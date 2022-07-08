EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 22:01

4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531 özel şartı hakkında detaylı bilgiler

KPSS lisans mezunu tercih yapacak olan adaylar nitelikli kodları araştırmaktadır. KPSS nitelikli kod nedir? 4531 nitelikli kod nedir? 4531 nitelikli kod hakkında detayı bilgileri ve KPSS lisans nitelikli kodların bütün listelerini haberimizde yer verdik. Detaylar burada.

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 22:01
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4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531 özel şartı hakkında detaylı bilgiler


KPSS Lisans Tercihleri ​​Kılavuzu'nda yer alan nitelikli kodları, seçilecek adayın standartlarını ve gerekliliklerini temsil etmektedir. Adaylar 4531 nitelikli kodu merak etmekte ve araştırmaktadırlar.

4531 nitelikli kod nedir?

KPSS Lisans Tercih ​​Kılavuzu'nda yer alan nitelikli kodlar, seçilecek adayın standartlarını ve gerekliliklerini temsil etmektedir. Nitelikli kod, benzer koşullara sahip konumları birleştirmek ve koşulları tek tek sıralamak yerine kodu kullanarak dilbilgisi karmaşasını ortadan kaldırmak için kullanılır.



4531 nitelikli kod:

-Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

-Bilgisayar Mühendisliği

-Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

-Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Lisans programından mezun olan adaylar tercih yapabilirler.

kpss tercih kılavuzu

KPSS lisans nitelikli kodlar

Nitelik    Bölüm    Bölüm Adı

Kodu    Kodu

4001    4001    Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

4700    8342    Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

4973    8297    Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern)

4865    3101    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği / Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği

4864    4203     Ağaç İşleri Endüstrisi

4867    8145     Ağaç İşleri Öğretmenliği

4807    5101     Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği

4809    3102     Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği

4806    8341    Aile Ve Tüketici Bilimleri

4807    8120     Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

4903    9152    Aksesuar Tasarımı

4471    3103    Aktüarya / Aktüerya

4471    5102    Aktüerya Bilimleri

4073    8304   Alman Dil Bilimi

4077    4204      Alman Dili

4074    6104    Alman Dili Ve Edebiyatı

4074     8121 Alman Dili Ve Kültürü

4076    3105 Almanca Öğretmenliği

4066    8305 Amerikan Dili Ve Edebiyatı

4067    3106 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı

4175    3107 Ana Okulu Öğretmenliği / Anaokulu Öğretmenliği

4411    7101 Antrenörlük Eğitimi

4105    3108 Antropoloji

4019    3109 Arap Dili Ve Edebiyatı

4020    3110 Arapça Öğretmenliği

4097    3111 Arkeoloji

4079    3112 Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

4031    4208 Arnavutça

4383    8146 Arp

4099    3113 Arşivcilik

4911    4209 Asfaltit Ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri

4558    8306 Astronomi

4555    3114 Astronomi Ve Uzay Bilimleri

           9203 Aşçılık

4509    3115 Avrupa Birliği İlişkileri

4010    4211 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı

4010    8343 Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı

4845    8147 Bahçe Bitkileri

4836    9190 Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4845    4212 Bahçe Ve Tarla Bitkileri

4379    7105 Bale

4397    7106 Bale Dansçılığı

4862    9197 Balıkçılık Teknolojisi

4863    3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

4373    7107 Bando Şefliği

4465    3117 Bankacılık

4465    3118 Bankacılık Finans

4465    6119 Bankacılık Ve Finans / Bankacılık Ve Finansman

4467    3120 Bankacılık Ve Sigortacılık

4277    8122 Basım Ve Yayımcılık

4277    8148 Basın Ve Yayımcılık

4277    3121 Basın Ve Yayın / Basın-Yayın

4247    8149 Baskı Öğretmenliği

4245    7150 Baskı Sanatları

4482    8150 Batı Avrupa İş İdaresi Ve İktisat

4056    4215 Batı Dilleri

4416    8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği

4417    7102 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

4415    8123 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

4805    8124 Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği

4797    3122 Beslenme Ve Diyetetik

4329    7208 Bileşik Sanatlar / Birleşik Sanatlar

4546    4216 Bilgi İşlemi

4558    8308 Bilgi Teknolojileri

4099    8144 Bilgi Ve Belge Yönetimi

4529    3123 Bilgisayar

4529    8143 Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri

4531    5137 Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

4534    8309 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi

4531    3124 Bilgisayar Mühendisliği

4535    3125 Bilgisayar Öğretmenliği

4535    3126 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

4532    4220 Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları

4539    8151 Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri

4539    8125 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

4535    8152 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

4539    3127 Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri

4545    8153 Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi

4422    4222 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

4541    8154 Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri

4541    8155 Bilgisayar Ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik

4531    8156 Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği

4535    3128 Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği

4537    9150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

4537    8310 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

4537    3129 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

4125    8157 Bilim Tarihi

4531    5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

4539    3130 Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri

4845    8158 Bitki Koruma

4845    6131 Bitkisel Üretim

           9269 Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri

4569    3132 Biyokimya

4571    3133 Biyoloji

4577    5138 Biyoloji Bilimleri Ve Biyo Mühendislik

4573    3364 Biyoloji Öğretmenliği

4913    4226 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma

4915    4227 Biyoloji-Zirai Bilimler

4575    5104 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

4577    3134 Biyomedikal Mühendisliği

4579    3135 Biyomühendislik

4578    9294 Biyomühendislik Ve Genetik

4580    9114 Biyosistem Mühendisliği

4582    9266 Biyoteknoloji

4030    4228 Boşnakça

4781    8159 Boya-Apre Öğretmenliği

4917    4229 Bölge Bilim

4075    9297 Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili)

