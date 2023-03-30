





İŞ BANKASINDAN ALIŞVERİŞ KAMPANYASI







48 saat içerisinde başvuru yapan 2000 TL para alacak! Bankadan duyuru yapıldı: Milyonlarca kişi yararlanacak. İş Bankasından ramazan ayına özel duyuru yapıldı. Buna göre İş Bankası kart sahipleri yapacakları alışverişlerde 600 TL'er hediye para kazanacak. Kampanyanın detayları ve koşulları haberimizde...İş Bankası müjdesini verdi. Ramazan ayına özel hazırladıkları kampanyada ise o detay dikkat çekti. Market alışverişleri için geçerli olacak 600 TL'lik hediye para verilecek. 30 nisan tarihine kadar geçerli olacak bu ödemeler için elinizi çabuk tutun. Bu fırsat kaçmaz. İşte diğer ayrıntılar...İş Bankası kart sahipleri, İş Bankası kartı olanlar market alışverişlerinden MaxiPuan kazanacaklar. İş Bankasından ramazan ayına özel kampanya müjdesi geldi. Kampanya 20 mart ve 30 nisan tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre; Maximum Kart ve Maximum kart ile anlaşmalı marketler üzerinden bir seferlik yapılan 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişlerinizden sonra diğer farklı günler için yapacağınız 400 TL ve üzeri her peşin alışveriş için 40 TL, dilediğiniz taktirde MaxiMil olarak da kullanılabilecek toplam 600 TL MaxiPuan kazanılacak. Maximum Mobil ile İş Cep'te “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyaya “KATIL” seçeneğine tıklayarak katılmanız yeterli bulunacaktır. Katılım için kampanya dönemi içerisinde alışverişten önce ya da alışverişten sonra yapabileceksiniz.