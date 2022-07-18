MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 16:36

48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!

48 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Şebnem Dönmez'in sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafları büyük yankı uyandırdı. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 16:36
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48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!


Sevilen oyuncu Şebnem Dönmez sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başaran Şebnem Dönmez'in sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımları olay yarattı. Şebnem Dönmez'in paylaşımlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şebnem Dönmez

Şebnem Dönmez 1974 senesinde Almanya'da dünyaya gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu ilk olarak oyunculuk deneyimine 1990 senesinde başlamıştır ve 1991 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında aldığı birincilikle güzelliği tescillenmiştir. 1994 senesinde Bir Demet Tiyatro'da yer alan Dönmez, 1996 senesinde Murat Başoğlu ile birlikte Sabah Şekerleri programını sunmuş ve seyircinin ikilinin uyumunu beğenmesi üzerine Star TV ekranlarında Görevimiz Tehlike adlı programı sunmaya devam etmişlerdir. 1998 senesinde ise Şebnem Dönmez Cumartesi Gecesi Ateşi programında sunuculuk yapmıştır. Güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Aslı ile Kerem dizisinde olmuş, film deneyimini ise 2002 senesinde Kolay Para filmi ile yaşamıştır. 2007 senesinde Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyununda yer alan Dönmez, Medcezir dizisiyle kariyerini iyice yükseğe taşımıştır. 



Şebnem Dönmez Bikinili Paylaşımları

Günümüzde ise Yasak Elma dizisinde oynayan Şebnem Dönmez oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Ezel Akay ile 2004 senesinde evlenmiş ve 2007 senesinde yollarını ayırmışlardır. Şebnem Dönmez'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafları ise genç kızlara taş çıkarttığı yorumlarını almasına neden olmuştur. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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