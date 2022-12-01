4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son tarih 31 Aralık







Bankkart ile harcayan 150 TL kazanacak







Aralık ayının başlamasıyla birlikte bankaların kampanyaları da güncellendi. Kasım ayında birçok kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldüren Ziraat Bankası, Aralık ayında da birbirinden kazançlı kampanyalarıyla cepleri rahatlatacak. Bankkart kartı olanlar için yapılan duyuruda, kartları ile yapacakları alışverişlere 150 TL Bankkart Lira verileceği duyuruldu.Ziraat Bankası’nın Aralık ayı kampanyaları duyuruldu. Buna göre Bankkart anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinden yapılan 300 TL ve üzeri her alışverişe 25 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira kazanma şansı bulunuyor.Kampanyanın 1 Aralık 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilirken kampanya ile Bankkart Lira kazanabilmek için mutlaka katılım sağlamak gerekiyor. Bankkart market kampanyasına katılabilmek için Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr adresinden ‘Kampanyaya Katıl’ butonuna tıklayabilir ya da cep telefonlarınızdan MARKET150 yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz.Bankadan yapılan açıklamaya göre, market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri işyerlerinden yapılacak 300 TL ve üzeri her alışverişe 25 TL Bankkart Lira verilecek. Bu alışverişler, aynı gün aynı işyerinden yapıldığında işlemlerden yalnızca ilki kampanya kapsamına dahil ediliyor. İnternet üzerinden yapılan e-ticaret işlemleri kampanya kapsamı dışında bulunuyor. Market alışverişlerinden kazanılan Bankkkart Liralar müşterilerin kartlarına anında yükleniyor. Bu kampanyadan en fazla 150 TL kazanabilirken Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmiyor. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda da kazanılan Bankkart Liralar geri alınıyor. Eğer bakiye bulunmuyorsa elde edilen puan tutarı bir sonraki ayın ekstresine borç olarak yansıtılıyor. Market alışverişlerinde 150 TL kazanmak için hemen cep telefonunuzdan kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya için son tarih 31 Aralık olarak duyuruldu.