EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 23:45

4A 4B 4C emeklileri aylarca bekledi, şimdi kazanacak! Bu işlemi yapanlara 8000 TL ek ödeme duyuruldu: O özellik ücretsiz kullanılacak!

Emekliler için Nisan ayı güzel sürprizlerle dolu. Bankalar tarafından sunulan emekli kredilerinin yanı sıra EYT ile ilk kez emekli olacaklar için hazırlanan özel emeklilik paketleri de acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor.

EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 23:45
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4A 4B 4C emeklileri aylarca bekledi, şimdi kazanacak! Bu işlemi yapanlara 8000 TL ek ödeme duyuruldu: O özellik ücretsiz kullanılacak!
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Kuveyt Türk, geçtiğimiz günlerde emeklilere özel 8.000 TL'ye varan ikramiye ödemesi kampanyası duyurdu. İnternet üzerinden başvuru yapan müşteriler, banka şubesine gitmeden ilk emeklilik maaşlarını aldıktan sonra kampanyadan yararlanabiliyor. Kuveyt Türk ile bankacılık işlemleri yapan müşterilere yıl boyunca ikramiyenin yanı sıra başka avantajlar da sunulmaktadır.

Kuveyt Türk'te ilk emeklilik hesabını açan emekliler, bankanın veya diğer bankaların ATM'lerinden ücretsiz virman ve fonlarına kolay erişim olanaklarından da yararlanabiliyor. Müşteriler, 100 TL ve üzeri alışverişlerinde 20 TL Altın Puan kampanyasıyla gelen Sağlam Kart'a da başvurabiliyor.



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Kuveyt Türk, emeklilerin acil durumlarda arayabilecekleri özel bir müşteri hizmetleri hattı da sunmaktadır. Müşteriler, emeklilik ödemelerini uygulama veya e-devlet sistemi üzerinden bankaya aktarabiliyor ve bankada 3 yıl kalmayı taahhüt etmeleri halinde emekli maaşı tutarı kadar ikramiye alabiliyor.

Banka komisyon ücreti almaz ve ortak ATM'lerinden ayda iki kez ücretsiz ATM para çekme imkanı sunar. Müşteriler ayrıca emeklilik hesapları ile entegre çalışan mobil uygulama üzerinden otomatik fatura ödeme ayarı yaparak zamandan da tasarruf edebiliyor.

Kuveyt Türk'ün kampanyası 30 Nisan'a kadar geçerli olup SGK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı üyesi emekliler için geçerlidir. İkramiye ödeme tutarı emeklinin aylık ödeme tutarına göre değişmekte olup, aylık 10.000 TL'den fazla alanlar için maksimum ödeme 8.000 TL'dir.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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