4532 nitelik kodu nedir? 4532 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4532 özel şartı hakkında detaylı bilgiler













4532 nitelik kodu nedir?

4532 özel şartı nedir, anlamı nedir?

KPSS lisans nitelikli kodlar

Nitelik Bölüm Bölüm Adı

Kodu Kodu

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyenler 2022 KPSS sınavına girerek iyi bir puan almak için ter döktüler. Sınavdan başarılı puan alan adaylar ise yayınlanan tercih kılavuzunda aldıkları puanlara göre tercih yapmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bir takım nitelik kodlarıyla karşılaşan adaylar, kodların ne anlama geldiğini ve özel şartların ne olduğunu araştırıyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına 4532 nitelik kodu çıkarken, 4532 özel şartı hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor.KPSS sınavı sonrası yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodları tercih işlemi yapacak olan adaylarda olması gerekli özellikleri ve adayda aranan şartları ifade eder. Nitelik kodlarıyla birlikte tercih yapılması istenen adayların tek tek şartlarını sıralamak yerine belirtilen kodları kullanılarak benzer şartları taşıyan pozisyonları birleştirmek ve aynı zamanda da dil bilgisi kalabalığı oluşmaması için kullanılmaktadır.4532 nitelik kodunun anlamı 'Bilgisayar Sistemleri ve Ağları' lisans programı mezunu olunması anlamını taşır. Özetlemek gerekirse KPSS lisans tercih kılavuzunda yer alan 4532 nitelik kodu yalnızca Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programında mezun olan adaylar tercih edebilir.4001 4001 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. 4700 8342 Acil Yardım Ve Afet Yönetimi 4973 8297 Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern) 4865 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği / Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği 4864 4203 Ağaç İşleri Endüstrisi 4867 8145 Ağaç İşleri Öğretmenliği 4807 5101 Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği 4809 3102 Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği 4806 8341 Aile Ve Tüketici Bilimleri 4807 8120 Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği 4903 9152 Aksesuar Tasarımı 4471 3103 Aktüarya / Aktüerya 4471 5102 Aktüerya Bilimleri 4073 8304 Alman Dil Bilimi 4077 4204 Alman Dili 4074 6104 Alman Dili Ve Edebiyatı 4074 8121 Alman Dili Ve Kültürü 4076 3105 Almanca Öğretmenliği 4066 8305 Amerikan Dili Ve Edebiyatı 4067 3106 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı 4175 3107 Ana Okulu Öğretmenliği / Anaokulu Öğretmenliği 4411 7101 Antrenörlük Eğitimi 4105 3108 Antropoloji 4019 3109 Arap Dili Ve Edebiyatı 4020 3110 Arapça Öğretmenliği 4097 3111 Arkeoloji 4079 3112 Arkeoloji Ve Sanat Tarihi 4031 4208 Arnavutça 4383 8146 Arp 4099 3113 Arşivcilik 4911 4209 Asfaltit Ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri 4558 8306 Astronomi 4555 3114 Astronomi Ve Uzay Bilimleri 9203 Aşçılık 4509 3115 Avrupa Birliği İlişkileri 4010 4211 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı 4010 8343 Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı 4845 8147 Bahçe Bitkileri 4836 9190 Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması 4845 4212 Bahçe Ve Tarla Bitkileri 4379 7105 Bale 4397 7106 Bale Dansçılığı 4862 9197 Balıkçılık Teknolojisi 4863 3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4373 7107 Bando Şefliği 4465 3117 Bankacılık 4465 3118 Bankacılık Finans 4465 6119 Bankacılık Ve Finans / Bankacılık Ve Finansman 4467 3120 Bankacılık Ve Sigortacılık 4277 8122 Basım Ve Yayımcılık 4277 8148 Basın Ve Yayımcılık 4277 3121 Basın Ve Yayın / Basın-Yayın 4247 8149 Baskı Öğretmenliği 4245 7150 Baskı Sanatları 4482 8150 Batı Avrupa İş İdaresi Ve İktisat 4056 4215 Batı Dilleri 4416 8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği 4417 7102 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği 4415 8123 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 4805 8124 Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği 4797 3122 Beslenme Ve Diyetetik 4329 7208 Bileşik Sanatlar / Birleşik Sanatlar 4546 4216 Bilgi İşlemi 4558 8308 Bilgi Teknolojileri 4099 8144 Bilgi Ve Belge Yönetimi 4529 3123 Bilgisayar 4529 8143 Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri 4531 5137 Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 4534 8309 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi 4531 3124 Bilgisayar Mühendisliği 4535 3125 Bilgisayar Öğretmenliği 4535 3126 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 4532 4220 Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları 4539 8151 Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri 4539 8125 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 4535 8152 