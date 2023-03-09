4A 4B 4C emeklilik yılınızı hemen kontrol edin! Bu yıllar arasında emekli olana 4.125 TL maaş zammı!

Ocak 2023'ten bu yana asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı ve sosyal güvenlik ödemeleri artırıldı. Bu yıl maaş artışlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, daha fazla maaş artışına dair haberler birikiyor. Bir diğer zam da özellikle emeklilerin gündeminde. Emekli maaşlarına zam yapılması konusunda da kamuoyunun ilgisi yoğun. Peki ek bir emekli maaşı artışı olacak mı? Emekli ara zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2008 yılından önce işe alınanlara ek zam yapılacak. Şirkete katıldığım günden sonra ek zam yapılması gündeme geldi. Son dönemde özellikle depremin de etkisiyle emekli maaşlarına ek zam yapılması gündeme gelmezken seçim kampanyasının hız kazanmasıyla birlikte ek zam yeniden gündeme geldi. Bu sefer belli bir tarihten sonra iş hayatına atılanlar için ara dönem zamlarına hak kazandılar. 2008 yılından önce işe girişi olanlar için emekliler için Mart ayı sonuna doğru ara zam yapılabilir. 4A 4B 4C emeklisi olanlara 4.125 Türk Lirası ek zam ödemesi yapılacağına dair bilgiler geliyor.