4068    9298 Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili)

4011    9299 Bölge Bilim (Azerbaycan)

4071    9300 Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili)

4064    9301 Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili)

4046    9302 Bölge Bilim (İskandinavya)

4022    9303 Bölge Bilim (İsrail Ve Yakın Doğu)

4028    3136 Bulgar Dili Ve Edebiyatı

4027    4230 Bulgar Filolojisi

4907    3137 Büro Yönetimi Öğretmenliği

4909    8239 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik

4211    8160 Cam

4208    9216 Cam Ve Seramik Tasarımı

4286    9168 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi

4346    9191 Caz

4514    8311 Cebir Ve Sayılar Teorisi

4919    4232 Cevher Hazırlama Mühendisliği

4249    7151 Cilt

4153    3138 Coğrafya

4155    3365 Coğrafya Öğretmenliği

4009    3139 Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

4025    3140 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı

4314    9169 Çalgı

4381    7136 Çalgı Yapım / Enstrüman Yapım

4429    8312 Çalışma Ekonomisi

4429    3141 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

4080    9280 Çeviribilim (Almanca)

4083    8202 Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim

4754    8313 Çevre Bilimleri Ve Yönetimi

4921    4233 Çevre Koruma Tesisatı Ve Donanımı

4677    3142 Çevre Mühendisliği

4754    8314 Çevrebilim

4793    3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

4048    3144 Çin Dili Ve Edebiyatı

4230    9204 Çini

4287    7152 Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film – Animasyon

4148    4235 Çocuk Gelişimi

4149    3145 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

4175    6146 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği

4151    8161 Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Öğretmenliği

4175    8126 Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Öğretmenliği / Çoçuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

4589    8162 Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi

4393    7209 Dans

4199    8163 Dekoratif Eşyalar Ve Çiçek Öğretmenliği

4199    3147 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

4199    8127 Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

4741    8164 Deniz Bilimleri

4741    8165 Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi

4497    3150 Deniz İşletmeciliği Ve Yöneticiliği / Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

4739    3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği

4495    3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

4496    4237 Deniz Ve Liman İşletme

4923    4239 Denizde Petrol Ve Gaz Üretim Araçları

4761    3151 Deri Mühendisliği

4763    8166 Deri Teknolojisi

4763    8167 Deri Ve Lif Teknolojisi

4293    8168 Devlet Konservatuvarı

4295    8169 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı / Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

4092    4240 Dil Ağırlıklı Programlar

4091    4241 Dil Bilgisi

4089    6152 Dil Bilimi / Dilbilim

4181    8315 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4593    6366 Diş Hekimliği

4057    4243 Doğu Dilleri

4791    8170 Dokuma Öğretmenliği

4791    8171 Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4099    3153 Dokümantasyon Ve Enformasyon

4699    8172 Döküm İşleri Öğretmenliği

4699    3154 Döküm Öğretmenliği

4260    9163 Drama Ve Oyunculuk

4257    9174 Dramatik Yazarlık

4257    7153 Dramatik Yazarlık-Dramaturji / Dramaturji-Dramatik Yazarlık

4343    7210 Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı / Duysal Sanatları Tasarımı

4178    4244 Dünya Dinleri

4603    3155 Ebelik

4591    3156 Eczacılık

4093    4246 Edebiyat

4094    9139 Edebiyat Programları

4138    8173 Eğitim Bilimleri

4137    3157 Eğitim İletişimi Ve Planlaması

4139    8174 Eğitim Programları Ve Öğretim

4141    8175 Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticiliği

4141    8176 Eğitim Yönetimi Ve Planlaması

4143    8177 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme / Eğitimde Ölçme-Değerlendirme

4133    8128 Eğitimde Psikolojik Hizmetler

4914    8316 Ekoloji

4427    3158 Ekonometri

4421    3159 Ekonomi

4511    9113 Ekonomi Politik Ve Toplum Felsefesi

4423    5105 Ekonomi Ve Finans

4424    9221 Ekonomi Ve İdari Bilimler / Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları

4425    5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

4221    8179 El Sanatları Öğretmenliği

4220    9206 El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi

4925    4248 Elektrik Güç Mühendisliği

4927    4249 Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı

4929    4250 Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı

4613    8180 Elektrik İşleri Öğretmenliği

4611    3160 Elektrik Mühendisliği

4613    3161 Elektrik Öğretmenliği

4619    3162 Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4931    4251 Elektrik Ve Malzeme Donanımı

