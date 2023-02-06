Finans
06 Şubat 2023 - 20:30

4A 4B 4C emeklilerine kallavi ödeme! Bu bankalar 13.000 TL'ye onay verdi

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasanın çıkmasının ardından Erken Emeklilik Bankası (EYT) promosyonuna ilişkin son bilgiler...

Finans
06 Şubat 2023 - 20:30
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4A 4B 4C emeklilerine kallavi ödeme! Bu bankalar 13.000 TL'ye onay verdi


EYT yasası ile prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren 2 milyonun üzerinde vatandaş emekliliğe hak kazanacak. Temmuz ayı emekli maaş zammının ardından emekli promosyon çalışmalarına hız veren bankalar, kampanyalarını EYT düzenlemesi ışığında revize etti. İşte emekli promosyonlarına ilişkin son bilgiler...

 

İlk Maaş 1 Mart'ta Ödenecek



Emin Akbaşoğlu, erken emeklilerin (EYT) ilk maaşlarını alacakları tarih hakkında bilgi verdi. Akbaşoğlu'na göre EYT emeklileri ilk maaşlarını Mart ayında alacak.

 

EYT Emeklileri Banka Promosyonu Alabilir mi?

Yeni emekli olan kişiler, ilk maaş aldıkları bankanın ya da anlaşma yapmak suretiyle başka bir bankanın sunduğu promosyonlardan yararlanabilir.  Benzer şekilde EYT emeklileri de aynı koşullarda emekli promosyonu alma imkanına sahip olacaklar.

 

20 Bin TL EYT Promosyonu 

Bankalar, emeklileri kurumlarını tercih etmeye ikna etmek için promosyonlarda daha yüksek tutarlar sunuyor. Özel bankaların emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyonlar sunabileceği haberleri geliyor. EYT emeklileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan en yüksek promosyonu sunan bankayı seçebilecek.

 

Bazı Bankaların EYT'liler için Sundukları Promosyonlar


Akbank

Akbank

0 – 3.499 TL maaşa 3.000 TL,

3.500 TL – 7.499TL maaşa 3.500 TL,

7.500 TL – 9.999 maaşa 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri maaşlara 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

3.500 TL altında emekli aylığı alanlar 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlar 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlar 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlar 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti Bankası

Garanti BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor.

Vakıfbank

Vakıfbank

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 – 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri; 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakit olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Maaş aralığı 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar 4.500 TL

3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında 5.250 TL

7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.

TEB

TEB

0-3.499 TL  alanlara 3.000 TL,

3.500 TL – 7.499 TL alanlara 3.500 TL

7.500 TL ve 9.999 TL alanlara 4.500 TL,

10000 TL ve üzeri ise 5.000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılıyor.

HALKBANK

Halkbank

3.500 TL altında emekli aylığına 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığına 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığına 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığına 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

ING

ING Bank

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadara 4.500 TL,

3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasına 5.250TL,

7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasına 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alınıyor

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk

3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığına 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığına 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığına 5.400 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleşiyor.

DENİZBANK

Denizbank

EYT'liler 7.500 TL'ye varan ekstra promosyon ödemesi alma şansına sahip. Bu fırsattan yararlanmak için 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezini arayın. Ancak, maaşın 3 yıl boyunca Denizbank'tan almayı kabul etmeniz ve otomatik faturalandırmaya da kaydolmanız gerekiyor. Emekli maaşını 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizbank'a taşıyan emekli maaş müşterileri için geçerli. 

 

 


 

 




EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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