4A 4B 4C'den emekli olanlar o tarihe kadar mutlaka yapsın: Az önce duyuruldu

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için kaçırılmayacak bir fırsat olan emekli promosyon ödemesinden faydalanmak için 31 Mart'a kadar hemen başvurun! Bu müthiş fırsatı kaçırmayın!
KAÇIRILMAYACAK FIRSAT GELDİ! SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI’NDAN EMEKLİ OLANLAR, 31 MART'A KADAR DEVAM EDİYOR!İş Bankası, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında, Kasım 2022 - Mart 2023 tarihleri aralığında geçerli olan kampanyayla 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, İş Bankası’ndan 3 sene boyunca maaşlarını çekerek faydalanabilecek.
İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ AÇIKLAMASI
Emekliler, İşCep üzerinden veya internet şubesinden kolaylıkla başvuruda bulunabilir veya yakınında bir İş Bankası şubesine gitmek veya şubeleri aramak suretiyle maaşlarını İş Bankası’na taşıyabilir. Maaşlarını İş Bankası’na taşıyan herkesin, promosyon başvurusu için hemen harekete geçebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, diğer bankalardan veya PTT’den maaş alan veya üzerinde bloke olmayan herkes maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemlerini İş Bankası şubelerine yapabilir.
İŞCEP VE İNTERNET ŞUBESİ İÇİN İŞ BANKASI’NDAN BAŞVURU ADIMLARI
İşCep'ten emekli maaşınızı taşımak ve promosyon başvurusu yapmak için 'Başvurular' kısmından 'Emekli Maaş İşlemleri' seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. Ardından 'Maaş Taşıma ve Talimat Verme' kısmına girerek emekli maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. 'Ürünler' bölümünden 'Emekli Maaş İşlemleri'nden 'Promosyon Başvuru' seçeneğini seçerek de promosyon başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapmak mümkün. Ayrıca İş Bankası şubelerini arayarak veya direkt olarak giderek de işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA FAYDALARI NELERDİR?
Emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımanız halinde, 31 Mart 2023'e kadar ödemelerinizi alabileceğiniz 7.500 TL'ye varan promosyon seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, tüm kartlarınızı yıllık ücret ödemeden kullanabilecek, işlemlerinizi ücretsiz gerçekleştirebilecek, ATM'den ayda 2 kere ücretsiz para çekebilecek, mevduat ve özel dönemsel kredi kampanyalarından faydalanabileceksiniz.