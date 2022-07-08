EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 14:33

4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler

KPSS lisans tercihi yapmaya hazırlanan adaylar tercih kodlarını araştırıyor. Gündemde sık sık araştırılan konu başlıklarından biri olan KPSS nitelik kodları merak konusu oldu. Adaylar 4558 nitelik kodunun anlamını ve şartlarını araştırıyor. Peki, 4558 nitelik kodu nedir? İşte yanıtı…

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 14:33
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4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler


KPSS tercihinde bulunacak olan adaylar, tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodlarının anlamlarını araştırıyor. Tercih yapacakları alanların kodlarını öğrenmek isteyen adaylar, kodların anlamlarını ve şartlarını araştırıyor. Gündemdeki konular arasında yer alan 4558 nitelik kodu da merak konusu oldu. İşte 4558 kodunun anlamı…

4558 nitelik kodunun anlamı nedir?

KPSS lisans tercih kılavuzunda yer alan 4558 nitelik kodu bazı adaylar tarafından merak konusu oldu. Nitelik kodları, tercih yapacak adaylarda aranan özellikleri ve istenen şartları belirtir. Aranan şartları ve özellikleri mesleklere göre kodlarla belirtmek anlam karmaşasından kurtulmak için kullanılan bir yöntemdir. 



Bu kodlar arasında yer alan 4558 nitelik kodu da, tercih yapacak olan adayların Bilgi Teknolojileri lisans programından mezun olmaları gerektiğini ifade eder. 

KPSS lisans tercih kılavuzu nitelik kodları listesi

4558 nitelik kodu nedir?

Nitelik kodu- Bölüm kodu- Bölüm adı

4001  4001 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

4700  8342 Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

4973  8297 Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern)

4865  3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği / Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği

4864  4203 Ağaç İşleri Endüstrisi

4867  8145 Ağaç İşleri Öğretmenliği

4807  5101 Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği

4809  3102 Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği

4806  8341 Aile Ve Tüketici Bilimleri

4807  8120 Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

4903  9152 Aksesuar Tasarımı

4471  3103 Aktüarya / Aktüerya

4471  5102 Aktüerya Bilimleri

4073  8304 Alman Dil Bilimi

4077  4204 Alman Dili

4074  6104 Alman Dili Ve Edebiyatı

4074  8121 Alman Dili Ve Kültürü

4076  3105 Almanca Öğretmenliği

4066  8305 Amerikan Dili Ve Edebiyatı

4067  3106 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı

4175  3107 Ana Okulu Öğretmenliği / Anaokulu Öğretmenliği

4411  7101 Antrenörlük Eğitimi

4105  3108 Antropoloji

4019  3109 Arap Dili Ve Edebiyatı

4020  3110 Arapça Öğretmenliği

4097  3111 Arkeoloji

4079  3112 Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

4031  4208 Arnavutça

4383  8146 Arp

4099  3113 Arşivcilik

4911  4209 Asfaltit Ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri

4558  8306 Astronomi

4555  3114 Astronomi Ve Uzay Bilimleri

9203  Aşçılık

4509  3115 Avrupa Birliği İlişkileri

4010  4211 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı

4010  8343 Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı

4845  8147 Bahçe Bitkileri

4836  9190 Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4845  4212 Bahçe Ve Tarla Bitkileri

4379  7105 Bale

4397  7106 Bale Dansçılığı

4862  9197 Balıkçılık Teknolojisi

4863  3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

4373  7107 Bando Şefliği

4465  3117 Bankacılık

4465  3118 Bankacılık Finans

4465  6119 Bankacılık Ve Finans / Bankacılık Ve Finansman

4467  3120 Bankacılık Ve Sigortacılık

4277  8122 Basım Ve Yayımcılık

4277  8148 Basın Ve Yayımcılık

4277  3121 Basın Ve Yayın / Basın-Yayın

4247  8149 Baskı Öğretmenliği

4245  7150 Baskı Sanatları

4482  8150 Batı Avrupa İş İdaresi Ve İktisat

4056  4215 Batı Dilleri

4416  8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği

4417  7102 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

4415  8123 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

4805  8124 Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği

4797  3122 Beslenme Ve Diyetetik

4329  7208 Bileşik Sanatlar / Birleşik Sanatlar

4546  4216 Bilgi İşlemi

4558  8308 Bilgi Teknolojileri

4099  8144 Bilgi Ve Belge Yönetimi

4529  3123 Bilgisayar

4529   8143 Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri

4531 5137 Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

4534  8309 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi

4531  3124 Bilgisayar Mühendisliği

4535  3125 Bilgisayar Öğretmenliği

4535  3126 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

4532  4220 Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları

4539  8151 Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri

4539  8125 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

4535  8152 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

4539  3127 Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri

4545  8153 Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi

4422  4222 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

4541  8154 Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri

4541  8155 Bilgisayar Ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik

4531  8156 Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği

4535  3128 Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği

4537  9150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

4537  8310 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

4537  3129 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

4125  8157 Bilim Tarihi

4531  5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

4539  3130 Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri

4845  8158 Bitki Koruma

4845  6131 Bitkisel Üretim

9269  Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri

4569  3132 Biyokimya

4571  3133 Biyoloji

4577  5138 Biyoloji Bilimleri Ve Biyo Mühendislik

4573  3364 Biyoloji Öğretmenliği

4913  4226 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma

4915  4227 Biyoloji-Zirai Bilimler

4575  5104 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

4577  3134 Biyomedikal Mühendisliği

4579  3135 Biyomühendislik

4578  9294 Biyomühendislik Ve Genetik

4580  9114 Biyosistem Mühendisliği

4582  9266 Biyoteknoloji

4030  4228 Boşnakça

4781  8159 Boya-Apre Öğretmenliği

4917  4229 Bölge Bilim

4075  9297 Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili)

