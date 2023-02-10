4A 4B 4C emeklilerini yakından ilgilendiriyor: O bankalardan ek ödeme!

3 bankanın birleşmesi sonucunda tüm emeklilere 50.000 TL ödeme sunulacağı kararı alındı. Uygun faiz seçeneğiyle 5 dakika içerisinde başvurularınızı tamamlayabileceksiniz. Bu vatandaşlar devlet destekli faiz seçeneklerinden faydalanacaklar. Başvurular ne zamana kadar devam edecek? Merak edilen detaylar haberimizde. EMEKLİ MAAŞ ALAN VATANDAŞA 50.000 TL ÖDEME!
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank birleşmesiyle yeni emekli kampanyası başlatıldı. Bu kampanyayla nakit ihtiyacı gereken tüm emeklilere devlet destekli faiz oranları ile ödemeler sunulacak. Başvurularınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yaparak kısa sürede ödemeden faydalanabilirsiniz. Kamu bankalarından başvurunuzu yaptığınız takdirde 36 ay vadeli ödemeden yararlanabileceksiniz. Başvurular ay sonuna kadar devam edecektir. Başvurular şubelere gitmeden de gerçekleşecek. Başvuru şartlarına uygun olan kredi imkanlarına katılım sağlayarak işleminiz gerçekleştirilecektir. Bu başvuruda bulunma şartından birisi emekli maaşlarının bu bankalarda olmasıdır. Şartlara uygun olması durumunda işleminiz gerçekleştikten 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırılabilmektedir.