4A 4B 4C emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak! O banka zirveyi kaptırmam dedi en yüksek emekli promosyonunu verecek!

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar harekete geçti ve emekli maaşlarındaki zam sonrası peş peşe promosyon zammı açıklamaları yapıyorlar. Bu durum, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT'li emeklileri oldukça sevindirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Emekli promosyonu haberleri Mart ayının son günlerinde de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası promosyon zammı açıklamalarına devam ediyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırırken, bankalar da promosyonu arşa çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. En düşük emekli maaşına yapılan artış ve EYT yasasının hayata geçmesiyle birlikte bankalar, emekli maaş promosyonu ödemelerine zam yaparak emekliyi İhya etmeye hazırlanıyor. Nisan ayında milyonlarca emekliye bir para dolup taşacak.
Yapı Kredi, emekliler için cazip bir promosyon kampanyası sunarak, müşterilerine ekonomik açıdan avantajlı bir seçenek sunuyor. Banka, emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyan müşterilerine, belirli bir tutarda nakit promosyon ve kredi kartı gibi farklı avantajlar sunuyor. Bu kampanya sayesinde, emekliler hem maaşlarını daha güvenli bir banka üzerinden alıyor hem de ekstra avantajlar elde ederek hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Yapı Kredi'nin müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışı, emekliler için sunulan bu promosyon kampanyasıyla da kendini gösteriyor. Yapı Kredi Bankası, emekli promosyon ödemelerinde yine zirveye oynuyor. Banka, EYT yasası ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında güncellediği promosyon ücretlerini duyurdu. Maaş aralığına göre verilen promosyon miktarları, en düşük maaş alan emeklilere 4.500 TL'den başlayarak, en yüksek maaş alan emeklilere 7.500 TL nakit olarak ödeniyor. Bunun yanı sıra, banka emekliye ek sürprizler de sunuyor. Emekli maaş sözleşmesi yapan ve 3 yıllığına Yapı Kredi Bankası müşterisi olan emeklilere 2 yeni fatura ödeme talimatı vermesi halinde, maaş promosyonu ve maaşlarından bağımsız olarak 250 TL ek nakit ödeme yapılıyor. Ayrıca, emeklilere 3 ay boyunca 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limiti ve düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanıyor.
Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon şartları oldukça kolay ve net bir şekilde belirlenmiştir. Emekli müşteriler, maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıyarak doğrudan promosyondan faydalanabilirler. Bunun için sadece 3 yıllık maaş taşıma sözü vermek yeterlidir. Ayrıca, ek promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler 2 adet otomatik ödeme talimatı verebilirler. Maaş taşıma işlemleri için banka şubelerinden yardım alınabileceği gibi, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de taşıma işlemleri gerçekleştirilebilir.