4933    4252 Elektronik

4621    8181 Elektronik İşleri Öğretmenliği

4619    3163 Elektronik Mühendisliği

4621    3164 Elektronik Öğretmenliği

4623    6165 Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği

4619    3166 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

4625    3167 Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği

4933    4253 Elektronik Ve Telekomünikasyon

4703    3168 Endüstri Mühendisliği

4703    8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

4241    7154 Endüstri Tasarımı

4241    3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı

4937    4254 Endüstri Yönetimi

4939    4255 Endüstri Yönetimi Ve Mühendislik

4241    3170 Endüstriyel Tasarım

4653    3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

4615     8182 Enerji Mühendisliği

4617    3172 Enerji Öğretmenliği

4616    8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği

4941    4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

4541    6173 Enformasyon Teknolojileri

4541    3174 Enformatik / Enformatik (Almanca)

           9265 Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi

           9225 Ergoterapi

           9193 Ermeni Dili Ve Edebiyatı

4053    8129 Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri / Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

4231    7156 Eski Çini Onarımı / Eski Çini Onarımları

4233    8185 Eski Kumaş Desenleri

4227    8186 Eski Yazı

4229    7157 Eski Yazı (Hat)

4023    3175 Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

4979    4258 Eşit Ağırlıklı Programlar

4113    3176 Etnoloji

4806    3177 Ev Ekonomisi

4806    8187 Ev İdaresi Ve Aile Ekonomisi

4813    3178 Ev Yönetimi Öğretmenliği

4815    8188 Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği

4817    8130 Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

4387    8189 Fagot

4021    3179 Fars Dili Ve Edebiyatı

4121    3180 Felsefe

4123    3367 Felsefe Grubu Öğretmenliği

4159    3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği

4158    9122 Fen Programları

4258    9154 Film Tasarım Ve Yazarlık

4288    9159 Film Tasarım Ve Yönetmenliği

4258    9165 Film Tasarımı

4090    4260 Filoloji

4517    5107 Finans Matematiği

4432    9262 Finans Ve Muhasebe

4464    4261 Finans-Sigorta

4547    3182 Fizik

4109    3183 Fizik Antropoloji

4549    3184 Fizik Mühendisliği

4553    3368 Fizik Öğretmenliği

4587    3185 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

4586    9263 Fizik Tıp Ve Rehabilitasyon

4554    4262 Fizik Ve Astronomi

4587    8344 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

4327    8190 Flüt

4771    7108 Folklor Ve Etnomüzikoloji

4243    7158 Fotoğraf

4243    8345 Fotoğraf Ve Grafik Sanatlar

4243    7211 Fotoğraf Ve Video

4069    4264 Fransız Dili

4070    3186 Fransız Dili Ve Edebiyatı

4070    8131 Fransız Dili Ve Kültürü

4072    3187 Fransızca Öğretmenliği

4801    4265 Gastronomi

4801    5108 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları

4449    9144 Gayrimenkul Ve Varlık Değerlendirme / Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme

4275    6188 Gazetecilik

4275    8191 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler

4216    8320 Geleneksel El Sanatları

4217    7159 Geleneksel Türk El Sanatları

4219    7195 Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

4214    9274 Geleneksel Türk Müziği

4218    8321 Geleneksel Türk Sanatları

4736    8322 Gemi İnşaat Ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

4737    3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği

4738    4268 Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Teknolojileri

4731    8192 Gemi Makinaları / Gemi Makineleri

4733    3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

4735    8193 Gemi Makineleri Mühendisliği

4739    9185 Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

            9259 Gemi Ve Yat Tasarımı

4903    8194 Gemoloji

4115    4270 Genel Tarih

9273    Genetik Ve Biyoinformatik

4579    8195 Genetik Ve Biyomühendislik

4689    9034 Geomatik Mühendisliği

4176    9151 Gerontoloji

4227    8196 Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

4799    3191 Gıda Mühendisliği

4804    4271 Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi

           9275 Girişimcilik

4331    7109 Gitar

4783    3192 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

4783    8197 Giyim Endüstrisi Ve Giyim Öğretmenliği / Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Öğretmenliği

4783    3193 Giyim Öğretmenliği

4169    3194 Görme Engelliler Öğretmenliği

4268    9231 Görsel İletişim

4269    7190 Görsel İletişim Sanatı

4269    5109 Görsel İletişim Tasarımı

4269    9162 Görsel Sanatlar

4269    7191 Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı

4269    4272 Görsel Sanatlar Ve İletişim Tasarımı

4264    8353 Görüntü Sanatları

4237    7160 Grafik

4239    7196 Grafik Öğretmenliği

4237    7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları

4237    9160 Grafik Sanatlar Ve Grafik Tasarım

4237    7161 Grafik Tasarım

4237    7162 Grafik Tasarımı

4480    9118 Gümrük İşletme

4029    8346 Gürcü Dili Ve Edebiyatı

4995    3195 Güverte

4903    8294 Güverte (Dkk)

4627    4276 Haberleşme Donanımı Ve Teknolojileri

4619    8323 Haberleşme Mühendisliği

4628    4277 Haberleşme Mühendisliği Ve Teknolojisi

4627    8198 Haberleşme Teknolojisi

4235    7163 Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri / Halı-Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri

