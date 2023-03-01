4A 4B 4C emeklileri dikkat! O ödemeyi almak için 1 ayınız kaldı: Hakkınız kaybolabilir

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, şubeye gitmelerine gerek kalmadan 7.500 TL'ye kadar para alabiliyor.
Kampanyaya Nasıl Başvurulur?
Kampanya 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Başvurular, İşCep, İnternet Şubesi veya ülke genelindeki İş Bankası şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT'den alan ve maaşında herhangi bir bloke bulunmayanların emekli maaşını aktarmak için şubeye gitmesine ve promosyon başvurusu yapmasına gerek yok.
İş Bankası'nı Tercih Etmenin Faydaları
Emekli maaşı ödemeleri için banka olarak İş Bankası'nı tercih edenler, nakit ödemenin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemeyecek. Ayrıca birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabilirler. İş Bankası, emeklilerine tüm emeklilik işlemlerini yurt çapındaki şube ve ATM'lerinden, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten gerçekleştirme imkânı sağlıyor.
Ne Kadar Ödeme Yapılacak?
İlk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine yapılacak ödeme tutarı, emekli maaşının miktarına göre değişiyor. Emekli aylığı 3.500 TL ve altında olanlar 3.500 TL alacak. 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlar ise 7.500 TL alacak. Sonuç olarak bu kampanya, SGK emeklilerinin emekli maaşlarını İş Bankası'na aktararak 7.500 TL'ye kadar nakit ödeme alabilmeleri için bir seçenek. Eğer SGK emeklisiyseniz, ilan edilen süre içerisinde İşCep, İnternet Şubesi veya ülke genelindeki İş Bankası şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.