470 memuru kapsıyor: 25 yıl çalışanın emekli aylığına 2 bin 115 lira ek ödeme!













LİSE MEZUNU DA VAR

Tüm memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesi memurlar, amirler, teknisyenler, veri hazırlama operatörleri ve 3600 Ek Göstergeler Kuralı kapsamına girmeyen diğer tüm birinci sınıf personel için kullanılacak. Ağırlıklı olarak 470 binden fazla memurun yararlandığı program, 53 bin liradan başlayan ikramiye artışlarıyla birlikte 25 yıl çalışan işçilerin emekli maaşına yaklaşık olarak 2 bin 115 lira zam yapıyor. Geçen yıl çıkarılan ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ek plaka yönetmeliği, 1. derece dağcılar için ek plakaları 600 puan artırdı.Öğretmenler, polisler, hemşireler ve okul yöneticileri gibi bazı meslekler 2200 ya da 3000'den 3600'e yükseldi. Ek endeksi 3000'den 3600'e yükselen 25 yıl boyunca çalışanların emekli maaşı yaklaşık olarak 2 bin 115 lira, 30 yıl kıdemi olan çalışanın emekli maaşı ise 2 lira artarak 240 lira oldu. Çıkarılan mevzuatla ek göstergeleri artırılanlar da bu artıştan yararlanacak.Tüm çalışanlar ek bir önemli rakam artışından yararlanır. Yardımcı hizmet sınıfına giren ve ek göstergesi olmayanlar için 600 ek gösterge verilecektir. Yapılan anlaşmalar ortaokul, lise ve önlisanslardan mezun olanların cebine yansıdı. 2 yıllık polis akademisi mezunları, güvenlik görevlileri ve jandarma mensupları da yararlanıyor.