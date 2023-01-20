458 bin 615 sözleşmeliye kadro geliyor! Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi..







USUL VE ESASLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK







BAŞVURU 30 GÜN İÇİNDE YAPILACAK ATAMALAR 60 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

BELEDİYELERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMASI

Kanuna göre, İl Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında imam hatip vekili ve yönetici-müezzin vekili olarak açıkça görev yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar başkanlık tarafından ilan edilen yerlere imam hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanma hakkı tanınacak. Açıktan imam-hatip yardımcısı ve yönetici-müezzin yardımcısı olarak görev yapanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 30 gün içinde başvuruda bulunarak, halen geçerli olan memuriyet seçme sınavında yeterli puanı almaları ve sınavda başarılı olmaları gerekecek. Kamu kadrolarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurumlarına veya kuruluşlarına nakil isteyemeyecekler. Milli Eğitim Bakanlığı kontenjanından kaynaklanan yabancı uyruklu personel talebinin kadrolu öğretmen alımı ile karşılanamadığı durumlarda, yarı zamanlı görev yapacak öğretmenler, Adli Tıp Uzmanları, Devlet Konservatuarı sanatçılarının eğitmenleri, İstanbul Şehir Konservatuarı sanatçıları, yabancı ve yabancı bir takım kurumlarda görev yapacak personeller, ihtiyaç halinde belirli fakültelerde sözleşmeli olarak da istihdam edilebilecektir.Sözleşmeli personel seçimi, kendilerine ödenebilecek ücret tavanı, kıdem tazminatı tutarı, kullanılan izin gün sayısı, pozisyon unvanları, nitelikleri, sözleşme feshi, kadro iptali, yabancı kuruluşlarda istihdam edilen personel için istihdam hususları ve ayrı sözleşmeler, usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından karar verilecek. Bu fıkra çerçevesinde yabancı kuruluşlarda çalıştırılan sözleşmeli işçilerin hizmet akdinin şartları, zorunlu hallerde ifa sınırlaması yapılmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bu şekilde çalıştırılanlar, istisnai haller dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle sözleşmeleri kuruluşları tarafından feshedilmedikçe veya sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmedikçe kuruluşun sözleşmeli işçi kadrolarında çalıştırılamazlar. Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen hallerde, sözleşmenin sona erdiği tarihten veya sözleşmeyi yenilemezlerse sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıla kadar istihdam edemeyecekler. Devlet Memurları Kanununa tabi kamu idarelerinde, geçici çalıştırmaya gerek olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenen kadrolarda sözleşmeli işçi çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli işçilerden aynı işyerinde 3 yılını dolduranlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talep etmeleri halinde aynı unvana sahip olarak memur şeklinde atanırlar. Görev unvanları ile aynı unvana sahip olmayan kişilerin atanacakları kadrolara Başkan tarafından karar verilir. Bu çalışan, kişisel sağlık ve güvenlik nedenleri dışında 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Devlet memurluğuna atanan kişi eski görevinde en az 1 yıl daha görev yapar. Bu kapsamda, sözleşmeli kadro kadrolarında kamu kadrolarına atananların, sürece göre yükseltilebilecekleri düzeyi aşmamak kaydıyla hizmet koşulları, eğitim düzeyleri, bu süreçte değerlendirilecektir. Devlet memuru olarak atananlar, atandıkları personelin parasal ve sosyal haklarından atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yararlanırlar ve daha önceki görevlerde almış oldukları parasal ve sosyal hakları kendilerine iade edilmez. Bu kapsamda kamu hizmeti kadrolarına atananlara kıdem tazminatı ödenmeyecek.Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kararnamelerin bir yıldan az sürede, yın veya haftanın belirli günlerinde veya günün belirli saatlerinde kısmi zamanlı olarak çalışanlar ile araştırma araştırmalarında çalışanlar hariç yükseköğretim kurumlarının geliştirme ve geliştirme projeleri, proje süresi ile sınırlıdır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı bir şekilde başvurmaları halinde, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli memurlar ve sözleşmeli memurlar, kamu hizmeti kadrolarına atanacak. Yerel yönetimlere devredilen personel yalnızca yerel yönetimler arasında aktarılabilir. 4B sözleşmeli işçiler ile memur kadrolarına atanan kurum mevzuatına göre çalıştırılan sözleşmeli işçiler, sözleşmeli vekillik süresi de dahil olmak üzere 4 yıl daha tek bir yere atanmazlar. Dört yıllık bir süre için, bir kamu kurumunda bordroya atanmadan önce uymak zorunda oldukları kanuna göre hareket etme hakkına sahip kişilerin işyeri, usul ve süreler zaman zaman değiştirilebilir. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli işçiler memur olabilecek. Devlet Memurluğu Kanununa göre 4B sözleşmeli kadro kadrolarında yer alan çalışanların bir kısmı yetkili oldukları kurum veya kuruluştan, bir kısmı da devletin belirleyeceği İşverenin belirleyeceği memuriyet kadrolarında istihdam edilecek. İllerin özel idare büroları, merkeze bağlı il ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare teşkilatlarında çalışan ve genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli işçi olarak yaptıkları işe göre kendi takdirlerine göre kamu hizmetine nakledilirler. 30 gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bu hükmün yürürlüğe girmesini takiben 60 gün içinde kuruluşları tarafından aday gösterilir. Kanuna göre 28 Kasım 2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, atama, ücretsiz izin. Bu kişilerin başvuru ve atamaları için son tarih, göreve döndükleri tarihten itibaren başlar.Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin atamaları KPSS ile yapılacak. Böylece sözleşmeli personel alımında ilk kez kamu çalışanı alım işlemlerini yürütmek zorunda kalınacaktır. 3 yıllık sözleşme süresini tamamlayanlar, talep etmeleri durumunda sözleşmeli çalıştırılmalarına göre memuriyet kadrolarına atanırlar. Bu kapsamda kamu kadrolarına atananlar 1 yıl süre ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmezler. Sözleşmeli kadrolarda geçirdikleri hizmet süresi, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri bir niteliği aşmamak kaydıyla, kazandıkları aylık derece ve hakların tespitinde değerlendirilir. Sağlık Bakanlığı'nda açıktan ebe ve işyeri hemşiresi olarak görev yapanların da bordrolu çalıştırılmaları sağlandı. Buna göre, ebe, işyeri hemşiresi olarak açıkta çalışan ve kanunda belirtilen genel şartları taşıyanlar, kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde Bakanlıkça ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. Bu maddeye göre, bir kamu görevlisi kadrosuna atanan kişi 4 yıl süreyle başka bir kamu kurum veya kuruluşuna nakledilemez.