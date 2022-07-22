47 yıl önce korkunç bir cinayet işleyen katil havalimanında yakalandı!







Lindy Sue Biechler cinayeti







47 sene önce öldürülen 19 yaşındaki Lindy Sue Biechler'in katili havalimanında kahve içen katilin DNA'sından yakaladı. Peki katil neler söyledi? Lindy Sue Biechler cinayeti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bundan 47 sene önce 5 Aralık 1975 tarihinde 19 yaşında olan Lindy Sue Biechler Pensilvanya'da evinde ölü olarak bulunmuştu. Bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan gnç kadının boynunda, göğsünde, karnında ve sırtında tam 19 bıçak darbesi vardı. Katil bıçağı Sue'nun boynunda bırakarak olay yerinden ayrılmıştı. Genç kadını öldüren bıçak ise kendi evine ait bir bıçak çıkmıştı. Tüm çalışmalara ve DNA eşleştirmelerine rağmen katilin izine rastlanamamıştı. Yetkililer eski dosyaları tekrardan inceledi ve gelişen teknolojiyle genç kadının iç çamaşırından elde edilen DNA örneğini incelenmesi için gönderdiler.Yöntem ile ortaya çıkan DNA Güney İtalya'da yaşayan Gasperina kasabasında yaşamakta olan aile ile eşleştirildi. 1975 senesinde yalnızca genç kadının öldürüldüğü bölgedeki aileleri inceleyen yetkililer David Sinopoli isimli 48 yaşındaki adamın bu aile ile bir bağı olduğunu anladı. Yetkililer katil zanlısını takip etti ve Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda katil zanlısının içip çöpe attığı kahve bardağını fark etti. Kahve bardağında bulunan DNA ile Sue üzerinden bulunan DNA'lar eşleştirildi. Sinopoli ise DNA eşleşmelerinin ardından geçen Pazar günü tutuklandı ve 25 Temmuz günü mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.