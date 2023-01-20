458 bin 615 sözleşmeliye kadro geliyor! Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi..

Kanuna göre, İl Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında imam hatip vekili ve yönetici-müezzin vekili olarak açıkça görev yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar başkanlık tarafından ilan edilen yerlere imam hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanma hakkı tanınacak. Açıktan imam-hatip yardımcısı ve yönetici-müezzin yardımcısı olarak görev yapanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 30 gün içinde başvuruda bulunarak, halen geçerli olan memuriyet seçme sınavında yeterli puanı almaları ve sınavda başarılı olmaları gerekecek. Kamu kadrolarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurumlarına veya kuruluşlarına nakil isteyemeyecekler. Milli Eğitim Bakanlığı kontenjanından kaynaklanan yabancı uyruklu personel talebinin kadrolu öğretmen alımı ile karşılanamadığı durumlarda, yarı zamanlı görev yapacak öğretmenler, Adli Tıp Uzmanları, Devlet Konservatuarı sanatçılarının eğitmenleri, İstanbul Şehir Konservatuarı sanatçıları, yabancı ve yabancı bir takım kurumlarda görev yapacak personeller, ihtiyaç halinde belirli fakültelerde sözleşmeli olarak da istihdam edilebilecektir.
USUL VE ESASLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK
Sözleşmeli personel seçimi, kendilerine ödenebilecek ücret tavanı, kıdem tazminatı tutarı, kullanılan izin gün sayısı, pozisyon unvanları, nitelikleri, sözleşme feshi, kadro iptali, yabancı kuruluşlarda istihdam edilen personel için istihdam hususları ve ayrı sözleşmeler, usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından karar verilecek. Bu fıkra çerçevesinde yabancı kuruluşlarda çalıştırılan sözleşmeli işçilerin hizmet akdinin şartları, zorunlu hallerde ifa sınırlaması yapılmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bu şekilde çalıştırılanlar, istisnai haller dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle sözleşmeleri kuruluşları tarafından feshedilmedikçe veya sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmedikçe kuruluşun sözleşmeli işçi kadrolarında çalıştırılamazlar. Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen hallerde, sözleşmenin sona erdiği tarihten veya sözleşmeyi yenilemezlerse sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıla kadar istihdam edemeyecekler. Devlet Memurları Kanununa tabi kamu idarelerinde, geçici çalıştırmaya gerek olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenen kadrolarda sözleşmeli işçi çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli işçilerden aynı işyerinde 3 yılını dolduranlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talep etmeleri halinde aynı unvana sahip olarak memur şeklinde atanırlar. Görev unvanları ile aynı unvana sahip olmayan kişilerin atanacakları kadrolara Başkan tarafından karar verilir. Bu çalışan, kişisel sağlık ve güvenlik nedenleri dışında 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Devlet memurluğuna atanan kişi eski görevinde en az 1 yıl daha görev yapar. Bu kapsamda, sözleşmeli kadro kadrolarında kamu kadrolarına atananların, sürece göre yükseltilebilecekleri düzeyi aşmamak kaydıyla hizmet koşulları, eğitim düzeyleri, bu süreçte değerlendirilecektir. Devlet memuru olarak atananlar, atandıkları personelin parasal ve sosyal haklarından atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yararlanırlar ve daha önceki görevlerde almış oldukları parasal ve sosyal hakları kendilerine iade edilmez. Bu kapsamda kamu hizmeti kadrolarına atananlara kıdem tazminatı ödenmeyecek.