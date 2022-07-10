EĞİTİM
10 Temmuz 2022 - 00:26

4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler

KPSS sınavına girdikten sonra yayınlanan tercih kılavuzunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar karşılarına çıkan alan kodlarının anlamlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda 4546 nitelik kodunun ne olduğu da ve 4546 özel şatın ne anlama geldiği sorgulanıyor.

EĞİTİM
10 Temmuz 2022 - 00:26
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4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler


Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyenler 2022 KPSS sınavına girerek iyi bir puan almak için ter döktüler. Sınavdan başarılı puan alan adaylar ise yayınlanan tercih kılavuzunda aldıkları puanlara göre tercih yapmaya başladılar.

ÖSYM tarafından yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bir takım nitelik kodlarıyla karşılaşan adaylar, kodların ne anlama geldiğini ve özel şartların ne olduğunu araştırıyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına 4546 nitelik kodu çıkarken, 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor.



4546 nitelik kodu nedir

4546 nitelik kodu nedir?

KPSS sınavı sonrası yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodları tercih işlemi yapacak olan adaylarda olması gerekli özellikleri ve adayda aranan şartları ifade eder. Nitelik kodlarıyla birlikte tercih yapılması istenen adayların tek tek şartlarını sıralamak yerine belirtilen kodları kullanılarak benzer şartları taşıyan pozisyonları birleştirmek ve aynı zamanda da dil bilgisi kalabalığı oluşmaması için kullanılmaktadır.

4546 özel şartı nedir, anlamı nedir?

4546 nitelik kodunun anlamı 'Bilgi İşlemi' lisans programı mezunu olunması anlamını taşır. Özetlemek gerekirse KPSS lisans tercih kılavuzunda yer alan 4797 nitelik kodu yalnızca 4546 Bilgi İşlemi lisans programında mezun olan adaylar tercih edebilir.

KPSS lisans nitelikli kodlar

Nitelik Bölüm Bölüm Adı

Kodu   Kodu

4001 4001 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

4700 8342 Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

4973 8297 Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern)

4865 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği / Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği

4864 4203 Ağaç İşleri Endüstrisi

4867 8145 Ağaç İşleri Öğretmenliği

4807 5101 Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği

4809 3102 Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği

4806 8341 Aile Ve Tüketici Bilimleri

4807 8120 Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

4903 9152 Aksesuar Tasarımı

4471 3103 Aktüarya / Aktüerya

4471 5102 Aktüerya Bilimleri

4073 8304 Alman Dil Bilimi

4077 4204 Alman Dili

4074 6104 Alman Dili Ve Edebiyatı

4074 8121 Alman Dili Ve Kültürü

4076 3105 Almanca Öğretmenliği

4066 8305 Amerikan Dili Ve Edebiyatı

4067 3106 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı

4175 3107 Ana Okulu Öğretmenliği / Anaokulu Öğretmenliği

4411 7101 Antrenörlük Eğitimi

4105 3108 Antropoloji

4019 3109 Arap Dili Ve Edebiyatı

4020 3110 Arapça Öğretmenliği

4097 3111 Arkeoloji

4079 3112 Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

4031 4208 Arnavutça

4383 8146 Arp

4099 3113 Arşivcilik

4911 4209 Asfaltit Ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri

4558 8306 Astronomi

4555 3114 Astronomi Ve Uzay Bilimleri

           9203 Aşçılık

4509 3115 Avrupa Birliği İlişkileri

4010 4211 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı

4010 8343 Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı

4845 8147 Bahçe Bitkileri

4836 9190 Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4845 4212 Bahçe Ve Tarla Bitkileri

