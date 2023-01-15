4757'ye bir SMS gönderene anında 150 TL indirim! Bu yaş aralığındaki gençlere trink ödeme başladı: Bankkart'ı olana para çok!

Kamu bankası, gençlerin kredi
kartı başvurularına özel bir indirim sunuyor. İlk alışverişinizde 150 TL'lik bir indirim sizi bekliyor. Ayrıntıları haberimizde inceleyin.
BANKA GENÇLERİ UNUTMADI! KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPANA İLK ALIŞVERIŞTE 150 TL İNDİRİM!
Ziraat Bankası, gençler için özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya ile yeni kredi kartı çıkartacak gençler ayrıca alışverişlerinde indirim hakkına sahip olacaklar. Bu sayede bonuslarla birlikte daha az para ödeme fırsatını değerlendirebilecekler. Peki bu nasıl mümkün olacak?
KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPANLARA HEDİYE!
Bankkart Genç Kredi Kartı başvurusu yapanlar, Ziraat Bankası tarafından sunulan pek çok fırsattan yararlanabiliyor. Özellikle, alışverişlerde 150 TL'ye kadar indirim hakkı sunulması müşteriler için cazip bir avantajdır. Bonus hakkınızı alışverişlerde kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANACAK?
Bankkart kredi kartı kampanyasından yararlanmak için SMS veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak isterseniz, GENC150 yazıp 4757'ye SMS atabilirsiniz. Bu şekilde başvurunuz değerlendirilecektir ve yapacağınız ilk alışverişte 150 TL'ye kadar indirim uygulanacaktır. Bu nedenle, ilk alışveriş kuralını unutmayın. Bu kampanya sadece yeni müşteriler için geçerlidir ve sadece Bankkart kredi kartı başvurusunda geçerlidir.