4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler







4558 nitelik kodu nedir?







2022 KPSS sınavı sonrası sınavdan başarılı puan alan adaylar lisans tercihlerin yaparken kılavuzda yer alan kod numaralarının ne anlama geldiğini sorguluyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına çıkan 4558 nitelik kodu çıkarken, nitelik kodunun anlamı ve taşıdığı özel şartın ne olduğu merak ediliyor.KPSS tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodları tercih yapacak olan adaylarda olması gerekli olan özelliklerle birlikte kurum tarafından aranılan şartları ifade eder. 4558 nitelik kodunun anlamı ise adayın 'Bilgi Teknolojileri' lisans programı mezunu olunması istenmesi anlamına gelir. KPSS lisans tercihi ile ilgili kılavuzda yer alan 4558 nitelik kodu sadece Bilgi Teknolojileri lisans programından mezun olanlar kullanabilir.