4379 7105 Bale

4397 7106 Bale Dansçılığı

4862 9197 Balıkçılık Teknolojisi

4863 3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

4373 7107 Bando Şefliği

4465 3117 Bankacılık

4465 3118 Bankacılık Finans

4465 6119 Bankacılık Ve Finans / Bankacılık Ve Finansman

4467 3120 Bankacılık Ve Sigortacılık

4277 8122 Basım Ve Yayımcılık

4277 8148 Basın Ve Yayımcılık

4277 3121 Basın Ve Yayın / Basın-Yayın

4247 8149 Baskı Öğretmenliği

4245 7150 Baskı Sanatları

4482 8150 Batı Avrupa İş İdaresi Ve İktisat

4056 4215 Batı Dilleri

4416 8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği

4417 7102 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

4415 8123 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

4805 8124 Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği

4797 3122 Beslenme Ve Diyetetik

4329 7208 Bileşik Sanatlar / Birleşik Sanatlar

4546 4216 Bilgi İşlemi

4558 8308 Bilgi Teknolojileri

4099 8144 Bilgi Ve Belge Yönetimi

4529 3123 Bilgisayar

4529 8143 Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri

4531 5137 Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

4534 8309 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi

4531 3124 Bilgisayar Mühendisliği

4535 3125 Bilgisayar Öğretmenliği

4535 3126 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

4532 4220 Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları

4539 8151 Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri

4539 8125 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

4535 8152 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

4539 3127 Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri

4545 8153 Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi

4422 4222 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

4541 8154 Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri

4541 8155 Bilgisayar Ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik

4531 8156 Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği

4535 3128 Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği

4537 9150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

4537 8310 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

4537 3129 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

4125 8157 Bilim Tarihi

4531 5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

4539 3130 Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri

4845 8158 Bitki Koruma

4845 6131 Bitkisel Üretim

           9269 Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri

4569 3132 Biyokimya

4571 3133 Biyoloji

4577 5138 Biyoloji Bilimleri Ve Biyo Mühendislik

4573 3364 Biyoloji Öğretmenliği

4913 4226 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma

4915 4227 Biyoloji-Zirai Bilimler

4575 5104 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

4577 3134 Biyomedikal Mühendisliği

4579 3135 Biyomühendislik

4578 9294 Biyomühendislik Ve Genetik

4580 9114 Biyosistem Mühendisliği

4582 9266 Biyoteknoloji

4030 4228 Boşnakça

4781 8159 Boya-Apre Öğretmenliği

4917 4229 Bölge Bilim

4075 9297 Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili)

4068 9298 Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili)

4011 9299 Bölge Bilim (Azerbaycan)

4071 9300 Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili)

4064 9301 Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili)

4046 9302 Bölge Bilim (İskandinavya)

4022 9303 Bölge Bilim (İsrail Ve Yakın Doğu)

4028 3136 Bulgar Dili Ve Edebiyatı

4027 4230 Bulgar Filolojisi

4907 3137 Büro Yönetimi Öğretmenliği

4909 8239 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik

4211 8160 Cam

4208 9216 Cam Ve Seramik Tasarımı

4286 9168 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi

4346 9191 Caz

4514 8311 Cebir Ve Sayılar Teorisi

4919 4232 Cevher Hazırlama Mühendisliği

4249 7151 Cilt

4153 3138 Coğrafya

4155 3365 Coğrafya Öğretmenliği

4009 3139 Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

4025 3140 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı

4314 9169 Çalgı

4381 7136 Çalgı Yapım / Enstrüman Yapım

4429 8312 Çalışma Ekonomisi

4429 3141 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

4080 9280 Çeviribilim (Almanca)

4083 8202 Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim

4754 8313 Çevre Bilimleri Ve Yönetimi

4921 4233 Çevre Koruma Tesisatı Ve Donanımı

4677 3142 Çevre Mühendisliği

4754 8314 Çevrebilim

4793 3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

4048 3144 Çin Dili Ve Edebiyatı

4230 9204 Çini

4287 7152 Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film – Animasyon

4148 4235 Çocuk Gelişimi

4149 3145 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

4175 6146 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği

4151 8161 Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Öğretmenliği

4175 8126 Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Öğretmenliği / Çoçuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

4589 8162 Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi

4393 7209 Dans

4199 8163 Dekoratif Eşyalar Ve Çiçek Öğretmenliği

4199 3147 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

4199 8127 Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

4741 8164 Deniz Bilimleri

4741 8165 Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi

4497 3150 Deniz İşletmeciliği Ve Yöneticiliği / Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

4739 3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği

4495 3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

4496 4237 Deniz Ve Liman İşletme

4923 4239 Denizde Petrol Ve Gaz Üretim Araçları

4761 3151 Deri Mühendisliği

4763 8166 Deri Teknolojisi

4763 8167 Deri Ve Lif Teknolojisi

4293 8168 Devlet Konservatuvarı

4295 8169 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı / Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

4092 4240 Dil Ağırlıklı Programlar

4091 4241 Dil Bilgisi

4089 6152 Dil Bilimi / Dilbilim

4181 8315 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4593 6366 Diş Hekimliği

4057 4243 Doğu Dilleri

4791 8170 Dokuma Öğretmenliği

4791 8171 Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4099 3153 Dokümantasyon Ve Enformasyon

4699 8172 Döküm İşleri Öğretmenliği

4699 3154 Döküm Öğretmenliği

4260 9163 Drama Ve Oyunculuk

4257 9174 Dramatik Yazarlık

4257 7153 Dramatik Yazarlık-Dramaturji / Dramaturji-Dramatik Yazarlık

4343 7210 Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı / Duysal Sanatları Tasarımı

4178 4244 Dünya Dinleri

4603 3155 Ebelik

4591 3156 Eczacılık

4093 4246 Edebiyat

4094 9139 Edebiyat Programları

4138 8173 Eğitim Bilimleri

4137 3157 Eğitim İletişimi Ve Planlaması

4139 8174 Eğitim Programları Ve Öğretim

4141 8175 Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticiliği

4141 8176 Eğitim Yönetimi Ve Planlaması

4143 8177 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme / Eğitimde Ölçme-Değerlendirme

4133 8128 Eğitimde Psikolojik Hizmetler

4914 8316 Ekoloji

4427 3158 Ekonometri

4421 3159 Ekonomi

4511 9113 Ekonomi Politik Ve Toplum Felsefesi

4423 5105 Ekonomi Ve Finans

4424 9221 Ekonomi Ve İdari Bilimler / Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları

4425 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

4221 8179 El Sanatları Öğretmenliği

4220 9206 El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi

4925 4248 Elektrik Güç Mühendisliği

4927 4249 Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı

4929 4250 Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı

4613 8180 Elektrik İşleri Öğretmenliği

4611 3160 Elektrik Mühendisliği

4613 3161 Elektrik Öğretmenliği

4619 3162 Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4931 4251 Elektrik Ve Malzeme Donanımı

4933 4252 Elektronik

4621 8181 Elektronik İşleri Öğretmenliği

4619 3163 Elektronik Mühendisliği

4621 3164 Elektronik Öğretmenliği

4623 6165 Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği

4619 3166 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

4625 3167 Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği

4933 4253 Elektronik Ve Telekomünikasyon

4703 3168 Endüstri Mühendisliği

4703 8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

4241 7154 Endüstri Tasarımı

4241 3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı

4937 4254 Endüstri Yönetimi

4939 4255 Endüstri Yönetimi Ve Mühendislik

4241 3170 Endüstriyel Tasarım

4653 3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

4615 8182 Enerji Mühendisliği

4617 3172 Enerji Öğretmenliği

4616 8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği

4941 4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

4541 6173 Enformasyon Teknolojileri

4541 3174 Enformatik / Enformatik (Almanca)

           9265 Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi

           9225 Ergoterapi

           9193 Ermeni Dili Ve Edebiyatı

4053 8129 Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri / Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

4231 7156 Eski Çini Onarımı / Eski Çini Onarımları

4233 8185 Eski Kumaş Desenleri

4227 8186 Eski Yazı

4229 7157 Eski Yazı (Hat)

4023 3175 Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

4979 4258 Eşit Ağırlıklı Programlar

4113 3176 Etnoloji

4806 3177 Ev Ekonomisi

4806 8187 Ev İdaresi Ve Aile Ekonomisi

4813 3178 Ev Yönetimi Öğretmenliği

4815 8188 Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği

4817 8130 Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

4387 8189 Fagot

4021 3179 Fars Dili Ve Edebiyatı

4121 3180 Felsefe

4123 3367 Felsefe Grubu Öğretmenliği

4159 3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği

4158 9122 Fen Programları

4258 9154 Film Tasarım Ve Yazarlık

4288 9159 Film Tasarım Ve Yönetmenliği

4258 9165 Film Tasarımı

4090 4260 Filoloji

4517 5107 Finans Matematiği

4432 9262 Finans Ve Muhasebe

4464 4261 Finans-Sigorta

4547 3182 Fizik

4109 3183 Fizik Antropoloji

4549 3184 Fizik Mühendisliği

4553 3368 Fizik Öğretmenliği

4587 3185 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

4586 9263 Fizik Tıp Ve Rehabilitasyon

4554 4262 Fizik Ve Astronomi

4587 8344 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

4327 8190 Flüt

4771 7108 Folklor Ve Etnomüzikoloji

4243 7158 Fotoğraf

4243 8345 Fotoğraf Ve Grafik Sanatlar

4243 7211 Fotoğraf Ve Video

4069 4264 Fransız Dili

4070 3186 Fransız Dili Ve Edebiyatı

4070 8131 Fransız Dili Ve Kültürü

4072 3187 Fransızca Öğretmenliği

4801 4265 Gastronomi

4801 5108 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları

4449 9144 Gayrimenkul Ve Varlık Değerlendirme / Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme

4275 6188 Gazetecilik

4275 8191 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler

4216 8320 Geleneksel El Sanatları

4217 7159 Geleneksel Türk El Sanatları

4219 7195 Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

4214 9274 Geleneksel Türk Müziği

4218 8321 Geleneksel Türk Sanatları

4736 8322 Gemi İnşaat Ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

4737 3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği

4738 4268 Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Teknolojileri

4731 8192 Gemi Makinaları / Gemi Makineleri

4733 3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

4735 8193 Gemi Makineleri Mühendisliği

4739 9185 Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

            9259 Gemi Ve Yat Tasarımı

4903 8194 Gemoloji

4115 4270 Genel Tarih

9273 Genetik Ve Biyoinformatik

4579 8195 Genetik Ve Biyomühendislik

4689 9034 Geomatik Mühendisliği

4176 9151 Gerontoloji

4227 8196 Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

4799 3191 Gıda Mühendisliği

4804 4271 Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi

           9275 Girişimcilik

4331 7109 Gitar

4783 3192 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

4783 8197 Giyim Endüstrisi Ve Giyim Öğretmenliği / Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Öğretmenliği

4783 3193 Giyim Öğretmenliği

4169 3194 Görme Engelliler Öğretmenliği

4268 9231 Görsel İletişim

4269 7190 Görsel İletişim Sanatı

4269 5109 Görsel İletişim Tasarımı

4269 9162 Görsel Sanatlar

4269 7191 Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı

4269 4272 Görsel Sanatlar Ve İletişim Tasarımı

4264 8353 Görüntü Sanatları

4237 7160 Grafik

4239 7196 Grafik Öğretmenliği

4237 7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları

4237 9160 Grafik Sanatlar Ve Grafik Tasarım

4237 7161 Grafik Tasarım

4237 7162 Grafik Tasarımı

4480 9118 Gümrük İşletme

4029 8346 Gürcü Dili Ve Edebiyatı

4995 3195 Güverte

4903 8294 Güverte (Dkk)

4627 4276 Haberleşme Donanımı Ve Teknolojileri

4619 8323 Haberleşme Mühendisliği

4628 4277 Haberleşme Mühendisliği Ve Teknolojisi

4627 8198 Haberleşme Teknolojisi

4235 7163 Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri / Halı-Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri

4403 5110 Halk Bilim / Halkbilim

4403 3196 Halk Bilimi (Folklor) / Halkbilimi (Folklor)

4147 8200 Halk Eğitimi

4291 3197 Halkla İlişkiler

4291 5111 Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

4291 3198 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

4689 8324 Harita Mühendisliği

4715 8201 Hava Kontrolörü

4715 7215 Hava Trafik Kontrol

4492 3199 Hava Ulaştırma

4710 8325 Havacılık

4711 3200 Havacılık Elektrik Ve Elektroniği

4709 5112 Havacılık Mühendisliği

4709 3201 Havacılık Ve Uzay Mühendisliği

4831 3202 Hayvansal Üretim

4785 3203 Hazır Giyim Öğretmenliği

4785 8203 Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

4605 3204 Hemşirelik

3205 3205 Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri

4215 7164 Heykel

4044 9117 Hırvat Dili Ve Edebiyatı

4684 8326 Hidrojeoloji

4685 3206 Hidrojeoloji Mühendisliği

4047 3207 Hindoloji

4054 6208 Hititoloji

4039 8204 Hollanda Dili Ve Edebiyatı

4419 3209 Hukuk

4045 3210 Hungaroloji

           9194 İbrani Dili Ve Edebiyatı

4751 8205 İç Mimari

4753 7165 İç Mimari Ve Çevre Tasarımı

4751 3211 İç Mimarlık

4753 3212 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

4498 9217 İdari Bilimler

4420 9140 İktisadi Programlar

4421 3213 İktisat

4179 6214 İlahiyat

4273 3215 İletişim

4273 8327 İletişim Bilimleri

4273 8132 İletişim Sanatları

4273 5113 İletişim Tasarımı

4273 7212 İletişim Tasarımı (Multimedia)

4274 9281 İletişim Tasarımı Ve Yönetimi

4273 7168 İletişim Ve Tasarım

4181 3216 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4521 3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4707 5114 İmalat Mühendisliği

4060 3218 İngiliz Dil Bilimi

4059 4288 İngiliz Dili

4062 3219 İngiliz Dili Ve Edebiyatı

4061 4290 İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat

4063 8293 İngiliz Dili Ve Kültürü

4065 3220 İngilizce Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği-Elt

4502 8328 İnsan Kaynakları Yönetimi

4510 9189 İnsan Ve Toplum Bilimleri

4669 3221 İnşaat Mühendisliği

4789 8206 İplikçilik Öğretmenliği

4975 9270 İslami İlimler

4038 3222 İspanyol Dili Ve Edebiyatı

4525 3223 İstatistik

4525 3224 İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri

4431 8207 İş İdaresi

4431 8208 İş İdaresi Ve İktisat

4657 8133 İş Ve Teknik Eğitim Öğretmenliği

4444 8209 İş Yönetimi Ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi Ve Ticaret Öğretmenliği

4117 3225 İşitme Engelliler Öğretmenliği

4431 3226 İşletme / İşletmecilik

4437 3227 İşletme Bilgi Yönetimi

4434 4294 İşletme Ekonomisi

4439 8210 İşletme Enformatiği

4433 3228 İşletme Mühendisliği

4435 8134 İşletme Öğretmenliği

4436 4295 İşletme Yönetimi

4443 8211 İşletme, Muhasebe Ve Ticaret Öğretmenliği

4421 6229 İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat

4065 3230 İtalyan Dili Ve Edebiyatı

4050 3231 Japon Dili Ve Edebiyatı

4051 3232 Japonca Öğretmenliği

4688 4297 Jeodezi

4689 3233 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği

4689 4298 Jeodezi Ve Haritacılık

4681 3234 Jeofizik Mühendisliği

4686 4299 Jeoloji

4685 6235 Jeoloji Mühendisliği

4701 3236 Kalıpçılık Öğretmenliği

4503 3237 Kamu Yönetimi

4431 3238 Kara Ulaştırma

4095 3239 Karşılaştırmalı Edebiyat

4665 8212 Kaynak Öğretmenliği

4012 4301 Kazak Dili Ve Edebiyatı

4013 4302 Kazakistan Tarihi

4339 8213 Keman

4759 3283 Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı

4014 4304 Kırgız Dili Öğretmenliği

4015 4305 Kırgız Dili Ve Edebiyatı

4559 3240 Kimya

4561 6241 Kimya Mühendisliği

           9226 Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya

4563 3369 Kimya Öğretmenliği

4564 8329 Kimya Teknolojisi

4562 4306 Kimya Ve Proses Mühendisliği

4566 9192 Kimya Ve Süreç Mühendisliği

4560 4307 Kimya/Biyoloji Kimya

4567 5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği

4341 8214 Klarnet

4097 3242 Klasik Arkeoloji

           9215 Klasik Bale

4943 4308 Klinik Veterinerlik Ve Eczacılık

4389 8199 Komposizyon Ve Müzik Teorisi / Kompozisyon Ve Müzik Teorisi

4369 7111 Komposizyon Ve Orkestra Şefliği / Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği

