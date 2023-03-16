Finans
16 Mart 2023 - 10:00

4A 4B 4C emeklilerinden biriyseniz bu haber size! Yeni bayram ikramiyeleriniz belli oldu: Cumhurbaşkanı jesti erken geldi!

Emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de emekli ikramiyeleri. Peki bu sene emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
16 Mart 2023 - 10:00
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4A 4B 4C emeklilerinden biriyseniz bu haber size! Yeni bayram ikramiyeleriniz belli oldu: Cumhurbaşkanı jesti erken geldi!
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Ramazan Ayı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar da bayram ikramiyelerini merakla araştırmaya başladı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Kimler alabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL, toplam 2200 TL bayram ikramiyesi alıyordu. Maaşlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında emekli vatandaşların da bayram ikramiyelerine zam yapılması talebi çoğaldı. Emekli vatandaşlar merakla zam haberi beklerken konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 



Emekli İkramiyeleri

Bayram ikramiyeleri ile ilgili birçok iddia bulunuyor. Konuşulan durumlardan biri yüzde 30 zam yapılması. 1100 TL olarak yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin 1.430 TL olabileceği söyleniyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlara iki bayram öncesinde 2.500 TL, toplam 5 bin TL emekli ikramiyesi verilmesi de konuşulan konular arasında yer alıyor. emekli ikramiyelerine yapılacak zamlar TBMM onayından geçtikten sonra bayramdan bir hafta önce hak sahiplerinin hesabına yatacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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