4068  9298 Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili)

4011  9299 Bölge Bilim (Azerbaycan)

4071  9300 Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili)

4064  9301 Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili)

4046  9302 Bölge Bilim (İskandinavya)

4022  9303 Bölge Bilim (İsrail Ve Yakın Doğu)

4028  3136 Bulgar Dili Ve Edebiyatı

4027  4230 Bulgar Filolojisi

4907  3137 Büro Yönetimi Öğretmenliği

4909  8239 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik

4211  8160 Cam

4208  9216 Cam Ve Seramik Tasarımı

4286  9168 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi

4346  9191 Caz

4514  8311 Cebir Ve Sayılar Teorisi

4919  4232 Cevher Hazırlama Mühendisliği

4249  7151 Cilt

4153  3138 Coğrafya

4155  3365 Coğrafya Öğretmenliği

4009  3139 Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

4025  3140 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı

4314  9169 Çalgı

4381  7136 Çalgı Yapım / Enstrüman Yapım

4429  8312 Çalışma Ekonomisi

4429  3141 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

4080  9280 Çeviribilim (Almanca)

4083  8202 Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim

4754  8313 Çevre Bilimleri Ve Yönetimi

4921  4233 Çevre Koruma Tesisatı Ve Donanımı

4677  3142 Çevre Mühendisliği

4754  8314 Çevrebilim

4793  3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

4048  3144 Çin Dili Ve Edebiyatı

4230  9204 Çini

4287  7152 Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film – Animasyon

4148  4235 Çocuk Gelişimi

4149  3145 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

4175  6146 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği

4151  8161 Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Öğretmenliği

4175  8126 Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Öğretmenliği / Çoçuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

4589  8162 Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi

4393  7209 Dans

4199  8163 Dekoratif Eşyalar Ve Çiçek Öğretmenliği

4199  3147 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

4199  8127 Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

4741  8164 Deniz Bilimleri

4741  8165 Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi

4497  3150 Deniz İşletmeciliği Ve Yöneticiliği / Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

4739  3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği

4495  3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

4496  4237 Deniz Ve Liman İşletme

4923  4239 Denizde Petrol Ve Gaz Üretim Araçları

4761  3151 Deri Mühendisliği

4763  8166 Deri Teknolojisi

4763  8167 Deri Ve Lif Teknolojisi

4293  8168 Devlet Konservatuvarı

4295  8169 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı / Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

4092  4240 Dil Ağırlıklı Programlar

4091  4241 Dil Bilgisi

4089  6152 Dil Bilimi / Dilbilim

4181  8315 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4593  6366 Diş Hekimliği

4057  4243 Doğu Dilleri

4791  8170 Dokuma Öğretmenliği

4791  8171 Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4099  3153 Dokümantasyon Ve Enformasyon

4699  8172 Döküm İşleri Öğretmenliği

4699  3154 Döküm Öğretmenliği

4260  9163 Drama Ve Oyunculuk

4257  9174 Dramatik Yazarlık

4257  7153 Dramatik Yazarlık-Dramaturji / Dramaturji-Dramatik Yazarlık

4343  7210 Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı / Duysal Sanatları Tasarımı

4178  4244 Dünya Dinleri

4603  3155 Ebelik

4591  3156 Eczacılık

4093  4246 Edebiyat

4094  9139 Edebiyat Programları

4138  8173 Eğitim Bilimleri

4137  3157 Eğitim İletişimi Ve Planlaması

4139  8174 Eğitim Programları Ve Öğretim

4141  8175 Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticiliği

4141  8176 Eğitim Yönetimi Ve Planlaması

4143  8177 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme / Eğitimde Ölçme-Değerlendirme

4133  8128 Eğitimde Psikolojik Hizmetler

4914  8316 Ekoloji

4427  3158 Ekonometri

4421  3159 Ekonomi

4511  9113 Ekonomi Politik Ve Toplum Felsefesi

4423   5105 Ekonomi Ve Finans

4424  9221 Ekonomi Ve İdari Bilimler / Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları

4425  5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

4221  8179 El Sanatları Öğretmenliği

4220  9206 El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi

4925  4248 Elektrik Güç Mühendisliği

4927  4249 Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı

4929  4250 Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı

4613  8180 Elektrik İşleri Öğretmenliği

4611  3160 Elektrik Mühendisliği

4613  3161 Elektrik Öğretmenliği

4619  3162 Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4931  4251 Elektrik Ve Malzeme Donanımı

