4A 4B 4C'den emekli olanlara flaş sürpriz! Hemen kontrol edin: 3 maaş hakkınız olabilir!

Milyonları aşkın kişi aynı anda üç maaş alma imkanına sahip. SGK
koşulları birer birer açıklığa kavuşturdu. Resmi duyuru bu sabah geldi. SSK BAĞ-KUR memur emeklileri veya çalışanları bu seçeneği kullanarak aynı anda üç maaş almaya hak kazanabilir. SGK'dan 3 maaş almak için gerekli şartlar merak konusu oldu. İşte detaylar…
SGK'dan bir kadınlarla ilgili müjdeli haber
geldi. SGK'dan aynı anda 3 maaş alabilirsiniz. SSK BAĞ-KUR'da veya memur olarak çalışıyor olmanız fark etmez. Eşini kaybetmiş veya anne ve babasını kaybetmiş kadınlar, gerekli şartları sağlamaları halinde 3 maaş alma imkânına sahip oluyor. SGK 3 maaşı birden alma şartlarını peş peşe açıkladı. Resmi duyuru bu sabah yapıldı. Hemen başvurarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.
KADINLARIN 3 MAAŞ ALMA HAKKI VAR
Sosyal Güvenlik Kurumu, eşi veya anne ve babasını kaybetmiş ya da hepsini kaybetmiş kadınlar için önemli bir duyuruya yer verdi. SSK BAĞ-KUR veya emekli sandığı fark etmeksizin farklı sigorta sistemlerinden yakınlarını kaybeden kadınlar, kendileri maaş alsalar bile dul ve yetim aylığı alma imkânına sahip oluyor. SGK'dan aynı anda 3 maaş alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Burada vefat eden kişinin çeşitli sigorta sektörleri ile ilişkisi olmalıdır. Örneğin eşi bağ-kurlu olan, kendisi emekli sandığından olan veya anne ve babası SSK emeklisi olan kadınların aynı anda 3 maaş alma imkanı var. Aynı anda üç maaş almanın en önemli şartı budur. Yani SGK'nın aynı anda üç maaş ödeyebilmesi için hepsinin farklı sigorta kurumlarında olması gerekiyor.
DİLEKÇE İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Dul ve yetim aylığı almak için bir sosyal sigorta kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşıyan kadınların başvuru formunu doldurarak SGK'ya yazılı talepte bulunmaları halinde maaşları en kısa sürede ödenecektir. Erkekler de bu ödemeden yararlanmaktadır. Ancak erkeklerin dul ve yetim aylıkları 18 yaşını doldurduğunda kesilir. Öğrenimine devam eden erkek çocuklar 25 yaşına kadar bu desteği almaktadır.