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği 4539 3127 Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri 4545 8153 Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi 4422 4222 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi 4541 8154 Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri 4541 8155 Bilgisayar Ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik 4531 8156 Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği 4535 3128 Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği 4537 9150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4537 8310 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi 4537 3129 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4125 8157 Bilim Tarihi 4531 5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4539 3130 Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri 4845 8158 Bitki Koruma 4845 6131 Bitkisel Üretim 9269 Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri 4569 3132 Biyokimya 4571 3133 Biyoloji 4577 5138 Biyoloji Bilimleri Ve Biyo Mühendislik 4573 3364 Biyoloji Öğretmenliği 4913 4226 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma 4915 4227 Biyoloji-Zirai Bilimler 4575 5104 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4577 3134 Biyomedikal Mühendisliği 4579 3135 Biyomühendislik 4578 9294 Biyomühendislik Ve Genetik 4580 9114 Biyosistem Mühendisliği 4582 9266 Biyoteknoloji 4030 4228 Boşnakça 4781 8159 Boya-Apre Öğretmenliği 4917 4229 Bölge Bilim 4075 9297 Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili) 4068 9298 Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili) 4011 9299 Bölge Bilim (Azerbaycan) 4071 9300 Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili) 4064 9301 Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili) 4046 9302 Bölge Bilim (İskandinavya) 4022 9303 Bölge Bilim (İsrail Ve Yakın Doğu) 4028 3136 Bulgar Dili Ve Edebiyatı 4027 4230 Bulgar Filolojisi 4907 3137 Büro Yönetimi Öğretmenliği 4909 8239 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik 4211 8160 Cam 4208 9216 Cam Ve Seramik Tasarımı 4286 9168 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi 4346 9191 Caz 4514 8311 Cebir Ve Sayılar Teorisi 4919 4232 Cevher Hazırlama Mühendisliği 4249 7151 Cilt 4153 3138 Coğrafya 4155 3365 Coğrafya Öğretmenliği 4009 3139 Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları 4025 3140 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı 4314 9169 Çalgı 4381 7136 Çalgı Yapım / Enstrüman Yapım 4429 8312 Çalışma Ekonomisi 4429 3141 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 4080 9280 Çeviribilim (Almanca) 4083 8202 Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim 4754 8313 Çevre Bilimleri Ve Yönetimi 4921 4233 Çevre Koruma Tesisatı Ve Donanımı 4677 3142 Çevre Mühendisliği 4754 8314 Çevrebilim 4793 3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği 4048 3144 Çin Dili Ve Edebiyatı 4230 9204 Çini 4287 7152 Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film – Animasyon 4148 4235 Çocuk Gelişimi 4149 3145 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi 4175 6146 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği 4151 8161 Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Öğretmenliği 4175 8126 Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Öğretmenliği / Çoçuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 4589 8162 Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi 4393 7209 Dans 4199 8163 Dekoratif Eşyalar Ve Çiçek Öğretmenliği 4199 3147 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 4199 8127 Dekoratif Ürünler Öğretmenliği 4741 8164 Deniz Bilimleri 4741 8165 Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi 4497 3150 Deniz İşletmeciliği Ve Yöneticiliği / Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4739 3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4495 3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4496 4237 Deniz Ve Liman İşletme 4923 4239 Denizde Petrol Ve Gaz Üretim Araçları 4761 3151 Deri Mühendisliği 4763 8166 Deri Teknolojisi 4763 8167 Deri Ve Lif Teknolojisi 4293 8168 Devlet Konservatuvarı 4295 8169 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı / Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı 4092 4240 Dil Ağırlıklı Programlar 4091 4241 Dil Bilgisi 4089 6152 Dil Bilimi / Dilbilim 4181 8315 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4593 6366 Diş Hekimliği 4057 4243 Doğu Dilleri 4791 8170 Dokuma Öğretmenliği 4791 8171 Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği 4099 3153 Dokümantasyon Ve Enformasyon 4699 8172 Döküm İşleri Öğretmenliği 4699 3154 Döküm Öğretmenliği 4260 9163 Drama Ve Oyunculuk 4257 9174 Dramatik Yazarlık 4257 7153 Dramatik Yazarlık-Dramaturji / Dramaturji-Dramatik