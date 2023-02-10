4A 4B 4C emeklileri bu tarihe dikkat: O ödeme için kritik şart açıklandı!







2000 SONRASI EMEKLİYE MAAŞ FARKI KAPANDI! İNTİBAK YASASINDA KRİTİK VİRAJ! 2023 İNTİBAK ÇIKTI! BAĞKUR, SSK…







2023'te intibak yasası kritik bir dönüm noktasına geldi! Bağ-Kur, SSK gibi kurumların maaşları arasında 2000 sonrası ile öncesi arasındaki fark kapandı. Evveliyat ile sonrası arasındaki maaş farkı bundan sonra ortadan kalkıyor ve kişiler avantajlı hizmet tecrübesi kapsamında özel bir döngüden faydalanma imkanını elde ediyorlar. 2022'deki gelişmelerden sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti.Yeni bir yasanın meclise girmesi yakında bekleniyor ve bu yasanın resmi gazetede yayınlanması da beklenmektedir. İntibak formülleri de kesinleşmeye başladı ve böylece şahıslar farklı hizmetlerden faydalanma fırsatlarına sahip olacak. Ayrıca, 2000 ardından emeklilerin maaş olanaklarında da değişiklikler yapılacak ve gelecekteki mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte, çift maaş kapsamında kişilere ödemelerin gerçekleşmesi de planlanmaktadır.Emekli olan yurttaşların maaşları ödemiş oldukları prim gün süresine ve ödenen primin tutarına göre belirlenmektedir. 2000 yılından önce emekli olanların maaşlarına ayrıca bir planlama yapılırken, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak hakkı gündeme getirilmiştir fakat yasalaşmamıştır. Emeklilerin bu konuda yargıya taşıdıkları davalarda da planlama yapılması talebi üzerine çıkmadı.