4403    5110 Halk Bilim / Halkbilim

4403    3196 Halk Bilimi (Folklor) / Halkbilimi (Folklor)

4147    8200 Halk Eğitimi

4291    3197 Halkla İlişkiler

4291    5111 Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

4291    3198 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

4689    8324 Harita Mühendisliği

4715    8201 Hava Kontrolörü

4715    7215 Hava Trafik Kontrol

4492    3199 Hava Ulaştırma

4710    8325 Havacılık

4711    3200 Havacılık Elektrik Ve Elektroniği

4709    5112 Havacılık Mühendisliği

4709    3201 Havacılık Ve Uzay Mühendisliği

4831    3202 Hayvansal Üretim

4785    3203 Hazır Giyim Öğretmenliği

4785    8203 Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

4605    3204 Hemşirelik

3205    3205 Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri

4215    7164 Heykel

4044    9117 Hırvat Dili Ve Edebiyatı

4684    8326 Hidrojeoloji

4685    3206 Hidrojeoloji Mühendisliği

4047    3207 Hindoloji

4054    6208 Hititoloji

4039    8204 Hollanda Dili Ve Edebiyatı

4419    3209 Hukuk

4045    3210 Hungaroloji

           9194 İbrani Dili Ve Edebiyatı

4751    8205 İç Mimari

4753    7165 İç Mimari Ve Çevre Tasarımı

4751    3211 İç Mimarlık

4753    3212 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

4498    9217 İdari Bilimler

4420    9140 İktisadi Programlar

4421    3213 İktisat

4179    6214 İlahiyat

4273    3215 İletişim

4273    8327 İletişim Bilimleri

4273    8132 İletişim Sanatları

4273    5113 İletişim Tasarımı

4273    7212 İletişim Tasarımı (Multimedia)

4274    9281 İletişim Tasarımı Ve Yönetimi

4273    7168 İletişim Ve Tasarım

4181    3216 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4521    3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4707    5114 İmalat Mühendisliği

4060    3218 İngiliz Dil Bilimi

4059    4288 İngiliz Dili

4062    3219 İngiliz Dili Ve Edebiyatı

4061    4290 İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat

4063    8293 İngiliz Dili Ve Kültürü

4065    3220 İngilizce Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği-Elt

4502    8328 İnsan Kaynakları Yönetimi

4510    9189 İnsan Ve Toplum Bilimleri

4669    3221 İnşaat Mühendisliği

4789    8206 İplikçilik Öğretmenliği

4975    9270 İslami İlimler

4038    3222 İspanyol Dili Ve Edebiyatı

4525    3223 İstatistik

4525    3224 İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri

4431    8207 İş İdaresi

4431    8208 İş İdaresi Ve İktisat

4657    8133 İş Ve Teknik Eğitim Öğretmenliği

4444    8209 İş Yönetimi Ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi Ve Ticaret Öğretmenliği

4117    3225 İşitme Engelliler Öğretmenliği

4431    3226 İşletme / İşletmecilik

4437    3227 İşletme Bilgi Yönetimi

4434    4294 İşletme Ekonomisi

4439    8210 İşletme Enformatiği

4433    3228 İşletme Mühendisliği

4435    8134 İşletme Öğretmenliği

4436    4295 İşletme Yönetimi

4443    8211 İşletme, Muhasebe Ve Ticaret Öğretmenliği

4421    6229 İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat

4065    3230 İtalyan Dili Ve Edebiyatı

4050    3231 Japon Dili Ve Edebiyatı

4051    3232 Japonca Öğretmenliği

4688    4297 Jeodezi

4689    3233 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği

4689    4298 Jeodezi Ve Haritacılık

4681    3234 Jeofizik Mühendisliği

4686    4299 Jeoloji

4685    6235 Jeoloji Mühendisliği

4701    3236 Kalıpçılık Öğretmenliği

4503    3237 Kamu Yönetimi

4431    3238 Kara Ulaştırma

4095    3239 Karşılaştırmalı Edebiyat

4665    8212 Kaynak Öğretmenliği

4012    4301 Kazak Dili Ve Edebiyatı

4013    4302 Kazakistan Tarihi

4339    8213 Keman

4759    3283 Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı

4014    4304 Kırgız Dili Öğretmenliği

4015    4305 Kırgız Dili Ve Edebiyatı

4559    3240 Kimya

4561    6241 Kimya Mühendisliği

           9226 Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya

4563    3369 Kimya Öğretmenliği

4564    8329 Kimya Teknolojisi

4562    4306 Kimya Ve Proses Mühendisliği

4566    9192 Kimya Ve Süreç Mühendisliği

4560    4307 Kimya/Biyoloji Kimya

4567    5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği

4341    8214 Klarnet

4097    3242 Klasik Arkeoloji

           9215 Klasik Bale

4943    4308 Klinik Veterinerlik Ve Eczacılık

4389    8199 Komposizyon Ve Müzik Teorisi / Kompozisyon Ve Müzik Teorisi

4369    7111 Komposizyon Ve Orkestra Şefliği / Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği

4389    7221 Kompozisyon / Komposizyon

4873    3243 Konaklama İşletmeciliği

4901    3244 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

4873    8215 Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği

4333    8216 Kontrabas

4333    9158 Kontrobas

4633    3245 Kontrol Mühendisliği

4428    8347 Kontrol Öğretmenliği

4531    8141 Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği

4960    9260 Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

4052    3246 Kore Dili Ve Edebiyatı

4267    7112 Koreoloji

4361    8217 Korno

4363    7113 Koro

4905    8218 Kuaförlük Öğretmenliği

4905    3247 Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

4266    9156 Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi

4903    8219 Kuyumculuk

4835    8220 Kültür Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4749    9141 Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4748    8330 Kültür Yönetimi

4839    5141 Kültürel Etüdler / Kültürel Etütler

4853    8221 Kültürteknik

4507    5116 Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler

           9287 Kürt Dili Ve Edebiyatı

4099    3248 Kütüphanecilik

4101    4309 Kütüphanecilik Ve Bilgi Çalışmaları

4037    3249 Latin Dili Ve Edebiyatı

4043    3250 Leh Dili Ve Edebiyatı

4087    4310 Lengustik Tercüme Teorisi Ve Pratiği

4483    8222 Lojistik Yönetimi

4679    3251 Maden Mühendisliği

4645    8295 Makina (Dkk)

4649    8224 Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği

4649    3253 Makina Ressamlığı Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim Ve Konstrüksiyon Öğretmen

4643    8223 Makine

4639    3252 Makine Mühendisliği

4647    5117 Makine Öğretmenliği

4945    4313 Makine Üretimi Teknik Ve Teknolojisi

4947    4314 Makine Ve İmalat Mühendisliği

4949   4315 Makine Ve Üretim Mühendisliği

4951    4316 Makine Yapım Tekniği Ve Teknolojileri

4953    4317 Makine Yapımı Mühendisliği Ve Teknolojisi

4459    3254 Maliye

4459    8225 Maliye-Muhasebe

4693    8226 Malzeme

4691    5118 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

4691    8227 Malzeme Mühendisliği

4247    3255 Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık Öğretmenliği

4513    6256 Matematik

4515    3257 Matematik Mühendisliği

4519    3370 Matematik Öğretmenliği

4527    3258 Matematik Ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

4527    3256 Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri

4527    8228 Matematik Ve İnformatik / Matematik-İnformatik

4523    8229 Matematik Ve İstatistik

4527    8230 Matematik-Bilgisayar Programcılığı

            9195 Medya Ve Görsel Sanatlar

4271    8244 Medya Ve İletişim

4271    3259 Medya Ve İletişim Sistemleri

            9220 Medya Ve Uygulamalı Görsel Sanatlar

4629    5119 Mekatronik Mühendisliği

4631    5120 Mekatronik Öğretmenliği

4667    7197 Mesleki Resim Öğretmenliği

4697    8231 Metal İşleri Öğretmenliği

4697    3260 Metal Öğretmenliği

4691    8232 Metalurji Mühendisliği

4691    3261 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

4683    6262 Meteoroloji Mühendisliği

4637    5139 Mikroelektronik Mühendisliği

4747    3263 Mimarlık

4867    3264 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği

4765    9170 Moda Giyim Tasarımı

4765    3266 Moda Tasarımı

4767    3265 Moda Tasarımı Öğretmenliği

4765    3375 Moda Ve Tasarım

4765    7169 Moda Ve Tekstil Tasarım / Moda Ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Ve Moda Tasarımı

4769    5144 Model Öğretmenliği

4395    7114 Modern Dans

4581    5121 Moleküler Biyoloji

4581    3267 Moleküler Biyoloji Ve Genetik

4651    8233 Motor Öğretmenliği

4453    3268 Muhasebe

4453    3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri

4452    9115 Muhasebe Ve Denetim

4431    5123 Muhasebe Ve Finansal Yönetim / Muhasebe Ve Finans Yönetimi

4457    3270 Muhasebe Ve Finansman Öğretmenliği

4459    4322 Muhasebe Ve Maliye

4431    3381 Muhasebe-Finansman

4461    8234 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği

4802    9153 Mutfak Sanatları Ve Yönetimi

            9283 Mücevherat Mühendisliği

4609    8235 Mühendislik Bilimleri

4608    9124 Mühendislik Programları

4609    3271 Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları

4078    3272 Mütercim Tercümanlık / Mütercim-Tercümanlık

4086    9290 Mütercim Ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca/İspanyolca-Fransızca)

4080    8178 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

           9224 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

4084    9187 Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri)

4088    9222 Mütercim-Tercümanlık (Çince)

4085    9188 Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri)

           9289 Mütercim-Tercümanlık (Farsça)

4081    8184 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

4082    8242 Mütercim-Tercümanlık (İng.-Fra-Türkçe)

4083    8290 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

4096    9223 Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

4079    9236 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)

4297    7148 Müzik

4301    7205 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Koro, Teori-Komposizyon, Ritmik Müzik)

4301    8291 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Komposizyon)