4933  4252 Elektronik

4621  8181 Elektronik İşleri Öğretmenliği

4619  3163 Elektronik Mühendisliği

4621  3164 Elektronik Öğretmenliği

4623  6165 Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği

4619  3166 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

4625  3167 Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği

4933  4253 Elektronik Ve Telekomünikasyon

4703  3168 Endüstri Mühendisliği

4703  8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

4241  7154 Endüstri Tasarımı

4241  3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı

4937  4254 Endüstri Yönetimi

4939  4255 Endüstri Yönetimi Ve Mühendislik

4241  3170 Endüstriyel Tasarım

4653  3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

4615  8182 Enerji Mühendisliği

4617  3172 Enerji Öğretmenliği

4616  8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği

4941  4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

4541  6173 Enformasyon Teknolojileri

4541  3174 Enformatik / Enformatik (Almanca)

           9265 Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi

           9225 Ergoterapi

             9193 Ermeni Dili Ve Edebiyatı

4053  8129 Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri / Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

4231  7156 Eski Çini Onarımı / Eski Çini Onarımları

4233  8185 Eski Kumaş Desenleri

4227  8186 Eski Yazı

4229  7157 Eski Yazı (Hat)

4023  3175 Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

4979  4258 Eşit Ağırlıklı Programlar

4113  3176 Etnoloji

4806  3177 Ev Ekonomisi

4806  8187 Ev İdaresi Ve Aile Ekonomisi

4813  3178 Ev Yönetimi Öğretmenliği

4815   8188 Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği

4817   8130 Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

4387  8189 Fagot

4021  3179 Fars Dili Ve Edebiyatı

4121  3180 Felsefe

4123  3367 Felsefe Grubu Öğretmenliği

4159  3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği

4158  9122 Fen Programları

4258  9154 Film Tasarım Ve Yazarlık

4288  9159 Film Tasarım Ve Yönetmenliği

4258  9165 Film Tasarımı

4090  4260 Filoloji

4517  5107 Finans Matematiği

4432  9262 Finans Ve Muhasebe

4464  4261 Finans-Sigorta

4547  3182 Fizik

4109  3183 Fizik Antropoloji

4549  3184 Fizik Mühendisliği

4553  3368 Fizik Öğretmenliği

4587  3185 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

4586  9263 Fizik Tıp Ve Rehabilitasyon

4554  4262 Fizik Ve Astronomi

4587  8344 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

4327  8190 Flüt

4771  7108 Folklor Ve Etnomüzikoloji

4243  7158 Fotoğraf

4243  8345 Fotoğraf Ve Grafik Sanatlar

4243  7211 Fotoğraf Ve Video

4069  4264 Fransız Dili

4070  3186 Fransız Dili Ve Edebiyatı

4070  8131 Fransız Dili Ve Kültürü

4072  3187 Fransızca Öğretmenliği

4801  4265 Gastronomi

4801  5108 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları

4449  9144 Gayrimenkul Ve Varlık Değerlendirme / Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme

4275  6188 Gazetecilik

4275  8191 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler

4216  8320 Geleneksel El Sanatları

4217  7159 Geleneksel Türk El Sanatları

4219  7195 Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

4214  9274 Geleneksel Türk Müziği

4218  8321 Geleneksel Türk Sanatları

4736  8322 Gemi İnşaat Ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

4737  3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği

4738  4268 Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Teknolojileri

4731  8192 Gemi Makinaları / Gemi Makineleri

4733  3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

4735  8193 Gemi Makineleri Mühendisliği

4739  9185 Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

9259  Gemi Ve Yat Tasarımı

4903  8194 Gemoloji

4115  4270 Genel Tarih

9273  Genetik Ve Biyoinformatik

4579  8195 Genetik Ve Biyomühendislik

4689  9034 Geomatik Mühendisliği

4176  9151 Gerontoloji

4227  8196 Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

4799  3191 Gıda Mühendisliği

4804  4271 Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi

           9275 Girişimcilik

4331  7109 Gitar

4783  3192 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

4783  8197 Giyim Endüstrisi Ve Giyim Öğretmenliği / Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Öğretmenliği

4783  3193 Giyim Öğretmenliği

4169  3194 Görme Engelliler Öğretmenliği

4268  9231 Görsel İletişim

4269  7190 Görsel İletişim Sanatı

4269  5109 Görsel İletişim Tasarımı

4269  9162 Görsel Sanatlar

4269  7191 Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı

4269  4272 Görsel Sanatlar Ve İletişim Tasarımı

4264  8353 Görüntü Sanatları

4237  7160 Grafik

4239  7196 Grafik Öğretmenliği

4237  7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları

4237  9160 Grafik Sanatlar Ve Grafik Tasarım

4237  7161 Grafik Tasarım

4237  7162 Grafik Tasarımı

4480  9118 Gümrük İşletme

4029  8346 Gürcü Dili Ve Edebiyatı

4995  3195 Güverte

4903  8294 Güverte (Dkk)

