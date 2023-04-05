EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 00:29

45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınavların yapılacağı mülakat yerleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bir duyuruda 45 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin özlü sınavların yapılacağı merkezlerin belirlendiği bildirildi.

EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 00:29
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45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınavların yapılacağı mülakat yerleri belli oldu!
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45 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuru yapan adayların merakla bekledikleri haber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada sözleşme ile kararlaştırılan sözlü sınavın yapılacağı yer bilgisi e-Devlet ekranından sorgulanacağı aktarıldı. Adaylar sözlü sınav merkezi kimlik numarası ile öğrenim görebilirler.

SÖZLÜ SINAVLAR 7-16 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

MEB'in aldığı karar doğrultusunda 7-16 Nisan tarihleri ​​arasında 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav yapacak ve sonuçları 18 Nisan'da açıklayacak. Aday atama talepleri 2-6 Mayıs tarihleri ​​arasında alınacak olup, atama sonuçları da 8 Mayıs tarihinde açıklanacak.



1 Eylül'den itibaren öğretmenler okulda göreve başlayacaklar.

45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınavların yapılacağı mülakat yerleri belli oldu

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