Yazarlık 4343 7210 Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı / Duysal Sanatları Tasarımı 4178 4244 Dünya Dinleri 4603 3155 Ebelik 4591 3156 Eczacılık 4093 4246 Edebiyat 4094 9139 Edebiyat Programları 4138 8173 Eğitim Bilimleri 4137 3157 Eğitim İletişimi Ve Planlaması 4139 8174 Eğitim Programları Ve Öğretim 4141 8175 Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticiliği 4141 8176 Eğitim Yönetimi Ve Planlaması 4143 8177 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme / Eğitimde Ölçme-Değerlendirme 4133 8128 Eğitimde Psikolojik Hizmetler 4914 8316 Ekoloji 4427 3158 Ekonometri 4421 3159 Ekonomi 4511 9113 Ekonomi Politik Ve Toplum Felsefesi 4423 5105 Ekonomi Ve Finans 4424 9221 Ekonomi Ve İdari Bilimler / Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları 4425 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4221 8179 El Sanatları Öğretmenliği 4220 9206 El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi 4925 4248 Elektrik Güç Mühendisliği 4927 4249 Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı 4929 4250 Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı 4613 8180 Elektrik İşleri Öğretmenliği 4611 3160 Elektrik Mühendisliği 4613 3161 Elektrik Öğretmenliği 4619 3162 Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4931 4251 Elektrik Ve Malzeme Donanımı 4933 4252 Elektronik 4621 8181 Elektronik İşleri Öğretmenliği 4619 3163 Elektronik Mühendisliği 4621 3164 Elektronik Öğretmenliği 4623 6165 Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği 4619 3166 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği 4625 3167 Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği 4933 4253 Elektronik Ve Telekomünikasyon 4703 3168 Endüstri Mühendisliği 4703 8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği 4241 7154 Endüstri Tasarımı 4241 3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4937 4254 Endüstri Yönetimi 4939 4255 Endüstri Yönetimi Ve Mühendislik 4241 3170 Endüstriyel Tasarım 4653 3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 4615 8182 Enerji Mühendisliği 4617 3172 Enerji Öğretmenliği 4616 8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4941 4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği 4541 6173 Enformasyon Teknolojileri 4541 3174 Enformatik / Enformatik (Almanca) 9265 Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi 9225 Ergoterapi 9193 Ermeni Dili Ve Edebiyatı 4053 8129 Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri / Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri 4231 7156 Eski Çini Onarımı / Eski Çini Onarımları 4233 8185 Eski Kumaş Desenleri 4227 8186 Eski Yazı 4229 7157 Eski Yazı (Hat) 4023 3175 Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı 4979 4258 Eşit Ağırlıklı Programlar 4113 3176 Etnoloji 4806 3177 Ev Ekonomisi 4806 8187 Ev İdaresi Ve Aile Ekonomisi 4813 3178 Ev Yönetimi Öğretmenliği 4815 8188 Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği 4817 8130 Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği 4387 8189 Fagot 4021 3179 Fars Dili Ve Edebiyatı 4121 3180 Felsefe 4123 3367 Felsefe Grubu Öğretmenliği 4159 3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4158 9122 Fen Programları 4258 9154 Film Tasarım Ve Yazarlık 4288 9159 Film Tasarım Ve Yönetmenliği 4258 9165 Film Tasarımı 4090 4260 Filoloji 4517 5107 Finans Matematiği 4432 9262 Finans Ve Muhasebe 4464 4261 Finans-Sigorta 4547 3182 Fizik 4109 3183 Fizik Antropoloji 4549 3184 Fizik Mühendisliği 4553 3368 Fizik Öğretmenliği 4587 3185 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon 4586 9263 Fizik Tıp Ve Rehabilitasyon 4554 4262 Fizik Ve Astronomi 4587 8344 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 4327 8190 Flüt 4771 7108 Folklor Ve Etnomüzikoloji 4243 7158 Fotoğraf 4243 8345 Fotoğraf Ve Grafik Sanatlar 4243 7211 Fotoğraf Ve Video 4069 4264 Fransız Dili 4070 3186 Fransız Dili Ve Edebiyatı 4070 8131 Fransız Dili Ve Kültürü 4072 3187 Fransızca Öğretmenliği 4801 4265 Gastronomi 4801 5108 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları 4449 9144 Gayrimenkul Ve Varlık Değerlendirme / Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme 4275 6188 Gazetecilik 4275 8191 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler 4216 8320 Geleneksel El Sanatları 4217 7159 Geleneksel Türk El Sanatları 4219 7195 Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 4214 9274 Geleneksel Türk Müziği 4218 8321 Geleneksel Türk Sanatları 4736 8322 Gemi İnşaat Ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4737 3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği 4738 4268 Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Teknolojileri 4731 8192 Gemi Makinaları / Gemi Makineleri 4733 