üzerinden Sağlık Bakanlığı'na başvurular 27 Mart tarihine kadar alındı ​​ancak kura tarihi dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı 2. tur personel alımları için alım bilgileri İŞKUR'a gönderilmiş ancak tercih kılavuzu hazırlanması için ÖSYM'ye gönderilmiştir. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı Personel Başvurusu detayları...

GÜNDEM
28 Mart 2023 - 14:20
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42 bin 500 yeni sağlık personeli alımı tercih dönemi başladı! Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihi, 2'inci alım başvuruları ve branş-kadro dağılımı..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 42 bin 500 yeni işe alım süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, istihdam başvurusunun İŞKUR tarafından doldurulduğunu ve bakanlığın 25-26 Nisan tarihleri ​​arasında noter huzurunda kuraların çekeceğini söyledi.

KPSS-2023/5 Öncelik Rehberi, ortaokul, önlisans ve lisans düzeyindeki olası sözleşmeli personel pozisyonlarını ve başvuru koşullarını detaylandırıldı. ÖSYM internet sitesinde yayınlanan tercih kılavuzu bilgisi sonrası 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sağlık çalışanı alımı için kura çekimi yapılacağı bildirildi.



42 bin 500 yeni sağlık personeli alımı tercih dönemi başladı

TERCİHLER 3 NİSAN'A KADAR YAPILACAK

Adaylar, kılavuzun içeriğinde belirtilen kurallar kapsamında ÖSYM internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilirler. Bugün saat 10:30'da başlatılan tercih sürecinin 3 Nisan saat 23:59'a kadar devam edeceği bildirildi. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na postalanan veya doğrudan gönderilen öncelik listeleri geçerli değildir.

İşe alımlarda mülakat yapılmayacaktır. Ayrıca personel alım sayısı 42.500'e ulaşacaktır.

KPSS sonuçlarına göre 31.600 sözleşmeli sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında ÖSYM'nin merkezi alım yöntemiyle istihdam edilecek. KPSS'de 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 lisanslı halk sağlığı hemşiresi, 798 sağlık teknikeri ve 21.709 sağlık teknikeri istihdam edilmektedir.

Sağlık sektöründe 31.600 sözleşmeli işçi ve 10.900 tam zamanlı işçi işe alın. Böylece iş sayısı 42.500'e ulaşıyor. Deprem bölgesinde yer alan 10 ilde 3.358 hemşire, 1.027 ebe, 400 lisanslı sağlık çalışanı, 507 sağlık teknikeri, 3.767 sağlık teknikeri ve 2.832 tam zamanlı olmak üzere 9,59 sözleşmeli sağlık çalışanı olmak üzere toplam 11.000 891 kişi görev yapacaktır.

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Elvan ÇILDIR
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