4389 7221 Kompozisyon / Komposizyon

4873 3243 Konaklama İşletmeciliği

4901 3244 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

4873 8215 Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği

4333 8216 Kontrabas

4333 9158 Kontrobas

4633 3245 Kontrol Mühendisliği

4428 8347 Kontrol Öğretmenliği

4531 8141 Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği

4960 9260 Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

4052 3246 Kore Dili Ve Edebiyatı

4267 7112 Koreoloji

4361 8217 Korno

4363 7113 Koro

4905 8218 Kuaförlük Öğretmenliği

4905 3247 Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

4266 9156 Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi

4903 8219 Kuyumculuk

4835 8220 Kültür Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4749 9141 Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4748 8330 Kültür Yönetimi

4839 5141 Kültürel Etüdler / Kültürel Etütler

4853 8221 Kültürteknik

4507 5116 Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler

           9287 Kürt Dili Ve Edebiyatı

4099 3248 Kütüphanecilik

4101 4309 Kütüphanecilik Ve Bilgi Çalışmaları

4037 3249 Latin Dili Ve Edebiyatı

4043 3250 Leh Dili Ve Edebiyatı

4087 4310 Lengustik Tercüme Teorisi Ve Pratiği

4483 8222 Lojistik Yönetimi

4679 3251 Maden Mühendisliği

4645 8295 Makina (Dkk)

4649 8224 Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği

4649 3253 Makina Ressamlığı Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim Ve Konstrüksiyon Öğretmen

4643 8223 Makine

4639 3252 Makine Mühendisliği

4647 5117 Makine Öğretmenliği

4945 4313 Makine Üretimi Teknik Ve Teknolojisi

4947 4314 Makine Ve İmalat Mühendisliği

4949 4315 Makine Ve Üretim Mühendisliği

4951 4316 Makine Yapım Tekniği Ve Teknolojileri

4953 4317 Makine Yapımı Mühendisliği Ve Teknolojisi

4459 3254 Maliye

4459 8225 Maliye-Muhasebe

4693 8226 Malzeme

4691 5118 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

4691 8227 Malzeme Mühendisliği

4247 3255 Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık Öğretmenliği

4513 6256 Matematik

4515 3257 Matematik Mühendisliği

4519 3370 Matematik Öğretmenliği

4527 3258 Matematik Ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

4527 3256 Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri

4527 8228 Matematik Ve İnformatik / Matematik-İnformatik

4523 8229 Matematik Ve İstatistik

4527 8230 Matematik-Bilgisayar Programcılığı

            9195 Medya Ve Görsel Sanatlar

4271 8244 Medya Ve İletişim

4271 3259 Medya Ve İletişim Sistemleri

            9220 Medya Ve Uygulamalı Görsel Sanatlar

4629 5119 Mekatronik Mühendisliği

4631 5120 Mekatronik Öğretmenliği

4667 7197 Mesleki Resim Öğretmenliği

4697 8231 Metal İşleri Öğretmenliği

4697 3260 Metal Öğretmenliği

4691 8232 Metalurji Mühendisliği

4691 3261 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

4683 6262 Meteoroloji Mühendisliği

4637 5139 Mikroelektronik Mühendisliği

4747 3263 Mimarlık

4867 3264 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği

4765 9170 Moda Giyim Tasarımı

4765 3266 Moda Tasarımı

4767 3265 Moda Tasarımı Öğretmenliği

4765 3375 Moda Ve Tasarım

4765 7169 Moda Ve Tekstil Tasarım / Moda Ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Ve Moda Tasarımı

4769 5144 Model Öğretmenliği

4395 7114 Modern Dans

4581 5121 Moleküler Biyoloji

4581 3267 Moleküler Biyoloji Ve Genetik

4651 8233 Motor Öğretmenliği

4453 3268 Muhasebe

4453 3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri

4452 9115 Muhasebe Ve Denetim

4431 5123 Muhasebe Ve Finansal Yönetim / Muhasebe Ve Finans Yönetimi

4457 3270 Muhasebe Ve Finansman Öğretmenliği

4459 4322 Muhasebe Ve Maliye

4431 3381 Muhasebe-Finansman

4461 8234 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği

4802 9153 Mutfak Sanatları Ve Yönetimi

            9283 Mücevherat Mühendisliği

4609 8235 Mühendislik Bilimleri

4608 9124 Mühendislik Programları

4609 3271 Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları

4078 3272 Mütercim Tercümanlık / Mütercim-Tercümanlık

4086 9290 Mütercim Ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca/İspanyolca-Fransızca)

4080 8178 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

           9224 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

4084 9187 Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri)

4088 9222 Mütercim-Tercümanlık (Çince)

4085 9188 Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri)

           9289 Mütercim-Tercümanlık (Farsça)

4081 8184 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

4082 8242 Mütercim-Tercümanlık (İng.-Fra-Türkçe)

4083 8290 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

4096 9223 Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

4079 9236 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)

4297 7148 Müzik

4301 7205 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Koro, Teori-Komposizyon, Ritmik Müzik)

4301 8291 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Komposizyon)

