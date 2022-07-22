DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 16:36

47 yıl önce korkunç bir cinayet işleyen katil havalimanında yakalandı!

Bundan tam 47 sene önce 1975 senesinde 19 yaşındaki Lindy Sue Biechler'in cesedi bulunmuştu. 47 senedir aydınlatılamayan cinayet katilin DNA'sından bulundu. Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 16:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
47 yıl önce korkunç bir cinayet işleyen katil havalimanında yakalandı!


47 sene önce öldürülen 19 yaşındaki Lindy Sue Biechler'in katili havalimanında kahve içen katilin DNA'sından yakaladı. Peki katil neler söyledi? Lindy Sue Biechler cinayeti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Lindy Sue Biechler cinayeti

Bundan 47 sene önce 5 Aralık 1975 tarihinde 19 yaşında olan Lindy Sue Biechler Pensilvanya'da evinde ölü olarak bulunmuştu. Bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan gnç kadının boynunda, göğsünde, karnında ve sırtında tam 19 bıçak darbesi vardı. Katil bıçağı Sue'nun boynunda bırakarak olay yerinden ayrılmıştı. Genç kadını öldüren bıçak ise kendi evine ait bir bıçak çıkmıştı. Tüm çalışmalara ve DNA eşleştirmelerine rağmen katilin izine rastlanamamıştı. Yetkililer eski dosyaları tekrardan inceledi ve gelişen teknolojiyle genç kadının iç çamaşırından elde edilen DNA örneğini incelenmesi için gönderdiler. 



Lindy Sue Biechler Katili Bulundu

Yöntem ile ortaya çıkan DNA Güney İtalya'da yaşayan Gasperina kasabasında yaşamakta olan aile ile eşleştirildi. 1975 senesinde yalnızca genç kadının öldürüldüğü bölgedeki aileleri inceleyen yetkililer David Sinopoli isimli 48 yaşındaki adamın bu aile ile bir bağı olduğunu anladı. Yetkililer katil zanlısını takip etti ve Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda katil zanlısının içip çöpe attığı kahve bardağını fark etti. Kahve bardağında bulunan DNA ile Sue üzerinden bulunan DNA'lar eşleştirildi. Sinopoli ise DNA eşleşmelerinin ardından geçen Pazar günü tutuklandı ve 25 Temmuz günü mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Son Haberler
Rapçi olarak tanınan Çakal otelin önünde silahlı saldırıya uğradı: Ekibinden bir kişi yaralandı!
Rapçi olarak tanınan Çakal otelin önünde silahlı saldırıya uğradı:...
Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatağında iç çamaşırı ile verdiği poz takipçilerini ikiye böldü! İşte o kareler...
Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine...
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında...
Kerimcan Durmaz Ece Erken'den şikayetçi oldu! Ece Erken için şok karar! Ece Erken 3 yıl 9 ay'a kadar hapis istemi ile yargılanacak
Kerimcan Durmaz Ece Erken'den şikayetçi oldu! Ece Erken için şok karar!...
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik...
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza...
Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı bir hayli yükseltti!
Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı...
Konya’da eski nişanlısının kimyasal sıvı saldırısına uğrayan genç kızın hayatı karardı
Konya’da eski nişanlısının kimyasal sıvı saldırısına uğrayan...
Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!
Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!
Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam...
Vakalarda inanılmaz artış! Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı
Vakalarda inanılmaz artış! Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları, filmleri ve rol aldığı yapımlar
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları,...
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği ne? Sibel Ülker'in hayatı ve biyografisi..
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı! 40kilo veren Gizem Tuncer verdiği pozlar ile büyüledi...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı!...
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri...