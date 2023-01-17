458 binden fazla işçiye kadro istihdamı sağlayan yönetmelik Meclis'ten geçti!













SÖZLEŞMELİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu sözleşmeli personeller için ilk mesai sözleşmelerini tamamladı. Meclis, binlerce sözleşmeli işçinin kadroya geçme yönetmeliği önerisini kabul etti. 458 bin kişİyi dorudan etkileyecek olan yönetmelik 28 Kasım 2022'den önce göreve gelenlere doğrudan kadro hakkı veriyor. Edinilen bilgilere göre, kadroya geçiş başvurularında kadroya geçiş değişikliği başvuru süresi bir aydır. Kadroya atanan kişiler, terfi ve atamalar da dahil olmak üzere tüm haklardan yararlanır. İtiraz hakkı bir yıl sonra verilir.Belediye müteahhitleri de düzenlemeye tabidir. Kanun çıktıktan sonra KPSS gereklilikleri yerel yönetimlerde uygulanacaktır. Ebe Vekilleri ve Hemşire Yardımcıları, İmam Hatip Vekilleri ve Müezin Kayyumları da yetkisine dahildir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sözleşme imzalayanlar 3 yıl sonra kadroya geçebilir. Çalışmak istemeyen sözleşmeli işçilerin hakları, faaliyetlerine son verilinceye kadar özel olarak korunur. Yönetmeliğin bu hafta içerisinde Genel Kurul'da görüşülerek yürürlüğe girmesinin beklenildiği bildirildi.