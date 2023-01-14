4A 4B 4C emeklilerinin yüzü gülecek! Zam sonrası 5500 TL ve üstü maaş alana tam 11 bin TL ikramiye! Başvurularda sona gelindi

Bankalar milyonlarca emekli vatandaş için sürekli yeni kampanyalar yayınlıyor. Özellikle ocak ayındaki sıfır emekli maaşı zammı sonrası bankaların iştahı arttı ve rekabet yeniden başladı. Emekli aylığı alan ve 3 yıl yaşamayı taahhüt eden tüm emekliler münhasıran bu ödemelerden yararlanabilir. Zira İş Bankası emeklilere promosyon veren bankalar listesine eklendi. Ayrıca rekor tanıtım etkinliği geldi. Haberimiz, Türkiye İş Bankası'nın güncel emeklilik süreçleri ile ilgilenenleri ilgilendiriyor...
Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar birer birer promosyon ücretlerine zam yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası en hızlı büyüyen bankalardan biri oldu. İş Bankası yaptığı açıklamada emeklilere binlerce lira teklif edileceğini söyledi. Ayrıca ocak ayı turnesine İş Bankası tanıtım gezisi de eşlik etti. En az 3.500 TL maaş alan tüm emekliler İş Bankası ilanına yani. Maaşa ilişkin olarak 11.000 TL ödeme olarak açıklandı. Peki İş Bankası kampanyası ne zaman ödenecek? İş Bankası güncel kampanya ücreti nedir?
İŞ BANKASI’NDAN YENİ ATAK
Türkiye İş Bankası, milyonlarca emekli müşterisine yenilerini eklemek için yeni kampanya fırsatlarını duyurmaya başladı. İş Bankası'nın emeklilere binlerce liralık ödeme yaptığı puan sübvansiyonumuz bu yıl rekor ödemelerle dikkatleri üzerine çekerek 2023 yılında emekli müşterilerine 11.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Emeklilik Yaşı Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, emeklilik promosyonu ile ilgili son başvuru koşulları da açıklandı.
KİMLER PROMOSYON BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Başvuru koşulları Türkiye İş Bankası'ndan maaş yüzdesi alabilmeniz için yayınlanmıştır. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, asgari 3.500 TL maaş alan SSK BAĞ-KUR ve emekli memurlar reklam ikramiyesi için başvurabilecek. Başvuru kriterleri arasında 3 yıl taahhüt şartı bulunuyor. Diğer bir deyişle, 36 ay içinde İş Bankası emekli maaşı alma sözü veren tüm emekliler terfi ettirilebilir. İş Bankası yaptığı açıklamada ihale ödemelerini ek şart olmaksızın yapacağını duyurdu.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI DA VAR
Türkiye İş Bankası emekliler için de fırsatlar sunuyor. Yani emekli maaşınızı aldıktan sonra size özel hazırlanan faiz oranları ile istediğiniz kredi
tutarını kullanabilirsiniz. Ücretsiz kredi kartı kullanımı, ücretsiz havale ve EFT, Türkiye İş Bankası'nın sunduğu diğer avantajlardır. Emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımak ve promosyon almak istiyorsanız, size en yakın banka şubesine, İş Bankası internet ve internet bankacılığı hizmetlerine veya telefon bankacılığına başvuruda bulunabilirsiniz. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra 3 gün içinde bankadan ödeme alırsınız.