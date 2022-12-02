4A 4B 4C çalışanları ve emeklilerinin gözü o tarihte! Maaşlara 1200 TL ek zam müjdesi geliyor!







Memur zamlarında ilk 4 aylık zam belli oldu







2023’te en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Türkiye’deki milyonlarca kişi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek enflasyon rakamları için Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla Ocak 2023’te uygulanacak zam oranı belli olacak. Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK’in resmi internet sitesinde ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı ile asgari ücret zammı için daha önce umut veren bir açıklama yapmıştı. Açıklamalarına göre, maaşlara enflasyon rakamlarının altında zam yapılmayacak ve hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı aylık yüzde 3,54 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 olurken memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da belli olmaya başladı. Veriler doğrultusunda 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zam alması kesinleşti. Kasım ve Aralık ayının enflasyonları da açıklandıktan sonra maaş zam oranı kesinleşmiş olacak. Enflasyon farkına ek olarak ek gösterge ile gelen artış ile de maaşlar daha da artacak.2022 yılının son 4 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli aylığı BağKur için 4 bin 197 liradan 4 bin 652 liraya, 2000’den önce emekli olan SGK’lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya yükselecek. Yüzde 11,88’lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya yükselmiş olacak. Ocak ayında bu rakamlara Kasım ve Aralık enflasyonu da eklendiğinde maaşlar daha da artacak. Öte yandan SSK ve Bağkur’dan 2000 yılından sonra emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayısıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığı yönündeki şikayetlerini dile getiriyor. Yeni intibak yasasının çıkması halinde, maaşlar yeniden hesaplanacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL’ye varan miktarda artabilecek.