4A 4B 4C emeklilerinden biriyseniz bu haber size! Yeni bayram ikramiyeleriniz belli oldu: Cumhurbaşkanı jesti erken geldi!







2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ







Ramazan Ayı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar da bayram ikramiyelerini merakla araştırmaya başladı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Kimler alabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL, toplam 2200 TL bayram ikramiyesi alıyordu. Maaşlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında emekli vatandaşların da bayram ikramiyelerine zam yapılması talebi çoğaldı. Emekli vatandaşlar merakla zam haberi beklerken konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Bayram ikramiyeleri ile ilgili birçok iddia bulunuyor. Konuşulan durumlardan biri yüzde 30 zam yapılması. 1100 TL olarak yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin 1.430 TL olabileceği söyleniyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlara iki bayram öncesinde 2.500 TL, toplam 5 bin TL emekli ikramiyesi verilmesi de konuşulan konular arasında yer alıyor. emekli ikramiyelerine yapılacak zamlar TBMM onayından geçtikten sonra bayramdan bir hafta önce hak sahiplerinin hesabına yatacak.