4627  4276 Haberleşme Donanımı Ve Teknolojileri

4619  8323 Haberleşme Mühendisliği

4628  4277 Haberleşme Mühendisliği Ve Teknolojisi

4627  8198 Haberleşme Teknolojisi

4235  7163 Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri / Halı-Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri

4403  5110 Halk Bilim / Halkbilim

4403  3196 Halk Bilimi (Folklor) / Halkbilimi (Folklor)

4147  8200 Halk Eğitimi

4291  3197 Halkla İlişkiler

4291  5111 Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

4291  3198 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

4689  8324 Harita Mühendisliği

4715  8201 Hava Kontrolörü

4715  7215 Hava Trafik Kontrol

4492  3199 Hava Ulaştırma

4710  8325 Havacılık

4711  3200 Havacılık Elektrik Ve Elektroniği

4709  5112 Havacılık Mühendisliği

4709  3201 Havacılık Ve Uzay Mühendisliği

4831  3202 Hayvansal Üretim

4785  3203 Hazır Giyim Öğretmenliği

4785  8203 Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

4605  3204 Hemşirelik

3205  3205 Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri

4215  7164 Heykel

4044  9117 Hırvat Dili Ve Edebiyatı

4684  8326 Hidrojeoloji

4685  3206 Hidrojeoloji Mühendisliği

4047  3207 Hindoloji

4054  6208 Hititoloji

4039  8204 Hollanda Dili Ve Edebiyatı

4419  3209 Hukuk

4045  3210 Hungaroloji

         9194 İbrani Dili Ve Edebiyatı

4751  8205 İç Mimari

4753  7165 İç Mimari Ve Çevre Tasarımı

4751  3211 İç Mimarlık

4753  3212 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

4498  9217 İdari Bilimler

4420  9140 İktisadi Programlar

4421  3213 İktisat

4179  6214 İlahiyat

4273  3215 İletişim

4273  8327 İletişim Bilimleri

4273  8132 İletişim Sanatları

4273  5113 İletişim Tasarımı

4273  7212 İletişim Tasarımı (Multimedia)

4274  9281 İletişim Tasarımı Ve Yönetimi

4273  7168 İletişim Ve Tasarım

4181  3216 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

4521  3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4707  5114 İmalat Mühendisliği

4060  3218 İngiliz Dil Bilimi

4059 4288 İngiliz Dili

4062  3219 İngiliz Dili Ve Edebiyatı

4061  4290 İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat

4063  8293 İngiliz Dili Ve Kültürü

4065  3220 İngilizce Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği-Elt

4502  8328 İnsan Kaynakları Yönetimi

4510  9189 İnsan Ve Toplum Bilimleri

4669  3221 İnşaat Mühendisliği

4789  8206 İplikçilik Öğretmenliği

4975  9270 İslami İlimler

4038  3222 İspanyol Dili Ve Edebiyatı

4525  3223 İstatistik

4525  3224 İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri

4431  8207 İş İdaresi

4431  8208 İş İdaresi Ve İktisat

4657  8133 İş Ve Teknik Eğitim Öğretmenliği

4444  8209 İş Yönetimi Ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi Ve Ticaret Öğretmenliği

4117  3225 İşitme Engelliler Öğretmenliği

4431  3226 İşletme / İşletmecilik

4437  3227 İşletme Bilgi Yönetimi

4434  4294 İşletme Ekonomisi

4439  8210 İşletme Enformatiği

4433  3228 İşletme Mühendisliği

4435  8134 İşletme Öğretmenliği

4436  4295 İşletme Yönetimi

4443  8211 İşletme, Muhasebe Ve Ticaret Öğretmenliği

4421  6229 İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat

4065  3230 İtalyan Dili Ve Edebiyatı

4050  3231 Japon Dili Ve Edebiyatı

4051  3232 Japonca Öğretmenliği

4688  4297 Jeodezi

4689  3233 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği

4689  4298 Jeodezi Ve Haritacılık

4681  3234 Jeofizik Mühendisliği

4686  4299 Jeoloji

4685  6235 Jeoloji Mühendisliği

4701  3236 Kalıpçılık Öğretmenliği

4503  3237 Kamu Yönetimi

4431  3238 Kara Ulaştırma

4095  3239 Karşılaştırmalı Edebiyat

4665  8212 Kaynak Öğretmenliği

4012  4301 Kazak Dili Ve Edebiyatı

4013  4302 Kazakistan Tarihi

4339  8213 Keman

4759  3283 Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı

4014  4304 Kırgız Dili Öğretmenliği

4015  4305 Kırgız Dili Ve Edebiyatı

4559  3240 Kimya

4561  6241 Kimya Mühendisliği

           9226 Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya

4563  3369 Kimya Öğretmenliği

4564  8329 Kimya Teknolojisi

4562  4306 Kimya Ve Proses Mühendisliği

4566  9192 Kimya Ve Süreç Mühendisliği

4560  4307 Kimya/Biyoloji Kimya

4567  5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği

4341  8214 Klarnet

4097  3242 Klasik Arkeoloji

          9215 Klasik Bale

4943  4308 Klinik Veterinerlik Ve Eczacılık

4389  8199 Komposizyon Ve Müzik Teorisi / Kompozisyon Ve Müzik Teorisi

4369  7111 Komposizyon Ve Orkestra Şefliği / Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği

