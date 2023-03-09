Finans
09 Mart 2023 - 20:45

4A 4B 4C emeklilik yılınızı hemen kontrol edin! Bu yıllar arasında emekli olana 4.125 TL maaş zammı!

4A, 4B ve 4C emeklileri için iyi haber geldi. Bu tarihten sonra emekli olanlar ek maaş alma imkanına sahip oluyor. Emeklilik tarihinize göre 4.125 Türk Lirası zam talep hakkınız bulunmaktadır. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
09 Mart 2023 - 20:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
4A 4B 4C emeklilik yılınızı hemen kontrol edin! Bu yıllar arasında emekli olana 4.125 TL maaş zammı!
TAKİP ETTAKİP ET


Ocak 2023'ten bu yana asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı ve sosyal güvenlik ödemeleri artırıldı. Bu yıl maaş artışlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, daha fazla maaş artışına dair haberler birikiyor. Bir diğer zam da özellikle emeklilerin gündeminde. Emekli maaşlarına zam yapılması konusunda da kamuoyunun ilgisi yoğun. Peki ek bir emekli maaşı artışı olacak mı? Emekli ara zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

4A 4B 4C emeklilik yılınızı hemen kontrol edin! Bu yıllar arasında emekli olana 4.125 TL maaş zammı!



2008 yılından önce işe alınanlara ek zam yapılacak. Şirkete katıldığım günden sonra ek zam yapılması gündeme geldi. Son dönemde özellikle depremin de etkisiyle emekli maaşlarına ek zam yapılması gündeme gelmezken seçim kampanyasının hız kazanmasıyla birlikte ek zam yeniden gündeme geldi. Bu sefer belli bir tarihten sonra iş hayatına atılanlar için ara dönem zamlarına hak kazandılar. 2008 yılından önce işe girişi olanlar için emekliler için Mart ayı sonuna doğru ara zam yapılabilir. 4A 4B 4C emeklisi olanlara 4.125 Türk Lirası ek zam ödemesi yapılacağına dair bilgiler geliyor.

%25 EK ZAM SONRASI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Daha fazla zam yapılacağı iddiaları kampanya başlayınca ortaya çıktı. Maaşın %25'den fazla artacağı söylentileri var. AKP hükümetinin seçimlerden önce böyle adımlar atacağına dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Diğer bir iddia ise zam oranının yüzde 25 olacağı yönünde. Peki ek zam ile emekli maaşı nasıl olacak? İşte ek zam sonrası yeni emekli maaşı tabloları…

4A 4B 4C emeklilik yılınızı hemen kontrol edin! Bu yıllar arasında emekli olana 4.125 TL maaş zammı!

YÜZDE 45 ZAM GELMESİ DURUMUNDA EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Güncel maaş: 5500 Türk Lirası

Zam oranı: %45 Türk Lirası

Zam tutarı: 2475 Türk Lirası

Zamlı maaş: 7975 Türk Lirası

YÜZDE 45 ZAM GELMESİ DURUMUNDA MEMUR MAAŞI TABLOSU

Güncel maaş: 11848 Türk Lirası

Zam oranı: %45

Zam tutarı: 5331,60 Türk Lirası

Zamlı maaş:17179,60 TL Türk Lirası

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