4297    7171 Müzik Bilimleri / Müzik Bilimler

4303    7143 Müzik Öğretmenliği

4307    5124 Müzik Teknolojileri / Müzik Teknolojisi

4305    8236 Müzik Teorisi

4297    7213 Müzik Toplulukları

4297    7115 Müzikoloji / Genel Müzikoloji

4370    9164 Müzikoloji Ve Kompozisyon

4787    3273 Nakış Öğretmenliği

4375    7116 Nefesli Çalgılar

4377    7117 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar / Nefesli Ve Vurma Çalgılar

4377    8286 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Sazlar

4375    8237 Nefesli Sazlar

4551    3274 Nükleer Enerji Mühendisliği

4385    8238 Obua

4602    9267 Odyoloji

4175    8332 Okul Öncesi Eğitimi

4175    3275 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği / Okul Öncesi Öğretmenliği

           9264 Okul Öncesi Talim Ve Terbiye

4311    7118 Opera

4313    9167 Opera Ve Konser Şarkıcılığı

4313    8240 Opera, Koro Ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

4369    8348 Orkestra Şefliği

4869    3276 Orman Endüstrisi Mühendisliği

4871    6277 Orman Mühendisliği

4873    4325 Otel İşletmeciliği

4873    9116 Otel Yöneticiliği

4955    4326 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Donanımı

4957    4327 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Teknikleri

4959    4328 Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği

4961    4329 Otomobil Mühendisliği Ve Teknolojileri

4642    8333 Otomotiv Mühendisliği

4641    3278 Otomotiv Öğretmenliği

4259    7119 Oyunculuk

4016    4330 Özbek Dili Ve Edebiyatı

4163    8135 Özel Eğitim

4165    8136 Özel Eğitim Öğretmenliği

4111    3279 Paleoantropoloji

4431    8334 Pazarlama

4599    9401 Perfüzyon

4451    3280 Perakende Satış Ve Mağazacılık

4565    8241 Petrol Mühendisliği

4963    4333 Petrol Teknolojisi Ve Petrokimya

4685    4334 Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi

4565    3281 Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği

4965    4335 Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması

4967    4336 Petrol Ve Gaz Üretim Makineleri Ve Teçhizatı

4969    4337 Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası Ve İşletilmesi

4971    4338 Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi Ve Kullanımı

4759    3282 Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım

4759    6283 Peyzaj Mimarlığı

4717    7216 Pilotaj

4315    7120 Piyano

4317    7122 Piyano Arp / Piyano Ve Harp

4319    7121 Piyano Onarımı Ve Yapımı / Piyano Yapımı Ve Onarımı

4318    9161 Piyano-Arp-Gitar / Piyano, Arp, Gitar

4332    9171 Piyano-Gitar

4213    8243 Plastik Sanatlar

4213    7173 Plastik Sanatlar (Resim – Heykel Ve Takı Tasarımı, Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim, Heykel,Seramik Ve Takı Tasarımı)

4213    8245 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel Seramik) / Plastik Sanatlar(Resim-Heykel Ve Seramik)

4692    9120 Polimer Mühendisliği

           9293 Prehistorik Arkeoloji

4097    3284 Prehistorya

4097    3285 Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi / Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi

4131    3286 Psikoloji

4133    3290 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

4283    8247 Radyo Ve Televizyon / Radyo-Tv

4285    3287 Radyo, Sinema Ve Televizyon / Radyo, Televizyon Ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema

3285    3288 Radyo, Tv Ve Sinema

4285    3289 Radyo-Tv-Sinema

4285    5126 Radyo-Tv-Sinema Ve Görsel Sanatlar

           9268 Raylı Sistemler Mühendisliği

4885    8248 Rehberlik

4289    8249 Reklam Tasarımı Ve İletişimi

4289    3291 Reklamcılık

4291    3292 Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler

4399     7103 Rekreasyon

4399    9172 Rekreasyon Yönetimi

4189    7188 Resim

4191    7144 Resim İş Öğretmenliği / Resim-İş Öğretmenliği

4191    8137 Resim Öğretmenliği

4212    8298 Resim-Heykel (Plastik Sanatlar)

4193    8250 Resim-İş Eğitimi

4749    8251 Restorasyon

4304    8299 Ritmik Müzik

4041    8138 Romen Dili Ve Edebiyatı

4032    9125 Rus Dili

4033    3293 Rus Dili Ve Edebiyatı

4034    4341 Rus Filolojisi

4035    4342 Rusça Öğretmenliği

           9208 Saç Ve Güzellik Uygulamaları

4595    3294 Sağlık Eğitimi

4597    3295 Sağlık İdaresi

4599    3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

4601    3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4605    3297 Sağlık Memurluğu