3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4735 8193 Gemi Makineleri Mühendisliği 4739 9185 Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 9259 Gemi Ve Yat Tasarımı 4903 8194 Gemoloji 4115 4270 Genel Tarih 9273 Genetik Ve Biyoinformatik 4579 8195 Genetik Ve Biyomühendislik 4689 9034 Geomatik Mühendisliği 4176 9151 Gerontoloji 4227 8196 Gıda Bilimi Ve Teknolojisi 4799 3191 Gıda Mühendisliği 4804 4271 Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi 9275 Girişimcilik 4331 7109 Gitar 4783 3192 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği 4783 8197 Giyim Endüstrisi Ve Giyim Öğretmenliği / Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Öğretmenliği 4783 3193 Giyim Öğretmenliği 4169 3194 Görme Engelliler Öğretmenliği 4268 9231 Görsel İletişim 4269 7190 Görsel İletişim Sanatı 4269 5109 Görsel İletişim Tasarımı 4269 9162 Görsel Sanatlar 4269 7191 Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı 4269 4272 Görsel Sanatlar Ve İletişim Tasarımı 4264 8353 Görüntü Sanatları 4237 7160 Grafik 4239 7196 Grafik Öğretmenliği 4237 7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları 4237 9160 Grafik Sanatlar Ve Grafik Tasarım 4237 7161 Grafik Tasarım 4237 7162 Grafik Tasarımı 4480 9118 Gümrük İşletme 4029 8346 Gürcü Dili Ve Edebiyatı 4995 3195 Güverte 4903 8294 Güverte (Dkk) 4627 4276 Haberleşme Donanımı Ve Teknolojileri 4619 8323 Haberleşme Mühendisliği 4628 4277 Haberleşme Mühendisliği Ve Teknolojisi 4627 8198 Haberleşme Teknolojisi 4235 7163 Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri / Halı-Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri 4403 5110 Halk Bilim / Halkbilim 4403 3196 Halk Bilimi (Folklor) / Halkbilimi (Folklor) 4147 8200 Halk Eğitimi 4291 3197 Halkla İlişkiler 4291 5111 Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık 4291 3198 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım 4689 8324 Harita Mühendisliği 4715 8201 Hava Kontrolörü 4715 7215 Hava Trafik Kontrol 4492 3199 Hava Ulaştırma 4710 8325 Havacılık 4711 3200 Havacılık Elektrik Ve Elektroniği 4709 5112 Havacılık Mühendisliği 4709 3201 Havacılık Ve Uzay Mühendisliği 4831 3202 Hayvansal Üretim 4785 3203 Hazır Giyim Öğretmenliği 4785 8203 Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği 4605 3204 Hemşirelik 3205 3205 Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri 4215 7164 Heykel 4044 9117 Hırvat Dili Ve Edebiyatı 4684 8326 Hidrojeoloji 4685 3206 Hidrojeoloji Mühendisliği 4047 3207 Hindoloji 4054 6208 Hititoloji 4039 8204 Hollanda Dili Ve Edebiyatı 4419 3209 Hukuk 4045 3210 Hungaroloji 9194 İbrani Dili Ve Edebiyatı 4751 8205 İç Mimari 4753 7165 İç Mimari Ve Çevre Tasarımı 4751 3211 İç Mimarlık 4753 3212 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 4498 9217 İdari Bilimler 4420 9140 İktisadi Programlar 4421 3213 İktisat 4179 6214 İlahiyat 4273 3215 İletişim 4273 8327 İletişim Bilimleri 4273 8132 İletişim Sanatları 4273 5113 İletişim Tasarımı 4273 7212 İletişim Tasarımı (Multimedia) 4274 9281 İletişim Tasarımı Ve Yönetimi 4273 7168 İletişim Ve Tasarım 4181 3216 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4521 3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4707 5114 İmalat Mühendisliği 4060 3218 İngiliz Dil Bilimi 4059 4288 İngiliz Dili 4062 3219 İngiliz Dili Ve Edebiyatı 4061 4290 İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat 4063 8293 İngiliz Dili Ve Kültürü 4065 3220 İngilizce Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği-Elt 4502 8328 İnsan Kaynakları Yönetimi 4510 9189 İnsan Ve Toplum Bilimleri 4669 3221 İnşaat Mühendisliği 4789 8206 İplikçilik Öğretmenliği 4975 9270 İslami İlimler 4038 3222 İspanyol Dili Ve Edebiyatı 4525 3223 İstatistik 4525 3224 İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri 4431 8207 İş İdaresi 4431 8208 İş İdaresi Ve İktisat 4657 8133 İş Ve Teknik Eğitim Öğretmenliği 4444 8209 İş Yönetimi Ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi Ve Ticaret Öğretmenliği 4117 3225 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4431 3226 İşletme / İşletmecilik 4437 3227 İşletme Bilgi Yönetimi 4434 4294 İşletme Ekonomisi 4439 8210 İşletme Enformatiği 4433 3228 İşletme Mühendisliği 4435 8134 İşletme Öğretmenliği 4436 4295 İşletme Yönetimi 4443 8211 İşletme, Muhasebe Ve Ticaret Öğretmenliği 4421 6229 İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat 4065 3230 İtalyan Dili Ve Edebiyatı 4050 3231 Japon Dili Ve Edebiyatı 4051 3232 Japonca Öğretmenliği 4688 4297 Jeodezi 4689 3233 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği 4689 4298 Jeodezi Ve Haritacılık 4681 3234 Jeofizik Mühendisliği 4686 4299 Jeoloji 4685 6235 Jeoloji Mühendisliği 4701 3236 Kalıpçılık Öğretmenliği 4503 3237 Kamu Yönetimi 4431 3238 Kara Ulaştırma 4095 3239 Karşılaştırmalı