48 bin 500 yıldır uyuyan 'zombi' virüs yeniden uyandırıldı!







48 BİN 500 YILDIR DONMIŞ ZOMBİ VİRÜSÜ UYKUDAN UYANIYOR







BİLİM İNSANLARI VİRÜSÜ CANLANDIRIYOR

Dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmeye devam ettiği iyi bilinmektedir. Bilim adamları, özellikle kutuplarda sıcaklıklardaki hızlı artıştan büyük endişe duyuyorlar. Küresel ısınmanın insanlar da dahil olmak üzere birçok türü tehdit etmesine ek olarak, daha önce öngörülemeyen başka sorunların ortaya çıkabileceği endişesi doğuyor. Bilim adamları, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın donmuş virüsleri hayata döndürebileceğini ve çeşitli hastalıkları yayabileceğini söylüyor.Bilim adamları, Kuzey Kutbu permafrostunda 48 bin 500 yıldır mahsur kalan bir 'zombi' virüsünün geri dönüş yapabileceği konusunda uyardılar.Kuzey Kutbu'nda sıcaklıklar önemli ölçüde arttı ve Dünya yüzeyinin altındaki permafrost tabakası olan permafrost şimdiden eriyor. Araştırmacılar şimdi, hapsolmuş bakteri ve virüslerin insanlar için ne tür riskler oluşturduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Bilim adamları, daha öncesinde bilinmemiş olan eski bir virüsün dirilmesinden kaynaklanan bitki, hayvan ya da insanlarda görülebilecek hastalıklar durumunda durumun çok daha yıkıcı olduğu ve hızlı tedavilerin olmadığı konusunda uyarıyorlar. Eriyen Sibirya permafrostu, şimdiden ren geyiği şarbonu salgınlarıyla ilişkilendirildi. Bunun nedeni, Sibirya'daki aşırı sıcak yazların hayvan mezarlığında eskimiş şarbon sporlarının tekrar ortaya çıkmasına neden olmasıdır.Bu son çalışmada kapsamında Fransa'dan bir araştırmacı olan Jean-Michel Clavery ve ekibi, 27.000 yıllık permafrost örneklerinde bulunan dev virüs formları (pisovirüsler) dahil olmak üzere birçok antik virüsü dondurarak yerden ayırıp canlandırabildiğini bildirdi. Donmuş virüslerin bırkatığı etkileri incelemeye alan bilim insanları, canlanan virüslerin günümüz ilaçları tarafından kolayca yenildiğini ve hiçbir tehlike oluşturmadığını söylüyor. Ancak kontrolden çıkmış bir virüs insanları tehdit edebilir. Güvenlik nedeniyle Clavery ve ekibinin hayvanlar ya da insanların yerine tek hücreye sahip olan amipleri hedefte tutan tarih öncesindeki virüsleri yeniden canlandırmaya çalışıyıorlar. Diğer Rus bilim adamları şimdi permafrostta korunan mamut, yünlü gergedan ve tarih öncesi at fosillerinden elde edilen bir "paleovirüse" odaklanıyorlar. Bilim insanları, binlerce yıl önce donmuş bir virüsün küresel ısınma nedeniyle tekrar hayata dönebileceği konusunda şu ifadeleri kullanarak uyarıda bulundu: "Bu virüslerin dış koşullara (ultraviyole, oksijen, ısı) maruz kalmasının ardından ne kadar sürede bulaşıcı kalacağını ve o bölgede uygun bir konakçı ile karşılaşıp bulaşma ihtimalinin ne denli lacağını tahmin edebilmek henüz mümkün değil. Tek bildiğimiz, küresel ısınma hızlandıkça daha fazla virüsle karşılaşacağımız.”Araştırmacılar, bu tür olasılıkların filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini ancak küresel ısınmayla birlikte bir salgın olasılığının her geçen gün arttığını söylüyor. Bunun en büyük örneği, Rusya, Kanada ve Alaska boyunca uzanan ve sanayileşme başlangıcından bu güne karbon içeriği üç katına çıkan, fakat iklim değişikliklerinden dolayı erime gösteren permafrost yani donmuş topraklardır. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler bilim komitesine göre, permafrost 2100 yılına kadar 1/4 oranında azalma gösterecek. Bunun da donmuş virüsün tekrar ortaya çıkması demektir. 100.000 yıl öncesine dayanan bu ölümcül virüsler, uzun yıllardır Kuzey Kutbu permafrostunda bulunuyor ve bu topraklar artık son buzul çağından bu yana ilk kez erimeye başlıyor.