4567    6298 Sağlık Yönetimi

4253    7175 Sahne Dekorları Ve Kostümü

4262    8335 Sahne Sanatları

4265    7176 Sahne Tasarımı

4261    8252 Sahne Ve Görüntü Sanatları

4263    7192 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi

           9233 Saksafon

4188    7177 Sanat (Tasarım) Yönetimi

4183    3299 Sanat Tarihi

4186    4345 Sanat Tarihi Ve Müzecilik

4185    8336 Sanat Tarihi Ve Teolojisi

4184    4346 Sanat Tarihi Ve Teorisi

4187    8253 Sanat Tasarımı / Sanat Ve Tasarım

            9292 Sanat Ve Kültür Yönetimi

4182    3300 Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları

4188    9175 Sanat Ve Tasarım Yönetimi

4188    7214 Sanat Yönetimi

4428    4347 Sanayi Ekonomisi

4512    4348 Sayısal Programlar

4201    7189 Seramik

4205    3301 Seramik Mühendisliği

4201    7198 Seramik Öğretmenliği

4203    7146 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları

4202    9209 Seramik Tasarımı

4209    7179 Seramik Ve Cam / Seramik Ve Cam Tasarımı

4447    3302 Sermaye Piyasası

4446    9111 Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Denetim Ve Derecelendirme

4349    7223 Ses Eğitimi

4873    6303 Seyahat İşletmeciliği

4873    3304 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4897    3305 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

4663    8254 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği

4161    3309 Sınıf Öğretmenliği

4469    3306 Sigortacılık

4469    5127 Sigortacılık Ve Risk Yönetimi

4279    8292 Sinema

4279    3307 Sinema Ve Televizyon

4279    3308 Sinema-Tv

4279    8246 Sinema-Tv Fotoğraf / Sinema-Tv-Fotoğraf

4049    3310 Sinoloji

4705    3311 Sistem Mühendisliği

4493    3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

4505    3313 Siyaset Bilimi

4503    3314 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

4507    3315 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

4042    8255 Slav Dilleri Ve Edebiyatı

4107    3316 Sosyal Antropoloji

4157    3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4177    6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

4127    9121 Sosyal Programlar

4128    4353 Sosyal Ve Siyasal Bilimler

4129    3319 Sosyoloji

4130    4354 Sözel Programlar

4409    7219 Spor Bilimleri

4409    8256 Spor Bilimleri Ve Teknolojisi

4413    7104 Spor Yöneticiliği

4413    9176 Spor Yönetimi

4819    3320 Su Ürünleri

4818    8337 Su Ürünleri Mühendisliği

4055    3321 Sümeroloji

4197    8257 Süsleme Ve Dekoratif Sanatlar / Süsleme Ve Dekoratif Sanatları

4831   8258 Süt Teknolojisi

4345   7123 Şan

4347    7124 Şan Opera / Şan Ve Opera / Şan-Opera

4371    8259 Şeflik

4756    4357 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme Ve Yönetimi

4757    3322 Şehir Ve Bölge Planlama

4903    8260 Takı Tasarımı

4210    8301 Takı Tasarımı (Plastik Sanatlar)

4903    4359 Takı Teknolojisi Ve Tasarımı

           3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği

           9288 Tapu Ve Kadastro / Tapu Kadastro

4857    3382 Tarım Ekonomisi

4859    8261 Tarım İşletmeciliği

4853    3383 Tarım Makineleri

4853    3325 Tarım Teknolojisi

4855    8262 Tarım Ürünleri Teknolojisi

4854    9106 Tarımsal Biyoteknoloji

4853    8263 Tarımsal Mekanizasyon

4853    3384 Tarımsal Yapılar Ve Sulama

4117    6324 Tarih

4119    3371 Tarih Öğretmenliği

4845    3385 Tarla Bitkileri

           9219 Tasarım

4649    3326 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

4749    7141 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4655    8264 Teknoloji Öğretmenliği

4977    9286 Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi

4771    7180 Tekstil

4773    3327 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4775    8265 Tekstil Geliştirme Ve Pazarlama

4777    3328 Tekstil Mühendisliği

4773    3329 Tekstil Öğretmenliği

4766    9177 Tekstil Tasarım

4765    7181 Tekstil Tasarımı

           9207 Tekstil Tasarımı Ve Üretimi

4774    4362 Tekstil Tekniği Ve Teknolojileri

4779    3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği

4619    3331 Telekomünikasyon Mühendisliği

4622    8350 Telekomünikasyon Öğretmenliği

4281    3332 Televizyon Gazeteciliği

4280    8351 Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı

4299    7224 Temel Bilimler

           9235 Teori

4300    8302 Teori-Kompozisyon( Müzik)

4350    4365 Termik Ve Nükleer Güç Mühendisliği

4661    3333 Tesisat Öğretmenliği

4659    8266 Tesviye Öğretmenliği

4225    5128 Tezhip

4225    7182 Tezhip (Süsleme)

4571    3334 Tıbbi Biyolojik Bilimler

4583    3374 Tıp

4445    8267 Ticaret – İş Eğitimi Öğretmenliği

4441    4367 Ticaret Ekonomisi

4891    4368 Ticaret, Turizm Ve Hizmetler Ekonomisi

4440    8338 Ticari Bilimler

4251    7126 Tiyatro

4253    7184 Tiyatro (Dekor Ve Kostüm)

4259    7127 Tiyatro (Oyunculuk)