Edebiyat 4665 8212 Kaynak Öğretmenliği 4012 4301 Kazak Dili Ve Edebiyatı 4013 4302 Kazakistan Tarihi 4339 8213 Keman 4759 3283 Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı 4014 4304 Kırgız Dili Öğretmenliği 4015 4305 Kırgız Dili Ve Edebiyatı 4559 3240 Kimya 4561 6241 Kimya Mühendisliği 9226 Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya 4563 3369 Kimya Öğretmenliği 4564 8329 Kimya Teknolojisi 4562 4306 Kimya Ve Proses Mühendisliği 4566 9192 Kimya Ve Süreç Mühendisliği 4560 4307 Kimya/Biyoloji Kimya 4567 5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4341 8214 Klarnet 4097 3242 Klasik Arkeoloji 9215 Klasik Bale 4943 4308 Klinik Veterinerlik Ve Eczacılık 4389 8199 Komposizyon Ve Müzik Teorisi / Kompozisyon Ve Müzik Teorisi 4369 7111 Komposizyon Ve Orkestra Şefliği / Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği 4389 7221 Kompozisyon / Komposizyon 4873 3243 Konaklama İşletmeciliği 4901 3244 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 4873 8215 Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği 4333 8216 Kontrabas 4333 9158 Kontrobas 4633 3245 Kontrol Mühendisliği 4428 8347 Kontrol Öğretmenliği 4531 8141 Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği 4960 9260 Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği 4052 3246 Kore Dili Ve Edebiyatı 4267 7112 Koreoloji 4361 8217 Korno 4363 7113 Koro 4905 8218 Kuaförlük Öğretmenliği 4905 3247 Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği 4266 9156 Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi 4903 8219 Kuyumculuk 4835 8220 Kültür Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması 4749 9141 Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım 4748 8330 Kültür Yönetimi 4839 5141 Kültürel Etüdler / Kültürel Etütler 4853 8221 Kültürteknik 4507 5116 Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler 9287 Kürt Dili Ve Edebiyatı 4099 3248 Kütüphanecilik 4101 4309 Kütüphanecilik Ve Bilgi Çalışmaları 4037 3249 Latin Dili Ve Edebiyatı 4043 3250 Leh Dili Ve Edebiyatı 4087 4310 Lengustik Tercüme Teorisi Ve Pratiği 4483 8222 Lojistik Yönetimi 4679 3251 Maden Mühendisliği 4645 8295 Makina (Dkk) 4649 8224 Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği 4649 3253 Makina Ressamlığı Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim Ve Konstrüksiyon Öğretmen 4643 8223 Makine 4639 3252 Makine Mühendisliği 4647 5117 Makine Öğretmenliği 4945 4313 Makine Üretimi Teknik Ve Teknolojisi 4947 4314 Makine Ve İmalat Mühendisliği 4949 4315 Makine Ve Üretim Mühendisliği 4951 4316 Makine Yapım Tekniği Ve Teknolojileri 4953 4317 Makine Yapımı Mühendisliği Ve Teknolojisi 4459 3254 Maliye 4459 8225 Maliye-Muhasebe 4693 8226 Malzeme 4691 5118 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği 4691 8227 Malzeme Mühendisliği 4247 3255 Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık Öğretmenliği 4513 6256 Matematik 4515 3257 Matematik Mühendisliği 4519 3370 Matematik Öğretmenliği 4527 3258 Matematik Ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar 4527 3256 Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri 4527 8228 Matematik Ve İnformatik / Matematik-İnformatik 4523 8229 Matematik Ve İstatistik 4527 8230 Matematik-Bilgisayar Programcılığı 9195 Medya Ve Görsel Sanatlar 4271 8244 Medya Ve İletişim 4271 3259 Medya Ve İletişim Sistemleri 9220 Medya Ve Uygulamalı Görsel Sanatlar 4629 5119 Mekatronik Mühendisliği 4631 5120 Mekatronik Öğretmenliği 4667 7197 Mesleki Resim Öğretmenliği 4697 8231 Metal İşleri Öğretmenliği 4697 3260 Metal Öğretmenliği 4691 8232 Metalurji Mühendisliği 4691 3261 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği 4683 6262 Meteoroloji Mühendisliği 4637 5139 Mikroelektronik Mühendisliği 4747 3263 Mimarlık 4867 3264 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği 4765 9170 Moda Giyim Tasarımı 4765 3266 Moda Tasarımı 4767 3265 Moda Tasarımı Öğretmenliği 4765 3375 Moda Ve Tasarım 4765 7169 Moda Ve Tekstil Tasarım / Moda Ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Ve Moda Tasarımı 4769 5144 Model Öğretmenliği 4395 7114 Modern Dans 4581 5121 Moleküler Biyoloji 4581 3267 Moleküler Biyoloji Ve Genetik 4651 8233 Motor Öğretmenliği 4453 3268 Muhasebe 4453 3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4452 9115 Muhasebe Ve Denetim 4431 5123 Muhasebe Ve Finansal Yönetim / Muhasebe Ve Finans Yönetimi 4457 3270 Muhasebe Ve Finansman Öğretmenliği 4459 4322 Muhasebe Ve Maliye 4431 3381 Muhasebe-Finansman 4461 8234 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği 4802 9153 Mutfak Sanatları Ve Yönetimi 9283 Mücevherat Mühendisliği 4609 8235 Mühendislik Bilimleri 4608 9124 Mühendislik Programları 4609 3271 Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları 4078 3272 Mütercim Tercümanlık / Mütercim-Tercümanlık 4086 9290 Mütercim Ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca/İspanyolca-Fransızca) 4080 8178 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 9224 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) 4084 9187 Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri) 4088 9222 Mütercim-Tercümanlık (Çince) 4085 9188 Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri) 9289 Mütercim-Tercümanlık (Farsça) 4081 8184 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 4082 8242 Mütercim-Tercümanlık (İng.