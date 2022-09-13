467 bin TL’ye ev kaldı mı diyenler... Ziraat Bankası yeni konutlarını satışa çıkardı!







Ziraat Bankası ihale sürecine onay verdi





Ziraat Bankası dubleks konut içinde satış başlattı







Ziraat Bankası yeni gayrimenkuller ile oldukça dikkat çekerken yeni haftada satışa sunulacak olan icralık konutların sayısında artış gösterdi. Satışa çıkaracağı konutlar hakkındaki tüm detayları kamuoyu ile paylaşan Ziraat Bankası satışa sunduğu uygun fiyatlı 2 konut için de bilgilendirme yaptı. Banka tarafından yapılan açıklamalarda satışa sunulan 2 konutun da Kocaeli’nde olduğu öğrenildi. Yoğun ilgi gören konutlar hakkında araştırmalar devam ederken akıllara takılan sorulara yanıt Ziraat Bankası’ndan geldi. İşte Ziraat Bankası konutları hakkında merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Ziraat Bankası satışa sunduğu 2 konut için açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nde bulunan ve satışa sunulan ilk gayrimenkul apartman dairesi olduğunu açıklayan banka atışa sunulan apartman dairesinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Erenler Mahallesi'nde yer aldığını duyurdu. Satışa sunulan konutun genişliğinin 75 metrekare olduğu bildirilirken bankanın yayınladığı ihale ilanı da açıklandı. Bununla birlikte satışta olan konut için uygun biri ihale başlangıç Bedeli belirlenirken bu bedelin 467 bin TL olduğu açıklaması yapıldı.Ziraat Bankası'na satışa çıkarttı konutlar yoğun ilgi görürken Kocaeli'nde bulunan iki yapı hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Ziraat Bankası vatandaşların merak ettiği tüm soruları yanıtladı. Ziraat Bankası tarafından satışa konulan 2. konutun da Kocaeli'nde olduğu aktarıldı. Satışa konulan 2 konut Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde yer aldığı açıklandı. Ziraat Bankası konut hakkındaki tüm detayları paylaştı. Konut tipi olarak dubleks olan bu yapının bir apartmanda yer aldığı söylendi. Kullanım alanı olarak 161 metrekare olduğunu açıklayan Ziraat Bankası satışa sunulan dubleks konutun ihaleye 1 milyon 275 bin TL'den girdiğini açıkladı.