4389  7221 Kompozisyon / Komposizyon

4873  3243 Konaklama İşletmeciliği

4901  3244 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

4873  8215 Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği

4333   8216 Kontrabas

4333  9158 Kontrobas

4633  3245 Kontrol Mühendisliği

4428  8347 Kontrol Öğretmenliği

4531  8141 Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği

4960  9260 Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

4052  3246 Kore Dili Ve Edebiyatı

4267  7112 Koreoloji

4361  8217 Korno

4363  7113 Koro

4905  8218 Kuaförlük Öğretmenliği

4905  3247 Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

4266  9156 Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi

4903  8219 Kuyumculuk

4835   8220 Kültür Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması

4749  9141 Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4748  8330 Kültür Yönetimi

4839  5141 Kültürel Etüdler / Kültürel Etütler

4853  8221 Kültürteknik

4507  5116 Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler

4099  3248 Kütüphanecilik

4101  4309 Kütüphanecilik Ve Bilgi Çalışmaları

4037  3249 Latin Dili Ve Edebiyatı

4043  3250 Leh Dili Ve Edebiyatı

4087  4310 Lengustik Tercüme Teorisi Ve Pratiği

4483  8222 Lojistik Yönetimi

4679  3251 Maden Mühendisliği

4645  8295 Makina (Dkk)

4649  8224 Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği

4649  3253 Makina Ressamlığı Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim Ve Konstrüksiyon Öğretmen

4643  8223 Makine

4639  3252 Makine Mühendisliği

4647  5117 Makine Öğretmenliği

4945  4313 Makine Üretimi Teknik Ve Teknolojisi

4947  4314 Makine Ve İmalat Mühendisliği

4949  4315 Makine Ve Üretim Mühendisliği

4951  4316 Makine Yapım Tekniği Ve Teknolojileri

4953  4317 Makine Yapımı Mühendisliği Ve Teknolojisi

4459  3254 Maliye

4459  8225 Maliye-Muhasebe

4693  8226 Malzeme

4691  5118 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

4691  8227 Malzeme Mühendisliği

4247  3255 Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık Öğretmenliği

4513  6256 Matematik

4515  3257 Matematik Mühendisliği

4519  3370 Matematik Öğretmenliği

4527  3258 Matematik Ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

4527  3256 Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri

4527 8228 Matematik Ve İnformatik / Matematik-İnformatik

4523  8229 Matematik Ve İstatistik

4527  8230 Matematik-Bilgisayar Programcılığı

9195  Medya Ve Görsel Sanatlar

4271  8244 Medya Ve İletişim

4271  3259 Medya Ve İletişim Sistemleri

             9220 Medya Ve Uygulamalı Görsel Sanatlar

4629  5119 Mekatronik Mühendisliği

4631  5120 Mekatronik Öğretmenliği

4667  7197 Mesleki Resim Öğretmenliği

4697  8231 Metal İşleri Öğretmenliği

4697  3260 Metal Öğretmenliği

4691  8232 Metalurji Mühendisliği

4691  3261 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

4683  6262 Meteoroloji Mühendisliği

4637  5139 Mikroelektronik Mühendisliği

4747  3263 Mimarlık

4867  3264 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği

4765  9170 Moda Giyim Tasarımı

4765  3266 Moda Tasarımı

4767  3265 Moda Tasarımı Öğretmenliği

4765  3375 Moda Ve Tasarım

4765  7169 Moda Ve Tekstil Tasarım / Moda Ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Ve Moda Tasarımı

4769  5144 Model Öğretmenliği

4395  7114 Modern Dans

4581  5121 Moleküler Biyoloji

4581  3267 Moleküler Biyoloji Ve Genetik

4651  8233 Motor Öğretmenliği

4453  3268 Muhasebe

4453  3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri

4452  9115 Muhasebe Ve Denetim

4431  5123 Muhasebe Ve Finansal Yönetim / Muhasebe Ve Finans Yönetimi

4457  3270 Muhasebe Ve Finansman Öğretmenliği

4459  4322 Muhasebe Ve Maliye

4431  3381 Muhasebe-Finansman

4461  8234 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği

4802  9153 Mutfak Sanatları Ve Yönetimi

               9283 Mücevherat Mühendisliği

4609  8235 Mühendislik Bilimleri

4608  9124 Mühendislik Programları

4609  3271 Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları

4078  3272 Mütercim Tercümanlık / Mütercim-Tercümanlık

4086  9290 Mütercim Ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca/İspanyolca-Fransızca)

4080  8178 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

               9224 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

4084  9187 Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri)

4088  9222 Mütercim-Tercümanlık (Çince)

4085  9188 Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri)

               9289 Mütercim-Tercümanlık (Farsça)

4081  8184 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

4082  8242 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe)

4083  8290 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

4096  9223 Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

4079  9236 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)

4297  7148 Müzik

4301  7205 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar, Koro, Teori-Komposizyon, Ritmik Müzik)

4301  8291 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar,Şan, Teori-Komposizyon)