-Fra-Türkçe) 4083 8290 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4096 9223 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) 4079 9236 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) 4297 7148 Müzik 4301 7205 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Koro, Teori-Komposizyon, Ritmik Müzik) 4301 8291 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Komposizyon) 4297 7171 Müzik Bilimleri / Müzik Bilimler 4303 7143 Müzik Öğretmenliği 4307 5124 Müzik Teknolojileri / Müzik Teknolojisi 4305 8236 Müzik Teorisi 4297 7213 Müzik Toplulukları 4297 7115 Müzikoloji / Genel Müzikoloji 4370 9164 Müzikoloji Ve Kompozisyon 4787 3273 Nakış Öğretmenliği 4375 7116 Nefesli Çalgılar 4377 7117 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar / Nefesli Ve Vurma Çalgılar 4377 8286 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Sazlar 4375 8237 Nefesli Sazlar 4551 3274 Nükleer Enerji Mühendisliği 4385 8238 Obua 4602 9267 Odyoloji 4175 8332 Okul Öncesi Eğitimi 4175 3275 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği / Okul Öncesi Öğretmenliği 9264 Okul Öncesi Talim Ve Terbiye 4311 7118 Opera 4313 9167 Opera Ve Konser Şarkıcılığı 4313 8240 Opera, Koro Ve Popüler Müzik Şarkıcılığı 4369 8348 Orkestra Şefliği 4869 3276 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4871 6277 Orman Mühendisliği 4873 4325 Otel İşletmeciliği 4873 9116 Otel Yöneticiliği 4955 4326 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Donanımı 4957 4327 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Teknikleri 4959 4328 Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği 4961 4329 Otomobil Mühendisliği Ve Teknolojileri 4642 8333 Otomotiv Mühendisliği 4641 3278 Otomotiv Öğretmenliği 4259 7119 Oyunculuk 4016 4330 Özbek Dili Ve Edebiyatı 4163 8135 Özel Eğitim 4165 8136 Özel Eğitim Öğretmenliği 4111 3279 Paleoantropoloji 4431 8334 Pazarlama 4599 9401 Perfüzyon 4451 3280 Perakende Satış Ve Mağazacılık 4565 8241 Petrol Mühendisliği 4963 4333 Petrol Teknolojisi Ve Petrokimya 4685 4334 Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi 4565 3281 Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği 4965 4335 Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması 4967 4336 Petrol Ve Gaz Üretim Makineleri Ve Teçhizatı 4969 4337 Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası Ve İşletilmesi 4971 4338 Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi Ve Kullanımı 4759 3282 Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım 4759 6283 Peyzaj Mimarlığı 4717 7216 Pilotaj 4315 7120 Piyano 4317 7122 Piyano Arp / Piyano Ve Harp 4319 7121 Piyano Onarımı Ve Yapımı / Piyano Yapımı Ve Onarımı 4318 9161 Piyano-Arp-Gitar / Piyano, Arp, Gitar 4332 9171 Piyano-Gitar 4213 8243 Plastik Sanatlar 4213 7173 Plastik Sanatlar (Resim – Heykel Ve Takı Tasarımı, Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim, Heykel,Seramik Ve Takı Tasarımı) 4213 8245 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel Seramik) / Plastik Sanatlar(Resim-Heykel Ve Seramik) 4692 9120 Polimer Mühendisliği 9293 Prehistorik Arkeoloji 4097 3284 Prehistorya 4097 3285 Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi / Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi 4131 3286 Psikoloji 4133 3290 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 4283 8247 Radyo Ve Televizyon / Radyo-Tv 4285 3287 Radyo, Sinema Ve Televizyon / Radyo, Televizyon Ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema 3285 3288 Radyo, Tv Ve Sinema 4285 3289 Radyo-Tv-Sinema 4285 5126 Radyo-Tv-Sinema Ve Görsel Sanatlar 9268 Raylı Sistemler Mühendisliği 4885 8248 Rehberlik 4289 8249 Reklam Tasarımı Ve İletişimi 4289 3291 Reklamcılık 4291 3292 Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler 4399 7103 Rekreasyon 4399 9172 Rekreasyon Yönetimi 4189 7188 Resim 4191 7144 Resim İş Öğretmenliği / Resim-İş Öğretmenliği 4191 8137 Resim Öğretmenliği 4212 8298 Resim-Heykel (Plastik Sanatlar) 4193 8250 Resim-İş Eğitimi 4749 8251 Restorasyon 4304 8299 Ritmik Müzik 4041 8138 Romen Dili Ve Edebiyatı 4032 9125 Rus Dili 4033 3293 Rus Dili Ve Edebiyatı 4034 4341 Rus Filolojisi 4035 4342 Rusça Öğretmenliği 