4A 4B 4C emeklilerine kallavi ödeme! Bu bankalar 13.000 TL'ye onay verdi

EYT yasası ile prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren 2 milyonun üzerinde vatandaş emekliliğe hak kazanacak. Temmuz ayı emekli maaş zammının ardından emekli promosyon çalışmalarına hız veren bankalar, kampanyalarını EYT düzenlemesi ışığında revize etti. İşte emekli promosyonlarına ilişkin son bilgiler...
İlk Maaş 1 Mart'ta Ödenecek
Emin Akbaşoğlu, erken emeklilerin (EYT) ilk maaşlarını alacakları tarih hakkında bilgi verdi. Akbaşoğlu'na göre EYT emeklileri ilk maaşlarını Mart ayında alacak.
EYT Emeklileri Banka Promosyonu Alabilir mi?Yeni emekli olan kişiler, ilk maaş aldıkları bankanın ya da anlaşma yapmak suretiyle başka bir bankanın sunduğu promosyonlardan yararlanabilir. Benzer şekilde EYT emeklileri de aynı koşullarda emekli promosyonu alma imkanına sahip olacaklar.
20 Bin TL EYT PromosyonuBankalar, emeklileri kurumlarını tercih etmeye ikna etmek için promosyonlarda daha yüksek tutarlar sunuyor. Özel bankaların emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyonlar sunabileceği haberleri geliyor. EYT emeklileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan en yüksek promosyonu sunan bankayı seçebilecek.
Bazı Bankaların EYT'liler için Sundukları Promosyonlar
Akbank0 – 3.499 TL maaşa 3.000 TL, 3.500 TL – 7.499TL maaşa 3.500 TL, 7.500 TL – 9.999 maaşa 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaşlara 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor.
Ziraat Bankası3.500 TL altında emekli aylığı alanlar 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlar 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlar 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlar 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Garanti BBVAGaranti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor.
Vakıfbank3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 – 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri; 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakit olarak promosyon ödemesi yapılıyor.