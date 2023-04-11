4A 4B 4C emeklileri talih kuşunu yakaladı! Tek dilekçeyle 24.900 TL toplu para ödenecek: Başvurular açıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklama, anne adayları, EYT'liler ve BAĞKUR'lular arasında sevinç yarattı. Yapılan düzenlemeler ile söz konusu grupların hakları iyileştirilirken, bazı prim borçlarına da çözüm getirildi. Anne adaylarına yönelik yapılan düzenleme ile doğum sonrası çalışma süreleri bir yıl uzatılarak, annelerin emeklilik hakkı korunmuş oldu. SSK, 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lulara SGK tarafından büyük bir müjde geldi! Toplu para ödemesi yapılacak ve hesaplara 24.900 TL yatırılacak. Bu ödeme ile birlikte asgari ücretliler, doğum bekleyen kadınlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi üç farklı gruptaki vatandaşlar ekonomik destek alacaklar. Bu ödemenin detayları açıklanmaya devam ediyor. SGK'dan gelen büyük müjde ile asgari ücretli çalışanlar erken bir bayram sürpriziyle karşılaştılar! SGK, tek seferde 24.900 TL ödeme yaparak, asgari ücretli vatandaşların bayramlarını daha da özel kılmayı hedefliyor. Bu ödemeyi alabilmek için hızlı davranmanız gerekiyor. Asgari ücretlilerin yüzünü güldüren bu ödeme, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Ayrıntılar şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına zam yapılacağı haberinin ardından, asgari ücretli çalışanlar da zam haberini bekliyorlardı. Sonunda beklenen müjdeli haber geldi ve asgari ücretli çalışanların yüzü güldü. SGK, asgari ücretli çalışanlara toplamda 24.900 TL ödeme yapacak. Bu ödeme, SSK, 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'luları kapsayacak. Asgari ücretlilerin yanı sıra, doğum bekleyen kadınlar ve EYT'liler de bu müjdeli haberi sevinçle karşıladı. Bu ödeme sayesinde, asgari ücretli vatandaşlar bayramlarını daha önce kutlama fırsatı bulacaklar. Hızlı davranarak ödemenizi alın ve bu bayramı daha özel kılın! SGK, asgari ücretli çalışanlara yönelik toplu para ödemesi yapacak ve başvurular hemen yapılabilecek. Bu ödeme, milyonlarca kişiyi etkileyecek ve 2023 yılına kadar artarak devam edecek. SGK, başvuruda bulunanlara 24.909 TL ödeme yapacak. Ayrıca, yeni doğum yapmış kadınlar için de ödeme yapılacak. Yasaya göre, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin süresi veriliyor. İkiz gebelik durumunda ise, süreye 2 hafta daha ekleniyor. Başvurular PTT aracılığıyla kabul edilecek. Bu adımlar, asgari ücretli çalışanlar ve yeni anneler için önemli bir destek sağlayacak.
Yeni anneler için müjdeli bir haber geldi. Sigortalı çalışan annelere, doğum yapmalarının ardından en az 24.909 TL ödeme yapılacak. Ödeme yapılabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Doğumdan önceki yıl 90 gün veya daha fazla sigorta primi ödemiş olmak, doğum iznine başlamadan önce işten ayrılmamak ve sigortalılığın işyerinde korunması gibi koşullar aranıyor. Bu ödemelerin yapılabilmesi için kadınların işyerindeki sigortalılıklarının devam etmesi gerekiyor. İhbar süresi içinde, yani 112 gün içinde işyerinde çalışma yapılamaz ve çalışan kadınlar doktor raporu ibraz etmek zorundadır. Başvurular PTT aracılığıyla kabul edilecek ve ödemeler belirtilen IBAN'a yapılacak. Bu ödemelerle anneler, bebeklerinin bakımı ve ihtiyaçları için ekonomik destek sağlayacaklar.