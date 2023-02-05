45 yaş altı herkes başvurabilir: MEB bu işleri yapacak personeller arıyor!

İş arayan insanlar özellikle devlet kurum ve kuruluşları tarafından istihdam ediliyor. Son zamanlarda kadro açan kurumlardan biri de MEB oldu. Peki MEB personel alım şartları nedir? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEB PERSONEL ALIMMEB İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak şekilde bir personel alımı başlattı. Edinilen bilgilere göre 18-45 yaş arası en az ilkokul en fazla ön lisans mezunu insanların başvuru yapabileceği iş alımı kura çekimi ile belirlenecek. Başvuru şartları şu şekilde belirlendi;
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -Affa bile uğrasa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan birinden hüküm giymemek, -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, malullük ve yaşlılık maaşı almamak, -18 yaşını bitirmek ve 45 yaşını doldurmamak, -Erkek adaylar için askerlik ilişiği olmaması, -Görevini yapmaya engel olacak fiziki ve ruhsal bir hastalığı olmamak, -Kamu haklarından mahrum edilmemek, -En az ilköğretim, en fazla ön lisans mezunu olmak, -Gaziemir ilçesinde yaşıyor olmak, -Güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Başvuru yapan adayların kura sonuçları, mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfası dhgm.meb.gov.tr/dkm internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylara posta yoluyla ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde sürekli işçi alımı için 9 Şubat ve 13 Şubat tarihleri arasında talep edilen belgeleri sağlayarak MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi (Dokuz Eylül Mahallesi Sarnıç Yolu No 7 Gaziemir/ İzmir adresine teslim etmesi gerekiyor. Belgelerini teslim eden adaylar arasında kura çekimi yapılacaktır. Belirlenen şartları sağlamayan ve belgelerini tamamlamayan adayların başvurusu değerlendirilmeyecektir.