4255    3335 Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji

4506    5142 Toplumsal Ve Siyasal Bilimler

4845    3386 Toprak

4829    9048 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

4833    4370 Toprak Bilimi Ve Tarım Kimyası

4795    8139 Trikotaj Öğretmenliği

4335    8268 Trombon

4337    8269 Trompet

4302    9234 Tuba

4887    3336 Turist Rehberliği

4873    4371 Turizm

4880    8352 Turizm Animasyonu

4873    3337 Turizm İşletmeciliği

4875    8270 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği

4873    3338 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik Ve Otelcilik

4879    8271 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Öğretmenliği

4881    8272 Turizm Öğretmenliği

4873    4372 Turizm Rehberliği

4874    9202 Turizm Rehberliği Ve Seyahat İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4873    4373 Turizm Ve Hizmetler

4873    6339 Turizm Ve Otel İşletmeciliği

4873    3340 Turizm Ve Otelcilik

4873    3341 Turizm Ve Rehberlik

4889    8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

4873    5129 Turizmde Büro Yönetimi

4003    3342 Türk Dili Ve Edebiyatı

4004    3372 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

4007    4375 Türk Dilleri Filolojisi

4008    4376 Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı

4401    3343 Türk Halk Bilimi / Türk Halkbilimi

4407    8273 Türk Halk Müziği

4408    9155 Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

4406    9173 Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

4405    7128 Türk Halk Oyunları

4351    7194 Türk Musikisi

4353    7129 Türk Musikisi Temel Bilimleri

4351    7130 Türk Müziği

4355    7131 Türk Sanat Müziği

4357    7132 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

4359    7133 Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

4005    3344 Türkçe Öğretmenliği

4006    4377 Türkoloji

4861    6345 Tütün Eksperleri / Tütün Eksperliği

4711    8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği

4711    3346 Uçak Elektrik-Elektronik

4719    3347 Uçak Gövde Bakım

4721    3348 Uçak Gövde-Motor / Uçak Gövde – Motor

4721    5136 Uçak Gövde-Motor Bakım / Uçak Gövde – Motor Bakım

4723    3349 Uçak Motor Bakım

4727    3350 Uçak Mühendisliği

4725    8274 Uçak Teçhizat Bakım

4036    4381 Ukrayna Dili

4490    4382 Ulaşım Mühendisliği

4489    4383 Ulaşım Tekniği Ve Teknolojisi

4488    4384 Ulaşım Ve Ulaşım Yönetimi

4487    5130 Ulaştırma Ve Lojistik

4473    4386 Uluslararası Ekonomi

4474    4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler

4477    6351 Uluslararası Finans

4479    4388 Uluslararası Girişimcilik

4507    3352 Uluslararası İlişkiler

4507    3353 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği

4508    4389 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Çalışmaları

            9271 Uluslararası İslam Ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam Ve Din Bilimleri

4478    4390 Uluslararası İşletme

4481    4391 Uluslararası İşletme Yönetimi

4478    8275 Uluslararası İşletmecilik

4478    9108 Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret

4485    3354 Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik

4485    9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi

4475    3355 Uluslararası Ticaret

4470    9282 Uluslararası Ticaret Ve Finans

4476    5131 Uluslararası Ticaret Ve Finansman

4478    3356 Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

4484    9009 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

4484    4393 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

           9218 Uluslararası Ticaret Ve Pazarlama

4472    9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları

           3357 Urdu Dili Ve Edebiyatı

4018    8276 Urdu Dili Ve Pakistan Araştırmaları

4527    4395 Uygulamalı Matematik

4527    8277 Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar

4195    8140 Uygulamalı Resim Öğretmenliği

4223    8278 Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği

4557    8279 Uzay Bilimleri Ve Teknolojisi

4713    3358 Uzay Mühendisliği

4391    8280 Üfleme Ve Vurma Çalgılar / Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar / Üfleme Ve Vurmalı Çalgılar

4707    5132 Üretim Mühendisliği

4707    5140 Üretim Sistemleri Mühendisliği

4173    5133 Üstün Zekalılar Öğretmenliği

4607    6373 Veteriner

4321    8281 Viyola

4323    8282 Viyolensel / Viyolonsel

4391    9157 Vurma Çalgılar / Vurmalı Çalgılar

4325    8283 Vurma Sazlar

4671    8284 Yapı İşleri Öğretmenliği

4671    3359 Yapı Öğretmenliği

4673    3360 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

4674    8340 Yapı Tasarımı

4675    8285 Yapı Tasarımı Öğretmenliği

4670    4402 Yapı/İnşaat Ekonomisi

           9210 Yat Tasarımı

4180    4405 Yaygın Din Öğretimi Ve Uygulamaları

4365    7134 Yaylı Çalgılar

4379    7135 Yaylı Çalgılar Yapımı

4365    8183 Yaylı Sazlar

4533    5134 Yazılım Mühendisliği

4270    9142 Yeni Medya

4729    8287 Yer Teçhizat Bakım

4823    8288 Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği

4499    5143 Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları

4543    3361 Yönetim Bilişim Sistemleri

4431    8296 Yönetim Ve Organizasyon

4024    3362 Yunan Dili Ve Edebiyatı

4026    3376 Yunanca

4167    3363 Zihin Engelliler Öğretmenliği

4827    4408 Ziraat

4825    5135 Ziraat Mühendisliği

4831    8289 Zootekni / Zooteknik

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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