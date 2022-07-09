Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyenler 2022 KPSS sınavına girerek iyi bir puan almak için ter döktüler. Sınavdan başarılı puan alan adaylar ise yayınlanan tercih kılavuzunda aldıkları puanlara göre tercih yapmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bir takım nitelik kodlarıyla karşılaşan adaylar, kodların ne anlama geldiğini ve özel şartların ne olduğunu araştırıyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına 4797 nitelik kodu çıkarken, 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor.
EĞİTİM
09 Temmuz 2022 - 13:57
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
KPSS sınavına girdikten sonra yayınlanan tercih kılavuzunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar karşılarına çıkan alan kodlarının anlamlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda 4797 nitelik kodunun ne olduğu da ve 4797 özel şatın ne anlama geldiği sorgulanıyor.
EĞİTİM
09 Temmuz 2022 - 13:57