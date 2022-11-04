Kredi
04 Kasım 2022 - 16:43

4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım son

Yapı Kredi Bankası yeni kampanyasını duyurdu. 10 Kasım'a kadar 4470'e SMS gönderen müşterilerinin hesabına toplam 150 TL yatıracak. Ayrıntılı bilgi haberimizde.

Kredi
04 Kasım 2022 - 16:43
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4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım son
Bankaların müşterilerine özel oluşturduğu kampanyalar hız kesmiyor. Özel bankalar arasında azımsanmayacak kadar çok müşteri kitlesi bulunan Yapı Kredi Bankası, müşterilerini ayrıcalıklarından faydalandırmak için yeni kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar içerisinde fatura ödemeleri için kaçırılmaz fırsatlar bulunuyor. Eğer siz de Yapı Kredi müşterisiyseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Otomatik ödeme talimatı ver, 150 TL’yi kap!

Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesinde her dönem yeni kampanyalar duyuruluyor. Yapı Kredi’ye ilk kez otomatik fatura ödeme ya da HGS talimatı verenler toplam 150 TL’ye varan puan kazanıyor. 11 Ekim’de başlayan kampanyadan şimdiye kadar binlerce Yapı Kredi müşterisi yararlandı. Kampanyanın detaylarına birlikte bakalım.

11 Ekim – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk yeni otomatik ödeme ya da HGS talimatı verenler 10 TL, en fazla 100 TL puan kazanıyor. Otomatik ödeme talimatını kredi kartından verecekleri her yeni talimat için de ekstra 10 TL, toplamda 50 TL ekstra puan kazanılıyor. Böylelikle faturalarınızı kredi kartınız ile otomatik ödeme talimatı vererek ödediğinizde toplam 150 TL puan kazanabileceksiniz.

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Yapı Kredi müşterileri ilk yeni otomatik fatura ödeme ya da HGS talimatı için 10 TL, 2 yeni talimat için 25 TL, 3 yeni talimat için 45 TL, 4 yeni talimat için 70 TL, 5 yeni talimat için ise 100 TL puan kazanacaklar.

Yapı Kredi’nin otomatik ödeme talimatı kampanyası için son tarih 10 Kasım 2022 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra verilen talimatlar kampanya kapsamında yer almayacak. Bu nedenle kampanyaya katılmak isteyenlerin işlemlerini mutlaka 10 Kasım’dan önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Yapı Kredi otomatik ödeme talimatı kampanyasına nasıl katılırım?

Yapı Kredi Bankası’ndan otomatik ödeme talimatı vermek oldukça kolaydır. Otomatik ödeme talimatı vermek ve aynı zamanda bankacılık işlemlerini kolayca halledebilmek için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Aynı zamanda Bireysel İnternet Şubesi üzerinden de otomatik ödeme talimatı verilebilmektedir.

Kampanyaya katılmak için cep telefonunuzdan TALIMAT yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numarasının 4470’e kısa mesaj gönderilmelidir. Kampanya ile kazanılan puanlar 15 Aralık 2022 tarihinde ilgili banka ya da kredi kartına yatırılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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