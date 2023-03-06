4A 4B 4C emeklileri bayram edecek! O tarihte tam 8.000 TL ek ödeme hesaplarda!

Emeklilere ek ödeme yapılacak olan Vakıfbank kampanyası hakkında detaylar açıklandı. Kampanyanın Halkbank ve Ziraat Bankası'nın da katılımıyla genişleyeceği düşünülüyor. Emeklilerin bazı şartları karşılaması halinde 6-10 Mart tarihleri arasında hesaplarına yatacak 8.100 TL'lik ödemeler gerçekleştirilecek. Ancak kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını Vakıfbank'tan alanların başvuru yapması gerekiyor. Başvurular şubeden ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Vakıfbank müşterisi olan emekliler ise mobil uygulama aracılığıyla ödeme alabilecekleri gibi şubeye gitmelerine de gerek yok. Kampanyadan yararlanmak için tek gereken T.C. kimlik kartı.
Vakıfbank emekliye nakit ödeme başvurusu
Vakıfbank tarafından gerçekleştirilen kampanya ile emeklilere ek ödeme yapılacak. Kampanya kapsamında yapılan açıklamalara göre ödemeler en geç 10 Mart tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan vatandaşlar, başvurularını şubeler veya mobil bankacılık üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Başvuruların hızlı bir şekilde yapılması halinde ödemeler de hemen hesaplara geçiyor. Ayrıca, emekli maaşı miktarına göre yapılacak olan promosyon ödemeleri sayesinde emekli vatandaşlar maddi açıdan rahatlayacaklar. Vakıfbank ayrıca acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 80 bin TL kredi kampanyası da sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Vakıfbank müşterisi olmak gerekiyor ve başvurular mobil uygulama veya şubeden gerçekleştirilebiliyor. Kredi miktarı tam olarak 80 bin TL ve geri ödemesiz 6 ay dönemi bulunuyor.