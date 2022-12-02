4A 4B 4C çalışanları ve emeklilerinin gözü o tarihte! Maaşlara 1200 TL ek zam müjdesi geliyor!

Türkiye’deki milyonlarca kişi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek enflasyon rakamları için Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla Ocak 2023’te uygulanacak zam oranı belli olacak. Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK’in resmi internet sitesinde ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı ile asgari ücret zammı için daha önce umut veren bir açıklama yapmıştı. Açıklamalarına göre, maaşlara enflasyon rakamlarının altında zam yapılmayacak ve hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.
Memur zamlarında ilk 4 aylık zam belli oldu
TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı aylık yüzde 3,54 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 olurken memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da belli olmaya başladı. Veriler doğrultusunda 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zam alması kesinleşti. Kasım ve Aralık ayının enflasyonları da açıklandıktan sonra maaş zam oranı kesinleşmiş olacak. Enflasyon farkına ek olarak ek gösterge ile gelen artış ile de maaşlar daha da artacak.