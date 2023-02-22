Finans
22 Şubat 2023 - 20:30

4A 4B 4C emeklisiyseniz bu haber size: Bu işlemi yapan tak diye karşılıksız 7500 TL ödenecek!

Şart söz konusu olmadan emeklilere karşılıksız olarak 7.500 TL ödeme yapılacağı duyurusu yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerini sevindiren haber gelirken özel promosyonlar hız kesmeden devam ediyor. Garanti Bankası'na giderek emekli maaşlarını taahhüt ettirmesi durumunda hesaplar para ile dolacak. İşte, emeklilere özel promosyon detayları...

Finans
22 Şubat 2023 - 20:30
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4A 4B 4C emeklisiyseniz bu haber size: Bu işlemi yapan tak diye karşılıksız 7500 TL ödenecek!
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Bankalardan emeklilere kampanyalar sunulurken Garanti Bankası ön plana çıkardı. 7.500 TL promosyonun da hesabınıza anında tanımlamanızı sağlayacak fırsat sunuldu. SSK ve Bağkur’lu olanlar için Garanti Bankasına giderek emekli maaşlarını taahhüt ettirmesi halinde 7500 TL promosyon imkanlarından yararlanmaya başlanmış olacak.

emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi

EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON ÖDEMESİ



SSK ve Bağkur'luları yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri için yeni kampanyalar duyurusu yapıldı. Özel hususlara da el atılmaya devam edilirken şüphesiz onlardan biri olarak promosyon ödemesi olduğu belirtildi. finans sektörüne göz atıldığında ise pek çok bankalar tarafından promosyon çeşitleri sunuldu. Garanti Bankası ise bu kampanyaların başında gelen bankalardan birisi olurken SSK ve Bağkur promosyonu için ATM çekim imkanı sunuluyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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