EĞİTİM
19 Ocak 2022 - 00:03

44 il için kar tatili kararı! Hangi illerde okullar kapalı?

Yurdun bir çok yerinde etkili olan kar yağışları nedeniyle birçok ilde yüz yüze eğitime 1 gün süreli ara verilmesi kararı alındı. Peki, hangi illerde okullar kapalı? tatil edildi.

EĞİTİM
19 Ocak 2022 - 00:03
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44 il için kar tatili kararı! Hangi illerde okullar kapalı?
Türkiye'de yaşanan ağır kış mevsimi etkisini çok fazla gösterirken bazı illerde yağan yoğun kar yağışları da hayatı olumsuz derecede etkilemeye başladı. Kar yağışı nedeniyle toplam 44 il yüz yüze eğitime 1 gün süreli ara verme kararı verirken, kar tatili kararları il valilikleri tarafından duyuruldu.







Yüzlerce ilçe ve köylere ulaşımın kapanmasına neden olan kar yağışı nedeniyle 44 il ve illere bağlı ilçe ile köylerde 19 Ocak Çarşamba günü okulların kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı. Valilikleri yaptıkları açıklamalar sonrası, kar tatiline giren iller şöyle sıralandı:

Hatay, Osmaniye'nin  Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri, Kastamonu, Isparta'nın Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey ilçeleri, Kırşehir, Sinop, Denizli`nin Acıpayam ve Çameli ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçeleri, Karabük'te Eflani, Ovacık, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçeleri, Artvin'in Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçeleri, Düzce, Mersin’in Gülnar ilçesi, Şanlıurfa, Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçeleri, Rize, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçeleri, Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçeleri, Sakarya'nın Taraklı ilçesi, Bayburt, Gaziantep, Sivas, Karaman, Tunceli'nin Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçeleri, Kilis, Uşak, Kütahya, Tokat, Nevşehir, Diyarbakır, Adıyaman, Bilecik, Elazığ, Bolu Malatya, Bingöl, Konya'nın Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçeleri, Aksaray, Niğde, Burdur, Kahramanmaraş.
 
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Elvan
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