4297  7171 Müzik Bilimleri / Müzik Bilimler

4303  7143 Müzik Öğretmenliği

4307  5124 Müzik Teknolojileri / Müzik Teknolojisi

4305  8236 Müzik Teorisi

4297  7213 Müzik Toplulukları

4297  7115 Müzikoloji / Genel Müzikoloji

4370  9164 Müzikoloji Ve Kompozisyon

4787  3273 Nakış Öğretmenliği

4375 7116 Nefesli Çalgılar

4377  7117 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Çalgılar / Nefesli Ve Vurma Çalgılar

4377  8286 Nefesli Çalgılar Ve Vurma Sazlar

4375  8237 Nefesli Sazlar

4551  3274 Nükleer Enerji Mühendisliği

4385  8238 Obua

4602  9267 Odyoloji

4175  8332 Okul Öncesi Eğitimi

4175  3275 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği / Okul Öncesi Öğretmenliği

               9264 Okul Öncesi Talim Ve Terbiye

4311  7118 Opera

4313  9167 Opera Ve Konser Şarkıcılığı

4313  8240 Opera, Koro Ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

4369  8348 Orkestra Şefliği

4869  3276 Orman Endüstrisi Mühendisliği

4871  6277 Orman Mühendisliği

4873  4325 Otel İşletmeciliği

4873  9116 Otel Yöneticiliği

4955  4326 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Donanımı

4957  4327 Otomasyon Enformasyon Ve Kontrol Teknikleri

4959  4328 Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği

4961  4329 Otomobil Mühendisliği Ve Teknolojileri

4642  8333 Otomotiv Mühendisliği

4641  3278 Otomotiv Öğretmenliği

4259  7119 Oyunculuk

4016  4330 Özbek Dili Ve Edebiyatı

4163  8135 Özel Eğitim

4165  8136 Özel Eğitim Öğretmenliği

4111  3279 Paleoantropoloji

4431  8334 Pazarlama

4599  9401 Perfüzyon

4451  3280 Perakende Satış Ve Mağazacılık

4565  8241 Petrol Mühendisliği

4963  4333 Petrol Teknolojisi Ve Petrokimya

4685  4334 Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi

4565  3281 Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği

4965  4335 Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması

4967  4336 Petrol Ve Gaz Üretim Makineleri Ve Teçhizatı

4969  4337 Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası Ve İşletilmesi

4971  4338 Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi Ve Kullanımı

4759  3282 Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım

4759  6283 Peyzaj Mimarlığı

4717  7216 Pilotaj

4315  7120 Piyano

4317  7122 Piyano Arp / Piyano Ve Harp

4319  7121 Piyano Onarımı Ve Yapımı / Piyano Yapımı Ve Onarımı

4318  9161 Piyano-Arp-Gitar / Piyano, Arp, Gitar

4332  9171 Piyano-Gitar

4213  8243 Plastik Sanatlar

4213  7173 Plastik Sanatlar (Resim – Heykel Ve Takı Tasarımı, Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim, Heykel,Seramik Ve Takı Tasarımı)

4213  8245 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel Seramik) / Plastik Sanatlar(Resim-Heykel Ve Seramik)

4692  9120 Polimer Mühendisliği

               9293 Prehistorik Arkeoloji

4097  3284 Prehistorya

4097  3285 Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi / Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi

4131  3286 Psikoloji

4133  3290 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

4283  8247 Radyo Ve Televizyon / Radyo-Tv

4285  3287 Radyo, Sinema Ve Televizyon / Radyo, Televizyon Ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema

3285  3288 Radyo, Tv Ve Sinema

4285  3289 Radyo-Tv-Sinema

4285  5126 Radyo-Tv-Sinema Ve Görsel Sanatlar

               9268 Raylı Sistemler Mühendisliği

4885  8248 Rehberlik

4289  8249 Reklam Tasarımı Ve İletişimi

4289  3291 Reklamcılık

4291  3292 Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler

4399  7103 Rekreasyon

4399  9172 Rekreasyon Yönetimi

4189  7188 Resim

4191  7144 Resim İş Öğretmenliği / Resim-İş Öğretmenliği

4191  8137 Resim Öğretmenliği

4212  8298 Resim-Heykel (Plastik Sanatlar)

4193  8250 Resim-İş Eğitimi

4749  8251 Restorasyon

4304  8299 Ritmik Müzik

4041  8138 Romen Dili Ve Edebiyatı

4032  9125 Rus Dili

4033  3293 Rus Dili Ve Edebiyatı

4034  4341 Rus Filolojisi

4035  4342 Rusça Öğretmenliği

4595  3294 Sağlık Eğitimi

4597  3295 Sağlık İdaresi

4599  3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

4601  3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4605  3297 Sağlık Memurluğu

