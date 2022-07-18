EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 11:38

48 ile 51 yaş arası emekli olmak isteyenler dikkat! Emekliliği 6 yıl erkene çeken formül

Emekli olmanın hayalini kuranlar erken emekli olabilmek için hazırlanan formülleri sürekli araştırıyorlar. SGK'nın açıkladığı bazı şartlara göre ise çalışanlar bazı durumlarda emeklilik yaşlarını 6 yıl geriye çekebiliyorlar. Bu statü kadın ve erkek çalışanlarda değişiklik gösterebiliyor. İşte, 48 ile 51 yaş arası emekli olmak isteyenlere emekliliklerini 6 yıl öncesine çekecek formül..

EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 11:38
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48 ile 51 yaş arası emekli olmak isteyenler dikkat! Emekliliği 6 yıl erkene çeken formül


Yıllarca çalıştıktan sonra hayatını emekli olarak devam ettirmek isteyen milyonlarca çalışan, 'Nasıl erken emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan bazı şartları taşıyanlar yapılan bazı hesaplamalarla emeklilik yaşlarını 6 yıl öncesine çekebiliyorlar. 48-49-50 yaşında emeklilik dilekçelerini vermek isteyenlerin ise SGK'Nın belşirlediği 2 şartıl mutlaka yerlerine getirmeleri gerekiyor.

SGK'nın şartlarından birisi olan borçlanma durumunda 1 gün bile emekli olmak için yetebiliyor. Yani; 1 gün borçlanma çalışana emeklilik hakkı verebiliyor. İşte; 48-49-50 yaşında emekli dilekçesi verebilmek için yapılması gerekenler..



Erken emeklilik şartları

Borçlanma yoluyla emeklilik yaşını erken tarihe çekin

Şayet 1999 yılı öncesi çalışma hayatına başladıysanız önümüzdeki yıllarda emekli olma şansını elde edebiliyorsunuz. Emekli olma yaşını erkene almak isteyen çalışanlar ise SGK'nın sunduğu borçlanma yoluyla bu hakka sahip olabiliyorlar. Kadın ver erkek çalışanlarda değişiklik gösteren bu şart ise erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğu borçlanmasıdır.

Erkek çalışan askerliğini er vaya erbaş olarak yaptıysa, ya da subay okullarında eğitim gördüyse, geçen süreleri emekli olurken kullanabiliyorlar. Burada kullanılacak olan emeklilik süresi ise dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır.

Kadın çalışanlarda ise erken emeklilik için doğum borçlanması uygulaması gerçekleştirilebilir. Kadınlar her çocuk başına 2 yıl erken emeklilik fırsatı yakalarken 3 çocuğa kadar geçerli olan bu kural da kadın çalışan emekliliğini 6 yıl geriye çekme hakkında sahip olabiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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