Yıllarca çalıştıktan sonra hayatını emekli olarak devam ettirmek isteyen milyonlarca çalışan, 'Nasıl erken emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan bazı şartları taşıyanlar yapılan bazı hesaplamalarla emeklilik yaşlarını 6 yıl öncesine çekebiliyorlar. 48-49-50 yaşında emeklilik dilekçelerini vermek isteyenlerin ise SGK'Nın belşirlediği 2 şartıl mutlaka yerlerine getirmeleri gerekiyor. SGK'nın şartlarından birisi olan borçlanma durumunda 1 gün bile emekli olmak için yetebiliyor. Yani; 1 gün borçlanma çalışana emeklilik hakkı verebiliyor. İşte; 48-49-50 yaşında emekli dilekçesi verebilmek için yapılması gerekenler..
EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 11:38
48 ile 51 yaş arası emekli olmak isteyenler dikkat! Emekliliği 6 yıl erkene çeken formül
Emekli olmanın hayalini kuranlar erken emekli olabilmek için hazırlanan formülleri sürekli araştırıyorlar. SGK'nın açıkladığı bazı şartlara göre ise çalışanlar bazı durumlarda emeklilik yaşlarını 6 yıl geriye çekebiliyorlar. Bu statü kadın ve erkek çalışanlarda değişiklik gösterebiliyor. İşte, 48 ile 51 yaş arası emekli olmak isteyenlere emekliliklerini 6 yıl öncesine çekecek formül..
EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 11:38