4567  6298 Sağlık Yönetimi

4253  7175 Sahne Dekorları Ve Kostümü

4262  8335 Sahne Sanatları

4265  7176 Sahne Tasarımı

4261   8252 Sahne Ve Görüntü Sanatları

4263  7192 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi

4188  7177 Sanat (Tasarım) Yönetimi

4183  3299 Sanat Tarihi

4186   4345 Sanat Tarihi Ve Müzecilik

4185  8336 Sanat Tarihi Ve Teolojisi

4184  4346 Sanat Tarihi Ve Teorisi

4187  8253 Sanat Tasarımı / Sanat Ve Tasarım

9292  Sanat Ve Kültür Yönetimi

4182  3300 Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları

4188  9175 Sanat Ve Tasarım Yönetimi

4188  7214 Sanat Yönetimi

4428  4347 Sanayi Ekonomisi

4512  4348 Sayısal Programlar

4201  7189 Seramik

4205  3301 Seramik Mühendisliği

4201  7198 Seramik Öğretmenliği

4203  7146 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları

4202  9209 Seramik Tasarımı

4209  7179 Seramik Ve Cam / Seramik Ve Cam Tasarımı

4447  3302 Sermaye Piyasası

4446  9111 Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Denetim Ve Derecelendirme

4349  7223 Ses Eğitimi

4873  6303 Seyahat İşletmeciliği

4873  3304 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4897  3305 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

4663  8254 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği

4161  3309 Sınıf Öğretmenliği

4469  3306 Sigortacılık

4469  5127 Sigortacılık Ve Risk Yönetimi

4279  8292 Sinema

4279  3307 Sinema Ve Televizyon

4279  3308 Sinema-Tv

4279  8246 Sinema-Tv Fotoğraf / Sinema-Tv-Fotoğraf

4049  3310 Sinoloji

4705  3311 Sistem Mühendisliği

4493  3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

4505  3313 Siyaset Bilimi

4503  3314 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

4507  3315 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

4042  8255 Slav Dilleri Ve Edebiyatı

4107  3316 Sosyal Antropoloji

4157  3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4177  6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

4127  9121 Sosyal Programlar

4128  4353 Sosyal Ve Siyasal Bilimler

4129  3319 Sosyoloji

4130  4354 Sözel Programlar

4409  7219 Spor Bilimleri

4409  8256 Spor Bilimleri Ve Teknolojisi

4413  7104 Spor Yöneticiliği

4413  9176 Spor Yönetimi

4819  3320 Su Ürünleri

4818  8337 Su Ürünleri Mühendisliği

4055  3321 Sümeroloji

4197  8257 Süsleme Ve Dekoratif Sanatlar / Süsleme Ve Dekoratif Sanatları

4831  8258 Süt Teknolojisi

4345  7123 Şan

4347  7124 Şan Opera / Şan Ve Opera / Şan-Opera

4371  8259 Şeflik

4756  4357 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme Ve Yönetimi

4757  3322 Şehir Ve Bölge Planlama

4903  8260 Takı Tasarımı

4210  8301 Takı Tasarımı (Plastik Sanatlar)

4903  4359 Takı Teknolojisi Ve Tasarımı

               3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği

              9288 Tapu Ve Kadastro / Tapu Kadastro

4857  3382 Tarım Ekonomisi

4859  8261 Tarım İşletmeciliği

4853  3383 Tarım Makineleri

4853  3325 Tarım Teknolojisi

4855  8262 Tarım Ürünleri Teknolojisi

4854  9106 Tarımsal Biyoteknoloji

4853  8263 Tarımsal Mekanizasyon

4853  3384 Tarımsal Yapılar Ve Sulama

4117  6324 Tarih

4119  3371 Tarih Öğretmenliği

4845  3385 Tarla Bitkileri

               9219 Tasarım

4649  3326 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

4749  7141 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

4655  8264 Teknoloji Öğretmenliği

4977  9286 Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi

4771  7180 Tekstil

4773  3327 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmenliği

4775  8265 Tekstil Geliştirme Ve Pazarlama

4777  3328 Tekstil Mühendisliği

4773  3329 Tekstil Öğretmenliği

4766  9177 Tekstil Tasarım

4765  7181 Tekstil Tasarımı

               9207 Tekstil Tasarımı Ve Üretimi

4774  4362 Tekstil Tekniği Ve Teknolojileri

4779  3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği

4619  3331 Telekomünikasyon Mühendisliği

4622  8350 Telekomünikasyon Öğretmenliği

4281  3332 Televizyon Gazeteciliği

4280  8351 Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı

                4299 7224 Temel Bilimler

4300  8302 Teori-Kompozisyon( Müzik)

4350  4365 Termik Ve Nükleer Güç Mühendisliği

4661  3333 Tesisat Öğretmenliği

4659  8266 Tesviye Öğretmenliği

4225  5128 Tezhip

4225  7182 Tezhip (Süsleme)

4571  3334 Tıbbi Biyolojik Bilimler

4583  3374 Tıp

4445  8267 Ticaret – İş Eğitimi Öğretmenliği

4441  4367 Ticaret Ekonomisi

4891  4368 Ticaret, Turizm Ve Hizmetler Ekonomisi

4440  8338 Ticari Bilimler

4251  7126 Tiyatro

4253  7184 Tiyatro (Dekor Ve Kostüm)

4259  7127 Tiyatro (Oyunculuk)

