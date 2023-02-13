4425'e SMS gönderen para alacak! Paraya arayana bu bankadan 5 dakikada ödeme!

TC kimlik kartınız üzerinden başvurunuzu yapmanız durumunda, Akbank tarafından sunulan kampanyalara katılarak nakit ödemelerden faydalanma ve hızlı bir şekilde kredi
ödemesi alma imkanı sağlanmaktadır.
KAMPANYADAN FAYDALANMAK İÇİN TC KİMLİK KARTINIZ ÜZERİNDEN BAŞVURUN!
Akbank tarafından düzenlenen özel kampanyaya katılarak, TC Kimlik kartınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, nakit ödemelerden faydalanabileceğiniz bir kampanya hazırlanmıştır. Akbank'ın bu kampanyasına katılarak, TC Kimlik kartınız üzerinden başvuruda bulunmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve dilediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar, Akbank tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecekler.
KREDİ ŞARTINA UYGUN OLMAK ÖNEMLİ!
Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada, başvuruda bulunan ve kredi şartlarına uygun olan banka müşterileri, Akbank Direkt hesabı üzerinden uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi ödemeleri alabilecekler. Akbank Direkt uygulaması ile 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak kredi çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Akbank tarafından cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuruda bulunarak kredi işlemleri yapabileceğinizi de belirtmek isteriz. SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 4425 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. SMS ile başvuruda bulunup onay alan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi ödemelerini alabilecekler.
5 DAKİKA İÇERİSİNDE SONUÇ VERİLECEK!
Akbank'ın bu kampanyasına katılarak, başvurularınızı gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir. Bu kampanya ile Akbank, çabuk ve kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir.