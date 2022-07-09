4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler













4797 nitelik kodu nedir?

4797 özel şartı nedir, anlamı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyenler 2022 KPSS sınavına girerek iyi bir puan almak için ter döktüler. Sınavdan başarılı puan alan adaylar ise yayınlanan tercih kılavuzunda aldıkları puanlara göre tercih yapmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bir takım nitelik kodlarıyla karşılaşan adaylar, kodların ne anlama geldiğini ve özel şartların ne olduğunu araştırıyorlar. Bu kapsamda adayların karşısına 4797 nitelik kodu çıkarken, 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor.KPSS sınavı sonrası yayımlanan lisans tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodları tercih işlemi yapacak olan adaylarda olması gerekli özellikleri ve adayda aranan şartları ifade eder. Nitelik kodlarıyla birlikte tercih yapılması istenen adayların tek tek şartlarını sıralamak yerine belirtilen kodları kullanılarak benzer şartları taşıyan pozisyonları birleştirmek ve aynı zamanda da dil bilgisi kalabalığı oluşmaması için kullanılmaktadır.4797 nitelik kodunun anlamı 'Beslenme ve Diyetetik' lisans programı mezunu olunması anlamını taşır. Özetlemek gerekirse KPSS lisans tercih kılavuzunda yer alan 4797 nitelik kodu yalnızca Beslenme ve Diyetetik lisans programında mezun olan adaylar tercih edebilir.