EĞİTİM
09 Temmuz 2022 - 13:57

4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler

KPSS sınavı sonrası adaylar lisans tercihlerini yapmak için kılavuzu incelerken 4558 nitelik koduyla karşı karşıya kaldıklarında kodun ne anlama geldiğini ve taşıdığı özel şartını araştırıyorlar. Peki, 4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir? İşte 4558 nitelik kodu anlamı ve kod hakkında detaylı bilgiler..

EĞİTİM
09 Temmuz 2022 - 13:57
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4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler


2022 KPSS sınavı sonrası sınavdan başarılı puan alan adaylar lisans tercihlerin yaparken kılavuzda yer alan kod numaralarının ne anlama geldiğini sorguluyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına çıkan 4558 nitelik kodu çıkarken, nitelik kodunun anlamı ve taşıdığı özel şartın ne olduğu merak ediliyor.

4558 nitelik kodu nedir

4558 nitelik kodu nedir?



KPSS tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodları tercih yapacak olan adaylarda olması gerekli olan özelliklerle birlikte kurum tarafından aranılan şartları ifade eder.

4558 nitelik kodunun anlamı ise adayın 'Bilgi Teknolojileri' lisans programı mezunu olunması istenmesi anlamına gelir. KPSS lisans tercihi ile ilgili kılavuzda yer alan 4558 nitelik kodu sadece Bilgi Teknolojileri lisans programından mezun olanlar kullanabilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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