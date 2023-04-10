4A 4B 4C emeklileri dikkat! Milyonlarca kişiye fark ödemesi yapılacak: e-Devlet'ten hemen kontrol edin!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir emekli vatandaşın başvurusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen ikramiye farkı alacağı nedeniyle mağdur olduğunu belirterek tavsiye kararı verdi. Ayrıntılar haberimizde... SGK, KDK'nın tavsiyesi doğrultusunda mevcut uygulamayı yeniden gözden geçirerek, emekli vatandaşların ikramiye farkı alacaklarının doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalar başlattı.
KDK'NIN TAVSİYE KARARI
Bir emekli vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu ve kat sayı artışından kaynaklanan ikramiye farkı alacağının e-Devlet hesabına yatırıldığını fark etmediğini belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvurucu, paranın yıl sonunda SGK'ya iade edildiğini öğrendiğini ve SGK'nın kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaştırmadığını iddia etti. SGK'nın bilgilendirme yazısı yazdığı söylentilerine rağmen kendisinin bu yazıyı almadığını belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ilgili kanunlara göre yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde ilgililere hatırlatma yapılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını sağlamak üzere SGK Başkanlığı tarafından mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.