4297 7171 Müzik Bilimleri / Müzik Bilimler

4303 7143 Müzik Öğretmenliği

4307 5124 Müzik Teknolojileri / Müzik Teknolojisi

4305 8236 Müzik Teorisi

4297 7213 Müzik Toplulukları

4297 7115 Müzikoloji / Genel Müzikoloji

4370 9164 Müzikoloji Ve Kompozisyon

4787 3273 Nakış Öğretmenliği

4375 7116 Nefesli Çalgılar

4377 7117 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar / Nefesli Ve Vurma Çalgılar

4377 8286 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Sazlar

4375 8237 Nefesli Sazlar

4551 3274 Nükleer Enerji Mühendisliği

4385 8238 Obua

4602 9267 Odyoloji

4175 8332 Okul Öncesi Eğitimi

4175 3275 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği / Okul Öncesi Öğretmenliği

           9264 Okul Öncesi Talim Ve Terbiye

4311 7118 Opera

4313 9167 Opera Ve Konser Şarkıcılığı

4313 8240 Opera, Koro Ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

4369 8348 Orkestra Şefliği

4869 3276 Orman Endüstrisi Mühendisliği

4871 6277 Orman Mühendisliği

4873 4325 Otel İşletmeciliği

4873 9116 Otel Yöneticiliği

4955 4326 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Donanımı

4957 4327 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Teknikleri

4959 4328 Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği

4961 4329 Otomobil Mühendisliği Ve Teknolojileri

4642 8333 Otomotiv Mühendisliği

4641 3278 Otomotiv Öğretmenliği

4259 7119 Oyunculuk

4016 4330 Özbek Dili Ve Edebiyatı

4163 8135 Özel Eğitim

4165 8136 Özel Eğitim Öğretmenliği

4111 3279 Paleoantropoloji

4431 8334 Pazarlama

4599 9401 Perfüzyon

4451 3280 Perakende Satış Ve Mağazacılık

4565 8241 Petrol Mühendisliği

4963 4333 Petrol Teknolojisi Ve Petrokimya

4685 4334 Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi

4565 3281 Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği

4965 4335 Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması

4967 4336 Petrol Ve Gaz Üretim Makineleri Ve Teçhizatı

4969 4337 Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası Ve İşletilmesi

4971 4338 Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi Ve Kullanımı

4759 3282 Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım

4759 6283 Peyzaj Mimarlığı

4717 7216 Pilotaj

4315 7120 Piyano

4317 7122 Piyano Arp / Piyano Ve Harp

4319 7121 Piyano Onarımı Ve Yapımı / Piyano Yapımı Ve Onarımı

4318 9161 Piyano-Arp-Gitar / Piyano, Arp, Gitar

4332 9171 Piyano-Gitar

4213 8243 Plastik Sanatlar

4213 7173 Plastik Sanatlar (Resim – Heykel Ve Takı Tasarımı, Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim, Heykel,Seramik Ve Takı Tasarımı)

4213 8245 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel Seramik) / Plastik Sanatlar(Resim-Heykel Ve Seramik)

4692 9120 Polimer Mühendisliği

           9293 Prehistorik Arkeoloji

4097 3284 Prehistorya

4097 3285 Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi / Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi

4131 3286 Psikoloji

4133 3290 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

4283 8247 Radyo Ve Televizyon / Radyo-Tv

4285 3287 Radyo, Sinema Ve Televizyon / Radyo, Televizyon Ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema

3285 3288 Radyo, Tv Ve Sinema

4285 3289 Radyo-Tv-Sinema

4285 5126 Radyo-Tv-Sinema Ve Görsel Sanatlar

           9268 Raylı Sistemler Mühendisliği

4885 8248 Rehberlik

4289 8249 Reklam Tasarımı Ve İletişimi

4289 3291 Reklamcılık

4291 3292 Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler

4399 7103 Rekreasyon

4399 9172 Rekreasyon Yönetimi

4189 7188 Resim

4191 7144 Resim İş Öğretmenliği / Resim-İş Öğretmenliği

4191 8137 Resim Öğretmenliği

4212 8298 Resim-Heykel (Plastik Sanatlar)

4193 8250 Resim-İş Eğitimi

4749 8251 Restorasyon

4304 8299 Ritmik Müzik

4041 8138 Romen Dili Ve Edebiyatı

4032 9125 Rus Dili

4033 3293 Rus Dili Ve Edebiyatı

4034 4341 Rus Filolojisi

4035 4342 Rusça Öğretmenliği

           9208 Saç Ve Güzellik Uygulamaları

4595 3294 Sağlık Eğitimi

4597 3295 Sağlık İdaresi

4599 3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

4601 3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4605 3297 Sağlık Memurluğu