9208 Saç Ve Güzellik Uygulamaları 4595 3294 Sağlık Eğitimi 4597 3295 Sağlık İdaresi 4599 3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4601 3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4605 3297 Sağlık Memurluğu 4567 6298 Sağlık Yönetimi 4253 7175 Sahne Dekorları Ve Kostümü 4262 8335 Sahne Sanatları 4265 7176 Sahne Tasarımı 4261 8252 Sahne Ve Görüntü Sanatları 4263 7192 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi 9233 Saksafon 4188 7177 Sanat (Tasarım) Yönetimi 4183 3299 Sanat Tarihi 4186 4345 Sanat Tarihi Ve Müzecilik 4185 8336 Sanat Tarihi Ve Teolojisi 4184 4346 Sanat Tarihi Ve Teorisi 4187 8253 Sanat Tasarımı / Sanat Ve Tasarım 9292 Sanat Ve Kültür Yönetimi 4182 3300 Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları 4188 9175 Sanat Ve Tasarım Yönetimi 4188 7214 Sanat Yönetimi 4428 4347 Sanayi Ekonomisi 4512 4348 Sayısal Programlar 4201 7189 Seramik 4205 3301 Seramik Mühendisliği 4201 7198 Seramik Öğretmenliği 4203 7146 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları 4202 9209 Seramik Tasarımı 4209 7179 Seramik Ve Cam / Seramik Ve Cam Tasarımı 4447 3302 Sermaye Piyasası 4446 9111 Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Denetim Ve Derecelendirme 4349 7223 Ses Eğitimi 4873 6303 Seyahat İşletmeciliği 4873 3304 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği 4897 3305 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 4663 8254 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği 4161 3309 Sınıf Öğretmenliği 4469 3306 Sigortacılık 4469 5127 Sigortacılık Ve Risk Yönetimi 4279 8292 Sinema 4279 3307 Sinema Ve Televizyon 4279 3308 Sinema-Tv 4279 8246 Sinema-Tv Fotoğraf / Sinema-Tv-Fotoğraf 4049 3310 Sinoloji 4705 3311 Sistem Mühendisliği 4493 3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4505 3313 Siyaset Bilimi 4503 3314 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi 4507 3315 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 4042 8255 Slav Dilleri Ve Edebiyatı 4107 3316 Sosyal Antropoloji 4157 3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4177 6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet 4127 9121 Sosyal Programlar 4128 4353 Sosyal Ve Siyasal Bilimler 4129 3319 Sosyoloji 4130 4354 Sözel Programlar 4409 7219 Spor Bilimleri 4409 8256 Spor Bilimleri Ve Teknolojisi 4413 7104 Spor Yöneticiliği 4413 9176 Spor Yönetimi 4819 3320 Su Ürünleri 4818 8337 Su Ürünleri Mühendisliği 4055 3321 Sümeroloji 4197 8257 Süsleme Ve Dekoratif Sanatlar / Süsleme Ve Dekoratif Sanatları 4831 8258 Süt Teknolojisi 4345 7123 Şan 4347 7124 Şan Opera / Şan Ve Opera / Şan-Opera 4371 8259 Şeflik 4756 4357 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme Ve Yönetimi 4757 3322 Şehir Ve Bölge Planlama 4903 8260 Takı Tasarımı 4210 8301 Takı Tasarımı (Plastik Sanatlar) 4903 4359 Takı Teknolojisi Ve Tasarımı 3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği 9288 Tapu Ve Kadastro / Tapu Kadastro 4857 3382 Tarım Ekonomisi 4859 8261 Tarım İşletmeciliği 4853 3383 Tarım Makineleri 4853 3325 Tarım Teknolojisi 4855 8262 Tarım Ürünleri Teknolojisi 4854 9106 Tarımsal Biyoteknoloji 4853 8263 Tarımsal Mekanizasyon 4853 3384 Tarımsal Yapılar Ve Sulama 4117 6324 Tarih 4119 3371 Tarih Öğretmenliği 4845 3385 Tarla Bitkileri 9219 Tasarım 4649 3326 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 4749 7141 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım 4655 8264 Teknoloji Öğretmenliği 4977 9286 Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi 4771 7180 Tekstil 4773 3327 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği 4775 8265 Tekstil Geliştirme Ve Pazarlama 4777 3328 Tekstil Mühendisliği 4773 3329 Tekstil Öğretmenliği 4766 9177 Tekstil Tasarım 4765 7181 Tekstil Tasarımı 9207 Tekstil Tasarımı Ve Üretimi 4774 4362 Tekstil Tekniği Ve Teknolojileri 4779 3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği 4619 3331 Telekomünikasyon Mühendisliği 4622 8350 Telekomünikasyon Öğretmenliği 4281 3332 Televizyon Gazeteciliği 4280 8351 Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı 4299 7224 Temel Bilimler 9235 Teori 4300 8302 Teori-Kompozisyon( Müzik) 4350 4365 Termik Ve Nükleer Güç Mühendisliği 4661 3333 Tesisat Öğretmenliği 4659 8266 Tesviye Öğretmenliği 4225 5128 Tezhip 4225 7182 Tezhip (Süsleme) 4571 3334 Tıbbi Biyolojik Bilimler 4583 3374 Tıp 4445 8267 Ticaret – İş Eğitimi Öğretmenliği 4441 4367 Ticaret Ekonomisi 4891 4368 Ticaret, Turizm Ve Hizmetler Ekonomisi 4440 8338 Ticari Bilimler 4251 7126 Tiyatro 4253 7184 Tiyatro (Dekor Ve Kostüm) 4259 7127 Tiyatro (Oyunculuk) 4255 3335 Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji 4506 5142 Toplumsal Ve Siyasal Bilimler 4845 3386 Toprak 4829 9048 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme 