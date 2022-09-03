GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:41

43 ilin geçiş güzergahında EGEDES' denetimi!

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:41
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43 ilin geçiş güzergahında EGEDES' denetimi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede bilgisi verildi. Projeye ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha sık daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

"Daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi"

Hava kalitesini olumsuz etkileyen dikkat çeken unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha sık aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı teyit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini idda eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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