4255  3335 Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji

4506  5142 Toplumsal Ve Siyasal Bilimler

4845  3386 Toprak

4829  9048 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

4833  4370 Toprak Bilimi Ve Tarım Kimyası

4795  8139 Trikotaj Öğretmenliği

4335  8268 Trombon

4337  8269 Trompet

4302  9234 Tuba

4887  3336 Turist Rehberliği

4873  4371 Turizm

4880  8352 Turizm Animasyonu

4873  3337 Turizm İşletmeciliği

4875  8270 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği

4873  3338 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik Ve Otelcilik

4879  8271 Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Öğretmenliği

4881  8272 Turizm Öğretmenliği

4873  4372 Turizm Rehberliği

4874  9202 Turizm Rehberliği Ve Seyahat İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

4873  4373 Turizm Ve Hizmetler

4873  6339 Turizm Ve Otel İşletmeciliği

4873  3340 Turizm Ve Otelcilik

4873  3341 Turizm Ve Rehberlik

4889  8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

4873  5129 Turizmde Büro Yönetimi

4003  3342 Türk Dili Ve Edebiyatı

4004  3372 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

4007  4375 Türk Dilleri Filolojisi

4008  4376 Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı

4401  3343 Türk Halk Bilimi / Türk Halkbilimi

4407 8273 Türk Halk Müziği

4408 9155 Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

4406 9173 Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

4405 7128 Türk Halk Oyunları

4351 7194 Türk Musikisi

4353 7129 Türk Musikisi Temel Bilimleri

4351 7130 Türk Müziği

4355 7131 Türk Sanat Müziği

4357 7132 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

4359 7133 Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

4005 3344 Türkçe Öğretmenliği

4006 4377 Türkoloji

4861 6345 Tütün Eksperleri / Tütün Eksperliği

4711 8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği

4711 3346 Uçak Elektrik-Elektronik

4719 3347 Uçak Gövde Bakım

4721 3348 Uçak Gövde-Motor / Uçak Gövde – Motor

4721 5136 Uçak Gövde-Motor Bakım / Uçak Gövde – Motor Bakım

4723 3349 Uçak Motor Bakım

4727 3350 Uçak Mühendisliği

4725 8274 Uçak Teçhizat Bakım

4036 4381 Ukrayna Dili

4490 4382 Ulaşım Mühendisliği

4489 4383 Ulaşım Tekniği Ve Teknolojisi

4488 4384 Ulaşım Ve Ulaşım Yönetimi

4487 5130 Ulaştırma Ve Lojistik

4473 4386 Uluslararası Ekonomi

4474 4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler

4477 6351 Uluslararası Finans

4479 4388 Uluslararası Girişimcilik

4507 3352 Uluslararası İlişkiler

4507 3353 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği

4508 4389 Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Çalışmaları

4478 4390 Uluslararası İşletme

4481 4391 Uluslararası İşletme Yönetimi

4478 8275 Uluslararası İşletmecilik

4478 9108 Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret

4485 3354 Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik

4485 9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi

4475 3355 Uluslararası Ticaret

4470 9282 Uluslararası Ticaret Ve Finans

4476 5131 Uluslararası Ticaret Ve Finansman

4478 3356 Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

4484 9009 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

4484 4393 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

4472 9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları

4018 8276 Urdu Dili Ve Pakistan Araştırmaları

4527 4395 Uygulamalı Matematik

4527 8277 Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar

4195 8140 Uygulamalı Resim Öğretmenliği

4223 8278 Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği

4557 8279 Uzay Bilimleri Ve Teknolojisi

4713 3358 Uzay Mühendisliği

4391 8280 Üfleme Ve Vurma Çalgılar / Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar / Üfleme Ve Vurmalı Çalgılar

4707 5132 Üretim Mühendisliği

4707 5140 Üretim Sistemleri Mühendisliği

4173 5133 Üstün Zekalılar Öğretmenliği

4607 6373 Veteriner

4321 8281 Viyola

4323 8282 Viyolensel / Viyolonsel

4391 9157 Vurma Çalgılar / Vurmalı Çalgılar

4325 8283 Vurma Sazlar

4671 8284 Yapı İşleri Öğretmenliği

4671 3359 Yapı Öğretmenliği

4673 3360 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

4674 8340 Yapı Tasarımı

4675 8285 Yapı Tasarımı Öğretmenliği

4670 4402 Yapı/İnşaat Ekonomisi

4180 4405 Yaygın Din Öğretimi Ve Uygulamaları

4365 7134 Yaylı Çalgılar

4379 7135 Yaylı Çalgılar Yapımı

4365 8183 Yaylı Sazlar

4533 5134 Yazılım Mühendisliği

4270 9142 Yeni Medya

4729 8287 Yer Teçhizat Bakım

4823 8288 Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği

4499 5143 Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları

4543 3361 Yönetim Bilişim Sistemleri

4431 8296 Yönetim Ve Organizasyon

4024 3362 Yunan Dili Ve Edebiyatı

4026 3376 Yunanca

4167 3363 Zihin Engelliler Öğretmenliği

4827 4408 Ziraat

4825 5135 Ziraat Mühendisliği

4831 8289 Zootekni / Zooteknik 

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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