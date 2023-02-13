4A 4B 4C emeklileri hemen baksın! Saat 00.00'a kadar ödemeler hesaba yatacak! Tek bir şartı var

Emeklilerin ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak kredi
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 12 milyondan fazla emeklinin katılabildiği kampanyalar hazırlandı.
KAMPANYALARDAN YARARLANARAK EMEKLİ MAAŞ HESABINIZ ÜZERİNDEN KREDİ ALIN!
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 12 milyondan fazla emeklinin başvurabileceği, emekli maaş hesaplarınız üzerinden onaylanan bir kampanya başlatıldı. Emeklilerin yeni ve eski emekli olmaları fark etmeksizin, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunması durumunda hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabilmeleri sağlanacak.
ZİRAAT BANKASI KAMPANYAYI DUYURDU!
Ziraat Bankası, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerinin bankanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi için kampanya başlattı. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda Ziraat Bankasının internet bankacılığı uygulaması üzerinden 5 dakikada sonuç alınabilecek kredi kampanyası da mevcut.
PTT EMEKLİ KREDİSİ
PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaş hesabı üzerinden başvuruda bulunmaları durumunda, uygun faizlerle ödemeler alabilecek ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecekler. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak için TC kimlik numaralarını 3050 numarasına mesaj gönderebilir. Türkiye Cumhuriyeti halkının acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 12 milyondan fazla emeklinin katılabileceği bu kampanya sayesinde emekliler, kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek onay alabilecekler. Emeklilerin yeni ve eski emekli olması fark etmeksizin, hızlı bir şekilde kredi kullanabilecekleri ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bu kampanya sayesinde, ülkemiz halkının hayatını kolaylaştıracak.