45 bin öğretmen ataması töreninde konuşan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 45 bin öğretmen atama törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.“Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmen var, bu sayı şimdilerde 1 milyon 200 bine ulaştı. Bu kadar hoca atamanın saçmalık olduğunu söylemek yetmez. Bugün tek kalemle Cumhuriyet tarihinin en büyük hocasını aday gösteriyoruz. Atanan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesinde yer alan illerde görev yapacak. Bölgedeki enkazı tamamen kaldırdık. 100.000 konteynerin kurulumları tamamlandı. Allah'ın izniyle 650 bin konut yapıp halkın hizmetine sunacağız.Tüm şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bildiğiniz gibi Cudi Gabar'da keşfedilen petrol kuyusuna şehit hocamız Aybüke Yalçın'ın adını vermiştik. Bilgi ve hikmet güneşi ile cehaletin karanlığını yok edeceğiz. Ailenin bize emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız. Hazırladığımız bütçenin büyük bir kısmını her zaman eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız toplam bütçeyi 651 milyar liraya çıkardık. Bir yılda 2.670 yaşam merkezi açtık. Her öğrenciye bedava kitap, 5 milyon öğrenciye bedava yemek veriyoruz. Sizlerin de desteği ile önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”2002 yılında göreve geldiğimizde önceliğimizin eğitime verileceğini söylemiştik. 21 yıllık süreçte ekonomik şartlarımız ne olursa olsun özümüzü tuttuk. Biz her zaman hazırladığımız bütçenin büyük bir kısmını eğitime ayırıyoruz. Altyapı eksiklikleri giderilmeden kalitenin sağlanamayacağı gerçeğiyle birçok tarihi kilometre taşına imza attık. Toplam eğitim bütçesi 651 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlığımızdaki derslik sayısını yaklaşık iki katına çıkararak 620 bine çıkarmış bulunuyoruz. Öğretmenlere düşen öğrenci sayısı; İlköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e düşerek OECD ortalamasını yakaladık. Biz iktidara geldiğimizde 100 lise öğrencisinden 44'ü okula giderken bugün 99'u okula gidiyor. 5 yaş okul öncesi okullaşma oranımızı yüzde 11'den yüzde 90'a çıkardık.100 kızımızın 39'u ortaokulda, bugün 95'i okulda. Atıl köy okullarımızı bir kez daha milletimizin hizmetine sunmaktayız. Sadece bir yılda 2.670 köy merkezini hizmete açtık ve bu kapsamda önemli bir dönüşüm başlatıldı. Bu yıl 10'dan fazla hanesi olan tüm köylerde okullar açarak hayatın merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Her öğrencimize ücretsiz kitap dağıtıyor, 5 milyon çocuğumuza günlük yemek veriyoruz.60 yıldır gündemde olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu çıkararak öğretmenlerimize maddi haklar ve ek ekonomi sağladık. Buradan, eğitimcilerimizin okulun çıkarlarını korumak yerine bağnazlara destek vermedikleri için okul liderlerini, profesyonel öğretmenleri ve tüm eğitim savaşçılarımızı bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra tüm devlet yetkililerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin de refahını artırmaya devam etmeyi planlıyoruz. Sizlerin de desteği Türkiye'nin yüzyılını eğitim yüzyılı haline getireceğiz."