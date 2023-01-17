Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu sözleşmeli personeller için ilk mesai sözleşmelerini tamamladı. Meclis, binlerce sözleşmeli işçinin kadroya geçme yönetmeliği önerisini kabul etti. 458 bin kişİyi dorudan etkileyecek olan yönetmelik 28 Kasım 2022'den önce göreve gelenlere doğrudan kadro hakkı veriyor. Edinilen bilgilere göre, kadroya geçiş başvurularında kadroya geçiş değişikliği başvuru süresi bir aydır. Kadroya atanan kişiler, terfi ve atamalar da dahil olmak üzere tüm haklardan yararlanır. İtiraz hakkı bir yıl sonra verilir.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 00:36
458 binden fazla işçiye kadro istihdamı sağlayan yönetmelik Meclis'ten geçti!
Yüzbinlerce sözleşmeli personelin işe alınmasına yönelik bir yasa tasarısı, Kongre'nin Planlama ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. 28 Kasım 2022 öncesi işe girmiş olan beklemeden kadro işgücüne katılabilecek. 458 binden fazla çalışana istihdam olanağı sağlayan yönetmelik, Genel Kurul'da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 00:36