4567 6298 Sağlık Yönetimi

4253 7175 Sahne Dekorları Ve Kostümü

4262 8335 Sahne Sanatları

4265 7176 Sahne Tasarımı

4261 8252 Sahne Ve Görüntü Sanatları

4263 7192 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi

           9233 Saksafon

4188 7177 Sanat (Tasarım) Yönetimi

4183 3299 Sanat Tarihi

4186 4345 Sanat Tarihi Ve Müzecilik

4185 8336 Sanat Tarihi Ve Teolojisi

4184 4346 Sanat Tarihi Ve Teorisi

4187 8253 Sanat Tasarımı / Sanat Ve Tasarım

            9292 Sanat Ve Kültür Yönetimi

4182 3300 Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları

4188 9175 Sanat Ve Tasarım Yönetimi

4188 7214 Sanat Yönetimi

4428 4347 Sanayi Ekonomisi

4512 4348 Sayısal Programlar

4201 7189 Seramik

4205 3301 Seramik Mühendisliği

4201 7198 Seramik Öğretmenliği

4203 7146 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları

4202 9209 Seramik Tasarımı

4209 7179 Seramik Ve Cam / Seramik Ve Cam Tasarımı

4447 3302 Sermaye Piyasası

4446 9111 Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Denetim Ve Derecelendirme

4349 7223 Ses Eğitimi

4873 6303 Seyahat İşletmeciliği

4873 3304 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4897 3305 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

4663 8254 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği

4161 3309 Sınıf Öğretmenliği

4469 3306 Sigortacılık

4469 5127 Sigortacılık Ve Risk Yönetimi

4279 8292 Sinema

4279 3307 Sinema Ve Televizyon

4279 3308 Sinema-Tv

4279 8246 Sinema-Tv Fotoğraf / Sinema-Tv-Fotoğraf

4049 3310 Sinoloji

4705 3311 Sistem Mühendisliği

4493 3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

4505 3313 Siyaset Bilimi

4503 3314 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

4507 3315 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

4042 8255 Slav Dilleri Ve Edebiyatı

4107 3316 Sosyal Antropoloji

4157 3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4177 6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

4127 9121 Sosyal Programlar

4128 4353 Sosyal Ve Siyasal Bilimler

4129 3319 Sosyoloji

4130 4354 Sözel Programlar

4409 7219 Spor Bilimleri

4409 8256 Spor Bilimleri Ve Teknolojisi

4413 7104 Spor Yöneticiliği

4413 9176 Spor Yönetimi

4819 3320 Su Ürünleri

4818 8337 Su Ürünleri Mühendisliği

4055 3321 Sümeroloji

4197 8257 Süsleme Ve Dekoratif Sanatlar / Süsleme Ve Dekoratif Sanatları

4831 8258 Süt Teknolojisi

4345 7123 Şan

4347 7124 Şan Opera / Şan Ve Opera / Şan-Opera

4371 8259 Şeflik

4756 4357 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme Ve Yönetimi

4757 3322 Şehir Ve Bölge Planlama

4903 8260 Takı Tasarımı

4210 8301 Takı Tasarımı (Plastik Sanatlar)

4903 4359 Takı Teknolojisi Ve Tasarımı

           3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği

           9288 Tapu Ve Kadastro / Tapu Kadastro

4857 3382 Tarım Ekonomisi

4859 8261 Tarım İşletmeciliği

4853 3383 Tarım Makineleri

4853 3325 Tarım Teknolojisi

4855 8262 Tarım Ürünleri Teknolojisi

4854 9106 Tarımsal Biyoteknoloji

4853 8263 Tarımsal Mekanizasyon

4853 3384 Tarımsal Yapılar Ve Sulama

4117 6324 Tarih

4119 3371 Tarih Öğretmenliği

4845 3385 Tarla Bitkileri

           9219 Tasarım

4649 3326 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

4749 7141 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4655 8264 Teknoloji Öğretmenliği

4977 9286 Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi

4771 7180 Tekstil

4773 3327 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4775 8265 Tekstil Geliştirme Ve Pazarlama

4777 3328 Tekstil Mühendisliği

4773 3329 Tekstil Öğretmenliği

4766 9177 Tekstil Tasarım

4765 7181 Tekstil Tasarımı

           9207 Tekstil Tasarımı Ve Üretimi

4774 4362 Tekstil Tekniği Ve Teknolojileri

4779 3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği

4619 3331 Telekomünikasyon Mühendisliği

4622 8350 Telekomünikasyon Öğretmenliği

4281 3332 Televizyon Gazeteciliği

4280 8351 Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı

4299 7224 Temel Bilimler

           9235 Teori

4300 8302 Teori-Kompozisyon( Müzik)

4350 4365 Termik Ve Nükleer Güç Mühendisliği

4661 3333 Tesisat Öğretmenliği

4659 8266 Tesviye Öğretmenliği

4225 5128 Tezhip

4225 7182 Tezhip (Süsleme)

4571 3334 Tıbbi Biyolojik Bilimler

4583 3374 Tıp

4445 8267 Ticaret – İş Eğitimi Öğretmenliği

4441 4367 Ticaret Ekonomisi

4891 4368 Ticaret, Turizm Ve Hizmetler Ekonomisi

4440 8338 Ticari Bilimler

4251 7126 Tiyatro

4253 7184 Tiyatro (Dekor Ve Kostüm)

4259 7127 Tiyatro (Oyunculuk)

