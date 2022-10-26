4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün

Son zamanlarda tüm emeklilerin gözü emekli promosyonlarına çevrilirken bu ödemenin dışında başka bir ödeme daha yapılacağı açıklandı. Basında yer alan bilgilere göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere 500 TL ödeme alabilecekler. Son başvuru tarihine günler kaldığı belirtilirken kampanya detaylarını haberimizde anlatacağız.
Emeklilere tek seferlik 500 TL ödenecek!Emekliler için peş peşe duyurular yapılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam ve promosyon ödemeleri öncesinde emekliler için müjdeli haber açıklandı. 5 gün içerisinde başvuru yapanlara 500 TL ödeme yapılacağı belirtildi.
Emekliler, 31 Ekim 2022 tarihine kadar Maximum Mobil üzerinden kampanyaya katılarak 500 TL ödemelerini hemen alabilecekler. Bu ödeme emekli sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri için yalnızca bir kez yapılacak ve parayı alabilmek için de mutlaka başvuru yapmak gerekiyor.
Başvurular için son 5 gün!Maximum mobil tarafından açıklanan kampanyaya göre, 31 Ekim 2022 tarihine kadar Maximum Mobil’den kampanyaya katılanlar referans kodlarını kolayca edinerek ödeme alacaklar. Maximum Mobil üzerinden tüm müşteriler yalnızca 1 kez kampanyaya katılarak kod alabilecekler. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Maximum Mobil’den kampanyaya katılarak aldıkları referans kodunu SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşmaları gerekiyor. Referans kodunu edinen emekli yakınlarının SGK emekli maaşlarını 3 yıl süreyle İş Bankası aracılığıyla alma sözü vererek taşımaları ve sonrasında referans yazıp boşluk bırakıp referans kodunu da ekleyerek 4402’ye SMS atmaları yeterli oluyor. Tek bir SMS ile kampanyaya katılım sağlayanlar ödemelerini alabiliyorlar.
Öte yandan İş Bankası’nın referans kampanyasında bir müşterinin en fazla 2 kişiye referans olmasına olanak tanınıyor. İş Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden maaşını bankaya taşıyan her bir kişi için 250 TL ve toplamda 500 TL Pazarama MaxiPuan ödülü kazanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise referans olunan emekli yakınının 10 Haziran 2022 tarihinden önce İş Bankası’ndan maaşını almıyor olması şartı aranmasıdır. Kampanya ile Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’lu emekli yakınını maaşını İş Bankası’na taşımaya ikna ederek referans olan kişiler, 500 TL hediye kazanacaklar. Bu kampanya için son tarih ise 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.