4A 4B 4C emeklisiyseniz bu haber size: Bu işlemi yapan tak diye karşılıksız 7500 TL ödenecek!

Bankalardan emeklilere kampanyalar sunulurken Garanti Bankası ön plana çıkardı. 7.500 TL promosyonun da hesabınıza anında tanımlamanızı sağlayacak fırsat sunuldu. SSK ve Bağkur’lu olanlar için Garanti Bankasına giderek emekli maaşlarını taahhüt ettirmesi halinde 7500 TL promosyon imkanlarından yararlanmaya başlanmış olacak.
EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON ÖDEMESİ
SSK ve Bağkur'luları yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri için yeni kampanyalar duyurusu yapıldı. Özel hususlara da el atılmaya devam edilirken şüphesiz onlardan biri olarak promosyon ödemesi olduğu belirtildi. finans sektörüne göz atıldığında ise pek çok bankalar tarafından promosyon çeşitleri sunuldu. Garanti Bankası ise bu kampanyaların başında gelen bankalardan birisi olurken SSK ve Bağkur promosyonu için ATM çekim imkanı sunuluyor.