4255 3335 Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji

4506 5142 Toplumsal Ve Siyasal Bilimler

4845 3386 Toprak

4829 9048 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

4833 4370 Toprak Bilimi Ve Tarım Kimyası

4795 8139 Trikotaj Öğretmenliği

4335 8268 Trombon

4337 8269 Trompet

4302 9234 Tuba

4887 3336 Turist Rehberliği

4873 4371 Turizm

4880 8352 Turizm Animasyonu

4873 3337 Turizm İşletmeciliği

4875 8270 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği

4873 3338 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik Ve Otelcilik

4879 8271 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Öğretmenliği

4881 8272 Turizm Öğretmenliği

4873 4372 Turizm Rehberliği

4874 9202 Turizm Rehberliği Ve Seyahat İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4873 4373 Turizm Ve Hizmetler

4873 6339 Turizm Ve Otel İşletmeciliği

4873 3340 Turizm Ve Otelcilik

4873 3341 Turizm Ve Rehberlik

4889 8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

4873 5129 Turizmde Büro Yönetimi

4003 3342 Türk Dili Ve Edebiyatı

4004 3372 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

4007 4375 Türk Dilleri Filolojisi

4008 4376 Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı

4401 3343 Türk Halk Bilimi / Türk Halkbilimi

4407 8273 Türk Halk Müziği

4408 9155 Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

4406 9173 Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

4405 7128 Türk Halk Oyunları

4351 7194 Türk Musikisi

4353 7129 Türk Musikisi Temel Bilimleri

4351 7130 Türk Müziği

4355 7131 Türk Sanat Müziği

4357 7132 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

4359 7133 Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

4005 3344 Türkçe Öğretmenliği

4006 4377 Türkoloji

4861 6345 Tütün Eksperleri / Tütün Eksperliği

4711 8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği

4711 3346 Uçak Elektrik-Elektronik

4719 3347 Uçak Gövde Bakım

4721 3348 Uçak Gövde-Motor / Uçak Gövde – Motor

4721 5136 Uçak Gövde-Motor Bakım / Uçak Gövde – Motor Bakım

4723 3349 Uçak Motor Bakım

4727 3350 Uçak Mühendisliği

4725 8274 Uçak Teçhizat Bakım

4036 4381 Ukrayna Dili

4490 4382 Ulaşım Mühendisliği

4489 4383 Ulaşım Tekniği Ve Teknolojisi

4488 4384 Ulaşım Ve Ulaşım Yönetimi

4487 5130 Ulaştırma Ve Lojistik

4473 4386 Uluslararası Ekonomi

4474 4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler

4477 6351 Uluslararası Finans

4479 4388 Uluslararası Girişimcilik

4507 3352 Uluslararası İlişkiler

4507 3353 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği

4508 4389 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Çalışmaları

            9271 Uluslararası İslam Ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam Ve Din Bilimleri

4478 4390 Uluslararası İşletme

4481 4391 Uluslararası İşletme Yönetimi

4478 8275 Uluslararası İşletmecilik

4478 9108 Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret

4485 3354 Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik

4485 9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi

4475 3355 Uluslararası Ticaret

4470 9282 Uluslararası Ticaret Ve Finans

4476 5131 Uluslararası Ticaret Ve Finansman

4478 3356 Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

4484 9009 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

4484 4393 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

           9218 Uluslararası Ticaret Ve Pazarlama

4472 9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları

           3357 Urdu Dili Ve Edebiyatı

4018 8276 Urdu Dili Ve Pakistan Araştırmaları

4527 4395 Uygulamalı Matematik

4527 8277 Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar

4195 8140 Uygulamalı Resim Öğretmenliği

4223 8278 Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği

4557 8279 Uzay Bilimleri Ve Teknolojisi

4713 3358 Uzay Mühendisliği

4391 8280 Üfleme Ve Vurma Çalgılar / Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar / Üfleme Ve Vurmalı Çalgılar

4707 5132 Üretim Mühendisliği

4707 5140 Üretim Sistemleri Mühendisliği

4173 5133 Üstün Zekalılar Öğretmenliği

4607 6373 Veteriner

4321 8281 Viyola

4323 8282 Viyolensel / Viyolonsel

4391 9157 Vurma Çalgılar / Vurmalı Çalgılar

4325 8283 Vurma Sazlar

4671 8284 Yapı İşleri Öğretmenliği

4671 3359 Yapı Öğretmenliği

4673 3360 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

4674 8340 Yapı Tasarımı

4675 8285 Yapı Tasarımı Öğretmenliği

4670 4402 Yapı/İnşaat Ekonomisi

           9210 Yat Tasarımı

4180 4405 Yaygın Din Öğretimi Ve Uygulamaları

4365 7134 Yaylı Çalgılar

4379 7135 Yaylı Çalgılar Yapımı

4365 8183 Yaylı Sazlar

4533 5134 Yazılım Mühendisliği

4270 9142 Yeni Medya

4729 8287 Yer Teçhizat Bakım

4823 8288 Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği

4499 5143 Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları

4543 3361 Yönetim Bilişim Sistemleri

4431 8296 Yönetim Ve Organizasyon

4024 3362 Yunan Dili Ve Edebiyatı

4026 3376 Yunanca

4167 3363 Zihin Engelliler Öğretmenliği

4827 4408 Ziraat

4825 5135 Ziraat Mühendisliği

4831 8289 Zootekni / Zooteknik

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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