4833 4370 Toprak Bilimi Ve Tarım Kimyası 4795 8139 Trikotaj Öğretmenliği 4335 8268 Trombon 4337 8269 Trompet 4302 9234 Tuba 4887 3336 Turist Rehberliği 4873 4371 Turizm 4880 8352 Turizm Animasyonu 4873 3337 Turizm İşletmeciliği 4875 8270 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği 4873 3338 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik Ve Otelcilik 4879 8271 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Öğretmenliği 4881 8272 Turizm Öğretmenliği 4873 4372 Turizm Rehberliği 4874 9202 Turizm Rehberliği Ve Seyahat İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği 4873 4373 Turizm Ve Hizmetler 4873 6339 Turizm Ve Otel İşletmeciliği 4873 3340 Turizm Ve Otelcilik 4873 3341 Turizm Ve Rehberlik 4889 8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4873 5129 Turizmde Büro Yönetimi 4003 3342 Türk Dili Ve Edebiyatı 4004 3372 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 4007 4375 Türk Dilleri Filolojisi 4008 4376 Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı 4401 3343 Türk Halk Bilimi / Türk Halkbilimi 4407 8273 Türk Halk Müziği 4408 9155 Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi 4406 9173 Türk Halk Müziği Ses Eğitimi 4405 7128 Türk Halk Oyunları 4351 7194 Türk Musikisi 4353 7129 Türk Musikisi Temel Bilimleri 4351 7130 Türk Müziği 4355 7131 Türk Sanat Müziği 4357 7132 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi 4359 7133 Türk Sanat Müziği Temel Bilimler 4005 3344 Türkçe Öğretmenliği 4006 4377 Türkoloji 4861 6345 Tütün Eksperleri / Tütün Eksperliği 4711 8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği 4711 3346 Uçak Elektrik-Elektronik 4719 3347 Uçak Gövde Bakım 4721 3348 Uçak Gövde-Motor / Uçak Gövde – Motor 4721 5136 Uçak Gövde-Motor Bakım / Uçak Gövde – Motor Bakım 4723 3349 Uçak Motor Bakım 4727 3350 Uçak Mühendisliği 4725 8274 Uçak Teçhizat Bakım 4036 4381 Ukrayna Dili 4490 4382 Ulaşım Mühendisliği 4489 4383 Ulaşım Tekniği Ve Teknolojisi 4488 4384 Ulaşım Ve Ulaşım Yönetimi 4487 5130 Ulaştırma Ve Lojistik 4473 4386 Uluslararası Ekonomi 4474 4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler 4477 6351 Uluslararası Finans 4479 4388 Uluslararası Girişimcilik 4507 3352 Uluslararası İlişkiler 4507 3353 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği 4508 4389 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Çalışmaları 9271 Uluslararası İslam Ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam Ve Din Bilimleri 4478 4390 Uluslararası İşletme 4481 4391 Uluslararası İşletme Yönetimi 4478 8275 Uluslararası İşletmecilik 4478 9108 Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret 4485 3354 Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik 4485 9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi 4475 3355 Uluslararası Ticaret 4470 9282 Uluslararası Ticaret Ve Finans 4476 5131 Uluslararası Ticaret Ve Finansman 4478 3356 Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik 4484 9009 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 4484 4393 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi 9218 Uluslararası Ticaret Ve Pazarlama 4472 9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları 3357 Urdu Dili Ve Edebiyatı 4018 8276 Urdu Dili Ve Pakistan Araştırmaları 4527 4395 Uygulamalı Matematik 4527 8277 Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar 4195 8140 Uygulamalı Resim Öğretmenliği 4223 8278 Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği 4557 8279 Uzay Bilimleri Ve Teknolojisi 4713 3358 Uzay Mühendisliği 4391 8280 Üfleme Ve Vurma Çalgılar / Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar / Üfleme Ve Vurmalı Çalgılar 4707 5132 Üretim Mühendisliği 4707 5140 Üretim Sistemleri Mühendisliği 4173 5133 Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4607 6373 Veteriner 4321 8281 Viyola 4323 8282 Viyolensel / Viyolonsel 4391 9157 Vurma Çalgılar / Vurmalı Çalgılar 4325 8283 Vurma Sazlar 4671 8284 Yapı İşleri Öğretmenliği 4671 3359 Yapı Öğretmenliği 4673 3360 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği 4674 8340 Yapı Tasarımı 4675 8285 Yapı Tasarımı Öğretmenliği 4670 4402 Yapı/İnşaat Ekonomisi 9210 Yat Tasarımı 4180 4405 Yaygın Din Öğretimi Ve Uygulamaları 4365 7134 Yaylı Çalgılar 4379 7135 Yaylı Çalgılar Yapımı 4365 8183 Yaylı Sazlar 4533 5134 Yazılım Mühendisliği 4270 9142 Yeni Medya 4729 8287 Yer Teçhizat Bakım 4823 8288 Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği 4499 5143 Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları 4543 3361 Yönetim Bilişim Sistemleri 4431 8296 Yönetim Ve Organizasyon 4024 3362 Yunan Dili Ve Edebiyatı 4026 3376 Yunanca 4167 3363 Zihin Engelliler Öğretmenliği 4827 4408 Ziraat 4825 5135 Ziraat Mühendisliği 4831 8289 Zootekni / Zooteknik