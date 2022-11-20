EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 11:24

4A, 4B, 4C'li tüm çalışanlar yararlanabiliyor! 30 Haziran'a kadar her ay 1000 TL ödenecek

Tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigorta kolu fark etmeksizin 1000 TL aylık ödeme alacaklar. İşte detaylar.

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 11:24
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4A, 4B, 4C'li tüm çalışanlar yararlanabiliyor! 30 Haziran'a kadar her ay 1000 TL ödenecek


Kış mevsimine girilmesiyle birlikte birçok evde kombiler yanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan enerji krizinin yaralarını saran hükümet, şimdi de vatandaşlara yardımın kapısını araladı. Isınma giderleri için yapılacak destek ödemelerine yoğun ilgi var. Tüm çalışanların maaşlarına ek olarak artık her ay yakıt desteği sağlanacak. Detaylar haberimizde…

Çalışanlara her ay yakıt desteği verilecek

Geçtiğimiz günlerde ısınma yardımına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre asgari ücretlilerin ve diğer çalışanların maaşlarından yapılan 178,4 TL’lik gelir vergisi ve SGK primi için kesilen 454,6 TL’lik kesintilerden vazgeçildi. Devlet bu vergileri almak yerine çalışanlara destek ödemesi yapacak.



Sigortalı çalışan herkes devlet tarafından verilen yardımdan yararlanabilecek.

Maaşa ek 1000 TL ödeniyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile çalışanlara artık elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri için 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar her ay 1000 TL’ye kadar ısınma yardımı yapılacak. Bu tutarın 1000 TL’yi aşmaması önem taşırken, devlet tarafından kesilen vergilerden de feragat edilecek.

Çalışanlara bu destek ödemelerini işverenleri yapacak. 4A, 4B ya da 4C’li çalışan olmak bu yardımı almak için bir farklılık taşımıyor. Tüm çalışanlar işverenlerine müracaat ederek bu ödemeden yararlanabilecek. Ayrıca işverenlere bu kapsamda destek de sağlanıyor. Yani ısınma yardımı parası işverenin değil devletin cebinden çıkmış oluyor.

İşverenlerin 1000 TL ısınma yardımı yapması zorunlu kılındı. Eğer işverenler bu yardımı yaparken maaştan kesinti yapıyor ya da herhangi bir hileye başvuruyorsa bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takip edilecek. Isınma yardımı 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmaya devam edecek.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki işverenin çalışanlarına 1000 TL’nin üzerinde yardım yapması halinde 1000 TL’den fazla olan kısım vergiye tabi tutulacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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